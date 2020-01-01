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Еще одна из актерского рода: ТОП-11 самых модных луков Натали Портман

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Утонченность, элегантность и голливудская классика - все, что вы хотели знать о стиле оскароносной актрисы.
Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Она считается эталоном истинной женственности, традиционной красоты и утонченности. Натали Портман - та актриса, ради которой поклонники идут в кинотеатр на премьеру, даже если фильм не предвещает ничего хорошего. Американка израильского происхождения в киноиндустрии с 13 лет, и за это время она не только успела получить все возможные премии и награды. Портман для многих является бессменным лицом бренда Dior, а также женщиной, на которую равняются в вопросах стиля и красоты. 9-го июня великолепной актрисе исполняется 39 лет, и по случая Ivona вспоминает ее ТОП-11 самых шикарных выходов на красную ковровою дорожку. 

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Натали Портман любит подчеркивать свою стройную и миниатюрную фигуру с помощью облегающих силуэтов. Тем более, когда на пороге 40-летия ее тело выглядит настолько роскошно. Еще одна более неочевидная любовь актрисы - пайетки и блеск золота. Такой декор она использует редко, но если это и происходит, то эффект всегда превосходит самые смелые ожидания. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Израильская красотка обладает достаточно спокойной, “ровной” внешностью темные волосы, карие глаза, утонченные черты лица. Поэтому к лицу ей абсолютно любые образы в разнообразной стилистике. Однако, для Натали лишь классика и редкие яркие акценты - основа ее вечернего имиджа. Алое платье с плиссированной юбкой из полупрозрачной материи - практически вызов ее индивидуальному вкусу. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

На последней церемонии “Оскар” 2020 года Натали Портман взбудоражила всю общественность. Дело не в том, что она выбрала смелый силуэт или непривычный бренд. Скромное платье в пол черного цвета с золотым орнаментом авторства модного дома Dior само по себе не представляет особого интереса. А вот накидка с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров, которых проигнорировала Киноакадемия - настоящий вызов гендерной политике в индустрии. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Классика голливудского стиля заключается в комбинации макси-длины, смелого декольте и роскошных украшений. В темно-красном платье в мелкий принт “горошек” Натали Портман выглядит как современная реинкарнация Грейс Келли или Хеди Ламарр. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

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Всегда беспроигрышный вариант для красной дорожки - смесь традиционных вечерних образов середины прошлого века и современной эклектики. Фуксия, пышный шлейф, красивое декольте и “обволакивающий” силуэт - Натали Портман умеет удивлять даже в тех случаях, когда выбирает совсем простые фасоны. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Большое значение в гардеробе Натали Портман занимает черный цвет. Как истинная поклонница модного дома Dior она частенько переносит их индивидуальную эстетику и на образы других брендов. Черное платье в пол с ярким узорчатым подолом и полупрозрачным декольте - пример того, как актриса умеет добавлять в образ неожиданный акцент. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

И все-таки образ черного лебедя остался прочно “пришит” к актрисе еще со времен съемок в одноименном фильме. Актриса действительно невероятно к лицу “бальные” материи, воздушность, легкость и слегка высокомерный шик. Черное платье с пышной юбок из многочисленных воланов - ода ее оскароносной роли. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

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Современная мода относится к кружеву очень осторожно - оно легко из утонченного может превратиться в вульгарное. Впрочем, Натали Портман как истинная любительница ажура умеет выбирать исключительно изящные материи. Черный оттенок, плотный чехол и невесомая кружевная накидка - лук выбран с точностью и лаконичностью. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Натали Портман удавалось выглядеть ошеломительно даже на последних месяцах беременности. Белое облегающее платье с асимметричным вырезом и шлейфом выглядит просто, но вместе с тем по-настоящему повторяет стилистику голливудского роскошества.  

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Диско-мотивы не часто появляются в вечернем гардеробе Натали Портман, но если уж она и выбирает яркий декор и глиттерные материи, то делает это с величеством королевы. Золотое платье с черным бархатным поясом с Каннского кинофестиваля доказывает, что актриса всегда готова экспериментировать, если результат будет достоен затраченных усилий. 

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Сейчас американку не часто можно увидеть в пышных платьях типажа “принцесса”. Однако, были времена, когда девушка базовым оттенкам предпочитала пудровые, а облегающим и прямым силуэтам - гигантские, в стиле барокко. Нужно отметить, что даже подобные “юные” луки на Натали выглядят достойно.  

Лучшие вечерние образы Натали Портман
Лучшие вечерние образы Натали Портман
pinterest

Натали Портман не является любительницей экспериментов, и нисколько не приветствует прогресс ради самого прогресса. Ее луки с различных торжеств и мероприятий обычно не отличаются невероятной фантазией или креативом. Зато классика и женственность в ее исполнении умеют звучать по-новому - смело и стильно. Конечно, нельзя отрицать того факта, что девушке с такой внешностью к лицу абсолютно все, но и здесь есть свои нюансы. Дабы подчеркнуть спокойную красоту, Натали Портман предпочитает базовые оттенки, отсутствие эксцентричного декора и скромные силуэты - пока ее тактика работает на все 10 баллов. 

Раннее мы писали о том, как выбрать модное платье на лето 2020 по типу фигуры. 

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Теги: Натали Портман, стиль звезд, образы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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