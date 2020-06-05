Фэшн-провокаторы: ТОП-6 антитрендов, которые разрушат летний лук 2020

Вещи, от которых лучше держаться подальше.

Давайте не будем притворяться, что наши гардеробы исключительно рафинированы и выверены, а в них и следа нет “отважных” трендов, которые мы с упорством коллекционировали всю жизнь. Речь идет о вещах, которые на разных этапах развития современной фэшн-индустрии были в почете, но потом также резко оказались в списке антимодных маргиналов. Уверены, что экс-тренды из новой подборки от Ivona найдутся в ваших гардеробах, и, возможно, в количестве даже не одного экземпляра. В том, чтобы подчиняться модным правилам нет ничего постыдного, но прощаться с устаревшими вещами тоже нужно научиться. Предлагаем сделать первый шаг, избавившись от ключевых антитрендов летнего сезона 2020.

Читай также: День труда: Актуальные модели комбинезонов на лето 2020

Ультракороткие шорты

Летом 2020 в почете шорты с высокой талией, ультракороткие и с необычным орнаментальным узором. Их нужно носить с “оверсайз” пиджаками, твидовыми жакетами казаками, широкополыми шляпами или вьетнамками на каблуке. Но ни в коем случае нельзя доставать из закромов вашего гардероба минималистичные джинсовые шорты, в которых нельзя скрыть абсолютно ничего. Не стоит обманываться: мини еще никогда не были так актуальны, но и фасон должен быть соответствующим.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Рваные джинсы

Думалось бы, что “переболеть” рваными джинсами мы должны были еще минимум два сезона назад. Но нет, оказывается, многие девушки, явно не уделяющие вопросам фэшн-индустрии столько времени сколько, мы с вами, продолжают носить ключевой антитренд лета 2020. Выглядят подобные брюки как напоминание о том, что порой мода бывает очень жестока, а некоторые ее “шедевры” хочется забыть, как страшный сон.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Светлые брюки

Не нужно впадать в состояние недопонимания и отчаяния: да, мы помним, что светлые джинсы - самая главная модель летнего сезона 2020. В данном случае речь идет о тонких светлых штанах, обтягивающих ногу, акцентирующих внимание на каждом лишнем миллиметре на ваших ягодицах. Если хотите приобрести крутые белые брюки, то делайте ставку на деним, прямой фасон или mom-jeans.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Читай также: Шире шаг: С чем летом 2020 носить самые стильные брюки сезона

Леггинсы

Отчего-то многие девушки полагают, что леггинсы способны визуально подтягивать фигуру, делая ее более стройной. На самом деле антитренд всех времен и народов работает с точностью до наоборот. Не думайте, что вам удастся скрыть крупные ляжки или массивные икры за исключительно спортивным видом одежды. Особенно страшно, когда женщины надевают леггинсы в компании с каблуками - эффект “куриной ножки” обеспечен.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Невообразимые каблуки

Такие, в которых даже работнице ночного клуба было бы неловко появиться перед своими “фанатами”. Лето - время релакса, свободы и ощущения полета. Представляете, насколько “комфортно” вам будет в обуви, оснащенной не только массивным каблуком, но и огромной платформой? Даже, если в списке вещей вашего гардероба все еще числятся подобные “копытца” рекомендуем никогда не вспоминать от них. Как говорится, из глаз долой - из сердца вон.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Читай также: Белые ночи: Как носить провокационный цвет с выгодой для фигуры

Баска

Не стоит путать ультрамодные пояса-портупеи, которые летом 2020 будут невероятно популярны, со старомодными юбками с габаритной деталью в области талии. Кроме того, что подобный фасон нисколько не льстит вашей фигуры, он еще и указывает на то, что в своем фэшн-развитии вы остались в далеком 2010 году. Стильные, массивные пояса принято носить и с деловыми костюмами, и нежными платьями - крутая альтернатива для тех, кто любит подчеркивать свои формы.

Главные антитренды лета 2020 pinterest

Конечно, удержаться от того, чтобы раз в сезон примерить тот или иной устаревший тренд очень сложно, но нужно уметь прощаться с вещами также же запросто, как и влюбляться в них. Туфли-”копытца” или старомодные юбки-карандаши с баской - все это когда-то являло собой часть модного пособия, но со временем превратилось в устаревшие тренды. Для чего жить прошлым, если в настоящем дизайнеры предлагают невероятно количество крутых и красивых луков? Романтика, рустик, диско, гранж, милитари, сафари - всех стилей, актуальных летом 2020, и не перечислить. Экспериментируйте, и найдете свой собственный путь в мире моды.

Раннее мы писали о том, как подобрать модный фасон платья на лето 2020 в соответствии с вашим типом фигуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram