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Рабочая планерка: ТОП лучших летних платьев для офиса

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Деловая строгость и романтичность - возможно ли их соединить в одном образе?
Лучшие платья в офис на лето 2020
Лучшие платья в офис на лето 2020
pinterest

Несмотря на то, что в Украине карантинный сезон стихийно продолжается, многие корпорации соблаговолили “впустить” своих работников в офисы. Именно поэтому сегодняшняя подборка от Ivona посвящена деликатным и одновременно строгим образам, которые будут смотреться уместно в рабочей атмосфере. Если многочисленные костюмные комплекты вам страшно надоели, предлагаем вдохновиться идеальными платьями для офиса. Свободный крой, цветочные мотивы и простота - именно на эти показатели вы должны ориентироваться при выборе лучшего делового лука. Готовьтесь к новой порции вдохновения, благодаря которой вам захочется впустить в свой мир атмосферу занятых будней. 

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Черное платье летящего силуэта из тафты летом 2020 будет пользоваться заслуженной популярностью. Рукава-буфы - главный микро-тренд сезона, который игнорировать просто непростительно, а длина миди будет смотреться уместно в рамках даже самого строго дресс-кода. Надевайте легкомысленные босоножки на длинных ремешках, берите в руки мягкий, объемный клатч в стиле Bottega Veneta, и вступайте в новый официальный сезон с гордостью. 

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн
zara.com

Многим выбор сарафана может показаться неуместным и чересчур фривольным, но благодаря правильно расставленным акцентам, классическое летнее платье для прогулок превращается в идеальный деловой лук. Носите короткий аутфит приглушенного зеленого оттенка в паре с хлопковой белой футболкой или все еще актуальным гольфом - строгость с толикой кокетливости в тренде летом 2020. 

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
zara.com

Флористические мотивы - один из любимых приемов таких стильных и уравновешенных дам как Кейт Мидлтон и Риз Уизерспун. Они управляют монархиями и киноимпериями, но никогда не позволяют себе выглядеть скучно или банально. Для первого выхода в офис летом 2020 выбирайте платье чистого аквамаринового оттенка в скромный цветочный принт. Линии, расцветающие на воздушном миди-луке, выглядят не кокетливо или инфантильно, а очень изящно. 

Reserved, 999 грн
Reserved, 999 грн
reserved.com

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Платья на запах были придуманы Дианой фон Фюрстенберг специально для тех деловых женщин, у которых не было времени вечером переодеваться после работы для похода в ресторан или бар. Именно поэтому строгие образы благодаря своему раскованному силуэту, приправленные толикой строгости в виде широкого пояса, смотрятся замысловато и стильно как в условиях офисной атмосферы, так и на расслабленном коктейле. 

Mohito, 699 грн
Mohito, 699 грн
mohito.com

Белое платье, напоминающее мегадлинную футболку, летом 2020 обзавелось дополнительными слоями в виде трендового акцента вдоль подола. Подобный лук является базовым - его легко адаптировать под любые обстоятельства, а также удобно комбинировать с прочими аксессуарами и деталями. Косуха, объемный блейзер, расслабленный кардиган или вязанный жилет - вариантов модных комбинаций буквально не счесть. 

Stradivarius, 699 грн
Stradivarius, 699 грн
stradivarius.com

Носить платье поверх брюк или джинсов - прерогатива не только нью-йоркских модниц. Даже наши женщины, куда более консервативные и сдержанные, постепенно начинают понимать всю красоту остромодного сочетания. Пока не стало слишком поздно, и тренд с легкостью не превратился в устаревший фэшн-нюанс, успейте поносить легкие кимоно пастельных оттенков с любимым летним низом. 

Bershka, 799 грн
Bershka, 799 грн
bershka.com

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В одном ряду с остромодными “буфами” летом 2020 стоят оборки, рюши и воланы. Всяческие вариации на тему викторианской моды в текущем сезоне считаются трендовыми, а потому обязательному к употреблению. Для идеального офисного лука на лето 2020 предлагаем платье, в котором одновременно встречаются все ключевые “фишки”. Начиная с асимметричного низа и заканчивая флористическим орнаментом - в данном луке можно легко покорить как понравившегося мужчину, так и весь совет директоров.  

Sinsay, 399 грн
Sinsay, 399 грн
sinsay.com

Деловые платья существуют, и их внешний вид разительно отличается от тех стереотипов, к которым вы привыкли. Забудьте о платьях-футлярах, которые круто смотрятся лишь на Элизабет Херли в одном из ее многочисленных амплуа секси-бизнесвумен. Выбросите адаптации женственных смокингов, которые заполонили просторы AliExpress, а потому считаться трендовыми больше не в состоянии. Погрузитесь в атмосферу классической женственности, дополняя ее современными деталями и акцентами. Платья-рубашки, свободные балахоны или луки на запах - летом 2020 вам есть из чего выбрать идеальный деловой и вместе с тем изящный аутфит. 

Раннее мы писали о том, какой главный аксессуар для волос летом 2020 вытеснил на второй план широкие ободки. 

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Теги: деловые платья, что носить на работу, что носить в офис, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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