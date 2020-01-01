Еще одна из актерского рода: ТОП-11 самых модных луков Натали Портман

Утонченность, элегантность и голливудская классика - все, что вы хотели знать о стиле оскароносной актрисы.

Она считается эталоном истинной женственности, традиционной красоты и утонченности. Натали Портман - та актриса, ради которой поклонники идут в кинотеатр на премьеру, даже если фильм не предвещает ничего хорошего. Американка израильского происхождения в киноиндустрии с 13 лет, и за это время она не только успела получить все возможные премии и награды. Портман для многих является бессменным лицом бренда Dior, а также женщиной, на которую равняются в вопросах стиля и красоты. 9-го июня великолепной актрисе исполняется 39 лет, и по случая Ivona вспоминает ее ТОП-11 самых шикарных выходов на красную ковровою дорожку.

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Натали Портман любит подчеркивать свою стройную и миниатюрную фигуру с помощью облегающих силуэтов. Тем более, когда на пороге 40-летия ее тело выглядит настолько роскошно. Еще одна более неочевидная любовь актрисы - пайетки и блеск золота. Такой декор она использует редко, но если это и происходит, то эффект всегда превосходит самые смелые ожидания.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Израильская красотка обладает достаточно спокойной, “ровной” внешностью темные волосы, карие глаза, утонченные черты лица. Поэтому к лицу ей абсолютно любые образы в разнообразной стилистике. Однако, для Натали лишь классика и редкие яркие акценты - основа ее вечернего имиджа. Алое платье с плиссированной юбкой из полупрозрачной материи - практически вызов ее индивидуальному вкусу.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

На последней церемонии “Оскар” 2020 года Натали Портман взбудоражила всю общественность. Дело не в том, что она выбрала смелый силуэт или непривычный бренд. Скромное платье в пол черного цвета с золотым орнаментом авторства модного дома Dior само по себе не представляет особого интереса. А вот накидка с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров, которых проигнорировала Киноакадемия - настоящий вызов гендерной политике в индустрии.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Классика голливудского стиля заключается в комбинации макси-длины, смелого декольте и роскошных украшений. В темно-красном платье в мелкий принт “горошек” Натали Портман выглядит как современная реинкарнация Грейс Келли или Хеди Ламарр.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

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Всегда беспроигрышный вариант для красной дорожки - смесь традиционных вечерних образов середины прошлого века и современной эклектики. Фуксия, пышный шлейф, красивое декольте и “обволакивающий” силуэт - Натали Портман умеет удивлять даже в тех случаях, когда выбирает совсем простые фасоны.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Большое значение в гардеробе Натали Портман занимает черный цвет. Как истинная поклонница модного дома Dior она частенько переносит их индивидуальную эстетику и на образы других брендов. Черное платье в пол с ярким узорчатым подолом и полупрозрачным декольте - пример того, как актриса умеет добавлять в образ неожиданный акцент.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

И все-таки образ черного лебедя остался прочно “пришит” к актрисе еще со времен съемок в одноименном фильме. Актриса действительно невероятно к лицу “бальные” материи, воздушность, легкость и слегка высокомерный шик. Черное платье с пышной юбок из многочисленных воланов - ода ее оскароносной роли.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

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Современная мода относится к кружеву очень осторожно - оно легко из утонченного может превратиться в вульгарное. Впрочем, Натали Портман как истинная любительница ажура умеет выбирать исключительно изящные материи. Черный оттенок, плотный чехол и невесомая кружевная накидка - лук выбран с точностью и лаконичностью.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Натали Портман удавалось выглядеть ошеломительно даже на последних месяцах беременности. Белое облегающее платье с асимметричным вырезом и шлейфом выглядит просто, но вместе с тем по-настоящему повторяет стилистику голливудского роскошества.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Диско-мотивы не часто появляются в вечернем гардеробе Натали Портман, но если уж она и выбирает яркий декор и глиттерные материи, то делает это с величеством королевы. Золотое платье с черным бархатным поясом с Каннского кинофестиваля доказывает, что актриса всегда готова экспериментировать, если результат будет достоен затраченных усилий.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Сейчас американку не часто можно увидеть в пышных платьях типажа “принцесса”. Однако, были времена, когда девушка базовым оттенкам предпочитала пудровые, а облегающим и прямым силуэтам - гигантские, в стиле барокко. Нужно отметить, что даже подобные “юные” луки на Натали выглядят достойно.

Лучшие вечерние образы Натали Портман pinterest

Натали Портман не является любительницей экспериментов, и нисколько не приветствует прогресс ради самого прогресса. Ее луки с различных торжеств и мероприятий обычно не отличаются невероятной фантазией или креативом. Зато классика и женственность в ее исполнении умеют звучать по-новому - смело и стильно. Конечно, нельзя отрицать того факта, что девушке с такой внешностью к лицу абсолютно все, но и здесь есть свои нюансы. Дабы подчеркнуть спокойную красоту, Натали Портман предпочитает базовые оттенки, отсутствие эксцентричного декора и скромные силуэты - пока ее тактика работает на все 10 баллов.

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