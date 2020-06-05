Фэшн-провокаторы: ТОП-6 антитрендов, которые разрушат летний лук 2020
Давайте не будем притворяться, что наши гардеробы исключительно рафинированы и выверены, а в них и следа нет “отважных” трендов, которые мы с упорством коллекционировали всю жизнь. Речь идет о вещах, которые на разных этапах развития современной фэшн-индустрии были в почете, но потом также резко оказались в списке антимодных маргиналов. Уверены, что экс-тренды из новой подборки от Ivona найдутся в ваших гардеробах, и, возможно, в количестве даже не одного экземпляра. В том, чтобы подчиняться модным правилам нет ничего постыдного, но прощаться с устаревшими вещами тоже нужно научиться. Предлагаем сделать первый шаг, избавившись от ключевых антитрендов летнего сезона 2020.
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- Ультракороткие шорты
Летом 2020 в почете шорты с высокой талией, ультракороткие и с необычным орнаментальным узором. Их нужно носить с “оверсайз” пиджаками, твидовыми жакетами казаками, широкополыми шляпами или вьетнамками на каблуке. Но ни в коем случае нельзя доставать из закромов вашего гардероба минималистичные джинсовые шорты, в которых нельзя скрыть абсолютно ничего. Не стоит обманываться: мини еще никогда не были так актуальны, но и фасон должен быть соответствующим.
- Рваные джинсы
Думалось бы, что “переболеть” рваными джинсами мы должны были еще минимум два сезона назад. Но нет, оказывается, многие девушки, явно не уделяющие вопросам фэшн-индустрии столько времени сколько, мы с вами, продолжают носить ключевой антитренд лета 2020. Выглядят подобные брюки как напоминание о том, что порой мода бывает очень жестока, а некоторые ее “шедевры” хочется забыть, как страшный сон.
- Светлые брюки
Не нужно впадать в состояние недопонимания и отчаяния: да, мы помним, что светлые джинсы - самая главная модель летнего сезона 2020. В данном случае речь идет о тонких светлых штанах, обтягивающих ногу, акцентирующих внимание на каждом лишнем миллиметре на ваших ягодицах. Если хотите приобрести крутые белые брюки, то делайте ставку на деним, прямой фасон или mom-jeans.
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- Леггинсы
Отчего-то многие девушки полагают, что леггинсы способны визуально подтягивать фигуру, делая ее более стройной. На самом деле антитренд всех времен и народов работает с точностью до наоборот. Не думайте, что вам удастся скрыть крупные ляжки или массивные икры за исключительно спортивным видом одежды. Особенно страшно, когда женщины надевают леггинсы в компании с каблуками - эффект “куриной ножки” обеспечен.
- Невообразимые каблуки
Такие, в которых даже работнице ночного клуба было бы неловко появиться перед своими “фанатами”. Лето - время релакса, свободы и ощущения полета. Представляете, насколько “комфортно” вам будет в обуви, оснащенной не только массивным каблуком, но и огромной платформой? Даже, если в списке вещей вашего гардероба все еще числятся подобные “копытца” рекомендуем никогда не вспоминать от них. Как говорится, из глаз долой - из сердца вон.
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- Баска
Не стоит путать ультрамодные пояса-портупеи, которые летом 2020 будут невероятно популярны, со старомодными юбками с габаритной деталью в области талии. Кроме того, что подобный фасон нисколько не льстит вашей фигуры, он еще и указывает на то, что в своем фэшн-развитии вы остались в далеком 2010 году. Стильные, массивные пояса принято носить и с деловыми костюмами, и нежными платьями - крутая альтернатива для тех, кто любит подчеркивать свои формы.
Конечно, удержаться от того, чтобы раз в сезон примерить тот или иной устаревший тренд очень сложно, но нужно уметь прощаться с вещами также же запросто, как и влюбляться в них. Туфли-”копытца” или старомодные юбки-карандаши с баской - все это когда-то являло собой часть модного пособия, но со временем превратилось в устаревшие тренды. Для чего жить прошлым, если в настоящем дизайнеры предлагают невероятно количество крутых и красивых луков? Романтика, рустик, диско, гранж, милитари, сафари - всех стилей, актуальных летом 2020, и не перечислить. Экспериментируйте, и найдете свой собственный путь в мире моды.
Раннее мы писали о том, как подобрать модный фасон платья на лето 2020 в соответствии с вашим типом фигуры.
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