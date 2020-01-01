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Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни

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Будь стильной этим летом!
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Солнечные дни уже на горизонте. А после долгой изоляции мы особенно будем ценить возможность находится вне дома: прогулки станут более долгими, встречи более желанными и танцы более жаркими. Нужно быть во всеоружии и подготовить свои ножки к летнему сезону. Что купить и на что обратить внимание во время покупки пары летней обуви? Маркет-молл «Дарынок» подготовил подборку базовых вариантов и рекомендации по их выбору. 

Сандалии

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Первая обувь, которую придумал человек – сандалии – до сих пор не сдает своих позиций и имеет много поклонников по всему миру. Всё благодаря удобству и диапазону вариативности моделей: для пляжа, для города, спортивные или даже сандалии для рафтинга (в которых можно ходить по горным рекам) – каждый найдет «свою» пару. Но в этом сезоне мы советуем обратить внимание на элегантные гладиаторы с лаконичной шнуровкой и грубые спортивные сандалии с толстыми ремешками. На их фоне твои ступни будут выглядеть ещё более хрупкими.

Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Шлёпанцы

«Шлёпали шлёпки мои пятки», – поет Оля Полякова в своей песне. А ведь именно поэтому модель обуви назвали так – из-за характерного звука во время ходьбы. И хотя первоначально шлепанцы ассоциировалась с пляжем, сегодня уже никто и не вспомнит, когда дизайнеры начали предлагать множество «городских» моделей. Главное модное правило – эффектный и иногда чуть вызывающий фасон. Например, за счёт высокой платформы, толстых ремешков, необычного плетения, сочетания цветов, качественных декоративных элементов. Или так называемые ugly shoes.

Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Эспадрильи

Главным преимуществом эспадрильев является их натуральность. В производстве зачастую используют такие натуральные материалы как джут, канат и текстиль. А когда температура поднимается выше 28 градусов особенно важно, чтобы обувь позволяла ногам «дышать». Учитывая удобство и практичность модели – этот вариант как никогда кстати летом: и на прогулку в парк, и на встречу с друзьями, и на рабочий meeting в неофициальной обстановке.

Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Туфли

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Классика остаётся классикой вне зависимости от сезона. Деловое мероприятие или ивент с обязательным официальным дресс-кодом? Без туфель не обойтись. В этом сезоне дизайнеры предложили эффектные атласные модели в ярких оттенках, а также украсили привычные фасоны всевозможными цепями вместо ремешка. Еще один тренд, который остается с нами – квадратный носок – оригинально и стильно.

Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Кеды

Завершает нашу подборку пара кед. Сложно представить гардероб модницы без этой палочки-выручалочки. Под шорты, брюки, юбки, платья – они точно не будут собирателем пыли в твоем гардеробе, а получат награду «любимчики». Но! К выбору летней модели нужно отнестись серьёзно: только натуральные ткани, качественная подошва и правильная плотность обжима ноги (поэтому эксперты рекомендуют выполнять примерку во второй половине дня, так как в это время стопа отекает).

Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
Обувь на лето 2020: ТОП-5 вариантов на все случаи жизни
пресс-служба

Будь стильной этим летом! Будь собой! И загляни на шопинг в столичный маркет-молл «Дарынок» – с 30 мая в полноценном режиме работы. Все модели выше ты найдешь именно там.

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Теги: обувь лето 2020
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Источник: Ivona bigmir)net
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