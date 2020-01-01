Модная комплектация: Как выбрать трендовое платье по типу фигуры

Любая девушка сможет отыскать своего “беспроблемного” фаворита.

Для того, чтобы выглядеть впечатляюще и привлекательно, мало знать ключевые сезонные тренды. Очень важно полностью изучить свое тело, определив те недостатки, которые нужно маскировать с помощью одежды. Летом 2020 дизайнеры предлагают невероятное количество трендов, а особенно тех, что входят в сегмент “женственной моды”. Нам же остается только проанализировать все фасоны, выбрав тот единственный, который будет подчеркивать красоту именно нашего тела. Плиссировка, цветастые принты, классические силуэты - все это и многое другое вы найдете в новой подборке от Ivona. Рассказываем, кому стоит отдать предпочтение платью-рубашке, а кому сделать акцент на геометрическом орнаменте.

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Аппетитные формы

Крупным девушкам частенько кажется, что природа обделила их, и заставила жить в теле, которое никакими способами нельзя презентовать достойно. И несмотря на то, что существуют мужчины, которые преклоняются перед аппетитными формами, комплексы и предубеждения, заложенные в нас в детстве, не дают дамам формата Эшли Грэм полюбить свою фигуру полностью. Полные девушки предпочитают прятать свои недостатки за безразмерными вещами и балахонами. Если и вы поступаете также, то знайте, что все ваши усилия абсолютно бесцельны. Существует актуальный летом 2020 фасон платья, который наилучшим образом подчеркнет все ваши “аппетитные” достоинства. Силуэт “рубашка”, подчеркнутый широким поясом на талии, способен выстроить гармоничный образ, подарив вам иллюзию фигуры типа “песочные часы”.

Модные платья на лето 2020 по типу фигуры коллаж/pinterest

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Худая фигура

Кажется, что страдать из-за несовершенств своей фигуры имеют право только полные девушки. На всех остальных обладательницы размера XL ставят клеймо безжалостных притворщиц, которые не понимают настоящего “горя” неидеальной внешности. Слишком худощавые женщины также мучаются из-за недостатков внешности. Так их чрезмерно хрупкое тело, узкие плечи и отсутствие округлых форм могут значительно пошатнуть уверенность в себе. Летом 2020 девушкам слишком изящным предлагаем носить модные макси-платья “летящего” силуэта. Он позволит визуально сделать фигуру более “насыщенной”, а также скроет недостаток округлостей. Однако, если ваша грудь слишком массивна, то подобные силуэты могут, наоборот, безжалостно полнить.

Модные платья на лето 2020 по типу фигуры коллаж/pinterest

Отсутствие талии

Не забывайте, что единственно идеальным вариантом фигуры являются “песочные часы”. Даже если вы выбираете одежду формата “оверсайза”, нужно понимать, что объем не должен быть повсеместным. Лишь одна деталь образа имеет право быть габаритный, в то время как все остальные максимально женственными. Девушкам с узкими плечами, но у которых, к сожалению, отсутствует талия, необходимо выбирать платья, которые будут расставлять акценты в правильных местах. Так на лето 2020 покупайте луки с плиссировкой, а также не пренебрегайте поясами и ремнями, ведь они лишь усилят красоту заново скроенного силуэта.

Модные платья на лето 2020 по типу фигуры коллаж/pinterest

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Пышный бюст

Кажется, что нет большего счастья для девушки, а может быть для ее мужчины, чем роскошная и красивая грудь. Однако, если дамы не желают примерять образы с вульгарными глубокими декольте, то оказывается, что выбрать идеальный фасон платья им невероятно сложно. Для того, чтобы сделать силуэт более гармоничным, рекомендуем летом 2020 отдавать предпочтение платьям с пышными рукавами и “воздушной” юбкой. Также стоит добавить легкий принт в нижней части, который уравновесить габариты сверху. Длина - миди, а буфы, воланы (в правильных местах) должны быть как на лучших платья королевы Виктории.

Модные платья на лето 2020 по типу фигуры коллаж/pinterest

Выглядеть всегда на все сто легко, если вы подробно изучили собственное тело, познав все его недостатки и нюансы. Большая грудь, слишком худое тело или чрезмерно крупные ягодицы - каждый день девушки сталкиваются с вопросами корректировки своего тела. Дизайнеры лишь придумывают и утверждают модные фасоны, а вот какому именно из них отдавать предпочтение остается исключительно за нами. Поспешный выбор, совет блогера из Инстаграма или нарочитые рекомендации консультантов - ничто из перечисленного не должно повлиять на ваш персональный выбор. Руководствуйтесь только индивидуальными особенностями вкуса, а также персональным стилем. Поверьте, выглядеть здорово может женщина абсолютно любой комплекции.

Раннее мы писали о том, как на лето 2020 выбрать актуальный вариант комбинезона.

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