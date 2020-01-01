Мужчины не в восторге: ТОП-7 модных, но асексуальных пар обуви

Как не потерять себя с мире критицизма.

Когда речь идет о том, что в тренде и что нравится парням, найти общие точки соприкосновения обычно очень сложно. Мужчины любят наблюдать за девушками сексуальными, раскованными, но не чересчур эпатажно агрессивными, а подобный типаж дамы никак не вписывается в концепцию современной моды. Дизайнеры определяют полную свободу действий: женщины могут выглядеть так, как ощущают себя. Вот только мужчинам не подходит подобная фривольность - им подавай девушек, сплошь одетых в шелковые комбинации и туфли на шпильках.

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Особенно несговорчивыми парни становятся в тот момент, когда речь заходит об обуви. Найти стильные, трендовые, удобные и сексуальные по мнению и сильной половины человечества варианты невероятно сложно. Так и произошло летом 2020 года - большинство модных пар обуви не могут снискать благословения мужчин. Вот медленно мы и подходим к главному вопросу: стоит ли прислушиваться к мнению парней, когда речь идет о фэшн-деталях? Ведь в 2020 году модная индустрия предлагает ничтожно мало тенденций, которые могут прийтись по вкусу нашим вторым половинкам. Ivona подтверждает это расхожее мнение, публикуя список из ТОП-7 невероятно стильных пар обуви, которые вряд ли понравятся парням.

Вьетнамки на каблуке

Обувь, которую мы привыкли видеть лишь на пляжах, резко ворвалась в нашу городскую жизнь. Расслабленные и модные кожаные вьетнамки на каблуке - новый остромодный вариант босоножек в стиле 90-х. Сестры Олсен первыми начали их носить в условиях жизни в мегаполисе, но тогда сандалии выглядели не так стильно и круто, как сейчас. Трендовые, свободные и даже женственные - впрочем, мужчинам подобные модели критически не нравятся. Согласны, вьетнамки выглядят действительно не слишком сексуально, но зато невероятно модно и современно.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

Цепи

Мужчины не способны рассуждать сложными параметрами, а потому ожидать от них того, что они одобрят комплект в стиле спорт-шик не стоит. Если же говорить о декоре и украшениях, то золотое правило в их случае: меньше - лучше. Стильные и трендовые туфли с цепями вокруг щиколотки выглядят достаточно дерзко, а потому никак не смогут отогреть суровое сердце ваших персональных “фэшн-критиков”.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

Квадратный мыс

Мужская половина человечества во всем любит сглаженные углы, мягкие формы и силуэты, а потому крутые босоножки с квадратным мысом из далеких 1990-х никак не смогут летом снискать одобрения парней. Комфортные, урбанистические и очень функциональные - они выглядят лаконично и уверенно, но мужчины точно не смогут никогда понять, за что же мы так обожаем квадратный носок.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

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Мужские сандалии

С массивными ремешками, на широких липучках - будто вернувшиеся из времен нашего детства. “Папины сандалии” - не очередная причуда дизайнеров, а крутой тренд, который одобряют модницы, на которых равняется половина цивилизованного человечества. Вот только нам кажется, что парни вряд ли оценят всю технологичность и авангардность хитромудрой обуви.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

“Мэри Джейн”

И хотя некоторым парням нравится непосредственность и инфантильность, большинство предпочитают видеть рядом с собой женщины уверенную, сексуальную и чертовски притягательную. С туфельками “Мэри Джейн” мужчинам придется смириться, ведь они будут в тренде еще по крайней мере несколько сезонов. Милые и очень невинные - классические варианты одобряет фэшн-сообщество, а парням просто придется жить, зная, что интерес дизайнеров к ретро-деталям снова возродился.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

Плетения

Греческие трагики обожали сандалии с многочисленными плетениями. Впрочем, именно они и придумали эту вечно модную и молодую модель обувь. Выглядят подобные варианты очень стильно, а летом 2020 и вовсе считаются must-have. Парни не в восторге от различных плетений и узлов, потому что они им кажутся откровенно несексуальными, а потому и недостойными места в гардеробе их женщин.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

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Слингбэки

Напоминающие балетки, но с открытой пяткой - слингбэки выглядят сексуально в очень редких случаях. Однако, они смотрятся по-настоящему женственно и мило. Парням не нравятся подобные модели в первую очередь потому, что напоминают домашние тапочки. А, как известно, мировоззрение большинства мужчин не отличается особой широтой. Представлять, как их дама расхаживает в домашней одежде по улицам города многим до сих пор тяжело и больно.

Трендовая обувь 2020, которая не нравится мужчинам pinterest

Можете называть нас законченными феминистками, но мы считаем, что выбирать одежду, обувь и украшения женщина должна руководствуясь исключительно собственным вкусом. Ни фэшн-индустрия, ни парни не смеют ограничивать нас в потребностях и персональных вкусах. Конечно, носить устаревшие и откровенно антистильные луки - неуважение прежде всего к самим себе, но и пытаться поспеть за всеми тенденциями - тоже абсолютно неблагодарное занятие. Что же касается мужчин, то они никак не должны влиять на наше ощущение моды. Помните: если парень действительно любит свою женщину, то он будет счастлив не потому, что она оделась так, чтобы польстить ему, а просто из-за того, что она следует своим внутренним желаниям и мечтам.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 летних платьев придутся ко двору в условиях офиса.

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