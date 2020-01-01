Высокие стандарты: ТОП-8 способов носить самую модную юбку лета 2020

Оборки и рюши - как приручить сложные, но трендовые фэшн-акценты.

Каждый сезон дизайнеры своими новыми коллекциями отдают дань уважения тем или иным эпохе, трендам, стилистикам, вспоминая все самое лучшее, что умудрилось придумать человечество. Летом 2020 года мир узнал, что такое настоящее поклонение викторианской эпохе. Величайшая и самая популярная британская королева ввела моду не только рождественскую елку и турнюр, но и на многочисленные рюши и воланы, щедро украшающие наряды придворных дам. И хотя любовь аристократов к разнообразным оборкам прослеживается еще с середины XV века, мировой популярностью пышный декор обязан именно королеве Виктории. Летом 2020 года все женщины могут почувствовать себя монаршими фаворитками, отдавая предпочтение роскошным многослойным или более минималистичным юбкам с рюшами. Ivona рассказывает, как носить имперский элемент гардероба стильно и расслабленно.

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Клетчатая многоярусная миди-юбка выглядит не слишком претенциозно, а потому и в качестве сопровождения требует таких же лаконичных и расслабленных деталей, как и она сама. Простая белая рубашка, черные кожаные слингбэки и стильная сумочка-”бокс” - в подобному луке можно пойти и на работу, и в ближайшую кофейню на утренний ритуал Инстаграм-пробуждения.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Если же в вас плещется голубая кровь, и вы буквально чувствуете, что в прошлой жизни жили в Версале или хотя бы в Кенсингтонском дворце, на лето 2020 выбирайте более роскошные юбки с воланами. Пышная макси-формула нюдового оттенка звучит особенно претенциозно за счет фактурных воланов и легкой доли сексапильности. Контрастный лонгслив и модная сумка из рафии слегка снижают градус напыщенности стильного аутфита.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Классический кэжуал - именно тот сегмент фэшн-индустрии, который позволяет нам чувствовать себя комфортно и стильно каждый день. Нет ничего проще этой эстетики, но и она должна быть по-своему особенной. “Леопардовый” принт на шелковой юбке с воланами выглядит неожиданно, но его легко “усмирить” при помощи базовой джинсовой куртки и актуальных белых кед.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

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Перфорации - один из любимых приемов украшательства женщин, который позволяет им чувствовать себя нежными, тонкими и ранимыми. Лаконичность оборок взывает к столь же романтичному верху. В данном случае кроп-топ с фактурной основой выглядит особенно гармонично в компании с кокетливой юбкой.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Если вы хотите продемонстрировать, что и винтажные тренды вы умеете носить в современном ключе, выбирайте на лето 2020 джинсовую юбку с оборками. Завязки на талии, а также многослойность и асимметрия лишь подыграют вашему стремлению быть всегда в тренде. Лаконичный кроп-топ, будто скроенный из голубой рубахи, за счет громоздких плеч и укороченному формату смотрится особенно актуально.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Самый нежный и трогательный вариант из нашей подборки - пастельно-коралловая юбка с волнами в принт “горошек”. Вас может слегка сбыть с толку ее насыщенность чересчур игривыми деталями и общей инфантильностью. Именно поэтому рекомендуем летом 2020 носить ее с максимально простыми вещами. Тонкий джемпер в прохладную как сейчас погоду или лонгслив без дополнительного декора - уравновесить верх и низ просто, если знаешь ключевые модные правила.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Сочетать то, что нельзя даже представить в рамках одного образа - самая сложная стилистическая задача. Но именно поэтому эклектика всегда выглядит наиболее интересно и модно. Ярко-розовая юбка с волнами и асимметричным кроем смотрится особенно гармонично с контрастным худи и поясной юбкой. Подобный аутфит намекает, что несмотря на знание истории, вы остается девушкой свободной и не внимающей критике большинства.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

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Длинная юбка с воланами в флористический принт - ода романтичности и женственности, присущим стилю королевы Виктории во времена ее все еще счастливого брака. Отдаем фэшн-дань самой стильной монаршей особе, выражая ее феминистические взгляды с помощью фэшн-деталей. Нежный по оттенку, но строгий по форме пиджак, а также “имперские” мюли грамотно довершают образ в стиле молодой Виктории.

Как летом 2020 носить юбку с оборками pinterest

Выбирая юбки с воланами, важно не переборщить, ведь нет ничего хуже нагроможденности силуэта и претенциозности. Модный фасон с рюшами и без дополнительных акцентов выглядит достаточно пафосно и нарядно, а потому в пару к нему нужно выбирать вещи максимально расслабленные. Лаконичные рубашки, футболки и топы, объемные блейзеры и уютные кардиганы - важно уметь видеть взаимосвязь между роскошью и базой. Летом 2020 выбирайте юбки с воланами с учетом не только их культурной истории, но и адаптивной способности.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 модных летом 2020 пар обуви не одобряют мужчины.

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