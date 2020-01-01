Завтрак у Тиффани: Как выглядит самая модная сумка лета 2020

С легкой руки легендарного бренда бумажные пакеты превращаются в стильный тренд.

Каждой девушке хочется ощущать себя желанной, любимой, единственной. С этим вопросом многим мужчинам, которые располагают немалыми средствами, помогает справляться основанный полтора века назад ювелирный бренд - Tiffany & Co. Их потрясающие помолвочные кольца для многих девушек стали самым красивым, стильным и модным признанием в любви от своих вторых половинок. Впрочем, истинное наслаждение - брести по Пятой авеню, наслаждаться весенним деньком, пить латте, а в руках держать ярко-ментоловый пакетик от Тиффани. Именно эти картонные упаковки стали со временем легендарными - их культовый образ растиражирован и в кино, и в реальной жизни. В последнее время дела Tiffany & Co шли не так гладко, как хотелось бы, но после того, как бренд принял под опеку конгломерат LVMH ситуация резко начала налаживаться. Ivona рассказывает, какой прорыв летом 2020 совершил бренд ювелирных украшений и парфюмерии с легкой руки их нового наставника.

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В романе американца Трумена Капоте “Завтрак у Тиффани” одноименный магазин на Пятой авеню - своеобразный рай, идиллический центр, где не может произойти абсолютно ничего плохого. Иронично, что спустя полвека именно этот идеальный, эдемоподобный бренд сталкнулся с проблемами поддержания своего роскошного статуса. В ноябре прошлого года стало известно, что LVMH покупает американский ювелирный дом Tiffany&Co за $16,2 млрд. Конгломерат, который держит под контролем такие бренды как Givenchy, Christian Dior, Guerlain, Louis Vuitton твердо намерен вернуть былую популярность древнейшему из ныне существующих модных лейблов.

Tiffany & Co. презентовали новые сумки в виде пакета Pinterest

На днях стало известно, что бренд Tiffany&Co выпускает несколько вариантов сумок, созданных по образу и подобию своих легендарных картонных пакетов. Неудивительно, что начать писать новую историю ювелирного дома владельцы решили именно со страницы, прославляющей культовый символ бренда. Ярко-мятный пакет приобрел статус фэшн-иконы, ведь так или иначе он ассоциируется с достатком, счастьем и тем самым, желанным ощущением, что с владельцем заветного пакетика не может произойти абсолютно ничего плохого.

Tiffany & Co. презентовали новые сумки в виде пакета Pinterest

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Увековечить память о своей легендарной упаковке дизайнеры решили с помощью актуальных и трендовых моделей сумок. В кутюрной вариации картон превращается в телячью кожу, оставляя за собой право хвастать культовым тоном. Магнитные замочки вместо белых шелковых бантов, ручки в тон вместо белых шнурков - вопреки стилизации образ пакетов в новом творении бренда угадывается с легкостью. Сумка доступна в двух вариациях: тоут и кросс-боди. Первая рассчитана на деловой стиль, ведь кроме красоты предоставляет комфорт и универсальность. Вторая же выглядит как настоящее произведение искусства. Подозреваемый, что именно такая скоро будет у всех звезд Инстаграма и модных трендсеттеров. Кроме того, на сайте бренда уже сейчас можно приобрести две небольших сумки в виде фирменных мешочков для ювелирных украшений.

Tiffany & Co. презентовали новые сумки в виде пакета Pinterest

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Если вы рассчитываете сделать модное вложение, и тем самым подчеркнуть ваше умение разбираться в вечно модных вещах, предлагаем уже сейчас делать онлайн-заказ. Шопер обойдется вам в 1350 долларов, мессенджер — в 975 долларов, а миниатюрные красотки стоят 200 и 425 долларов соответственно.

Tiffany & Co. презентовали новые сумки в виде пакета Pinterest

Нельзя сказать, что идея создать сумку по мотивам упаковочных пакетов оригинальна. Все-таки Демна Гвасалия совершил подобный прорыв еще три года назад. Однако, если с легкой руки экстравагантного грузинского модерниста Balenciaga превратился в самый эксцентричный бренд, то он консервативного Tiffany & Co подобного никто не ожидал. Одними лишь ювелирными украшениями и парфюмами построить имя лейбла или вернуть его модному дому невозможно. Вот и получается, что брендам приходится идти на крайние меры для того, чтобы выстоять под давлением мирового кризиса. Впрочем, если под вынужденными обстоятельствами мы имеем в виду создание самой инстаграмной сумки сезона, то идти на риск - самый благородный поступок, который может совершить модный дом.

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