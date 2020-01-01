Вышколенная мода: ТОП-6 летних трендов 2020, которые стройнят

Уникальные элементы гардероба, которые могут скорректировать фигуру.

Сакральность одежды всегда четко отмечалась в разнообразных культурах и моралях древних цивилизаций. То, что носили рабы резко отличалось от одеяний знатных вельмож, феодалов и, конечно, императоров. Со временем вещи не перестали всем своим видом демонстрировать принадлежность их хозяев к тому или иному классу, но также обзавелись новыми характеристиками. В нынешнее время одежда выполняет роль нашего личного транслятора, с помощью которого у нас есть возможность выразить себя, продемонстрировать свои взгляды на мир. К эстетическим функциям фэшн-изделий можно прибавить еще и визуальную, которая может как негативно отобразить наши формы, так и сделать их более привлекательными. Именно от одежды зависит то, насколько грамотно и изящно в конечном итоге будет выглядеть наше тело. Ivona рассказывает, какие ТОП-6 летних трендов 2020 помогут визуально сделать параметры вашей фигуры более стройными.

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Палаццо

Вертикальные линии, которые испокон веков “вытягивают” силуэт, летом 2020 нужно использовать в самом стильном обрамлении. Так в течении знойной поры отдавайте предпочтение палаццо со стрелками, которые в компании даже с небольшим каблучком, готовы преобразить вашу фигуру практически до неузнаваемости. В подобном образе даже пирожные, настойчиво поедаемые вами во времена карантина, никак не смогут помешать выглядеть здорово и модно.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

Клеш

Если широкие палаццо кажутся вам слишком рискованными, то мы готовы предложить вам их light-версию. Брюки-клеш красиво обтягивают ногу, расширяясь к низу, тем самым создавая идеальный силуэт “песочные часы”. Они автоматически вытягивают тело, а потому лишают вас лишних нескольких килограмм. Носите их с базовыми кроп-топами в паре с кардиганами или простыми футболками и несколькими яркими драгоценностями - модных комбинаций не счесть.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

А-силуэт

Мало того, что облегающие вещи нисколько не актуальны последние несколько десятков сезонов, так они еще и с радостью подчеркнут все недостатки вашей фигуры. Если летом 2020 перед вами стоит задача “прикрыть” все грешки, позволенные во времена “домашнего ареста”, делайте выбор в пользу разумного “оверсайза”. Это не означает, что вы должна облачаться в балахонистые вещи в лучших традициях Аллы Пугачевой, но добавить в свой гардероб несколько платьев А-фасона точно не помешает.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

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Нюд и каблуки

Хитрый, но совсем не новый прием, который позволяет визуально делать ноги длиннее, а потому и стройнее. Выбирая актуальную обувь на лето 2020, делайте ставку на босоножки нюдового оттенка, но обязательно на каблуках. Вам точно не помешает несколько лишних сантиметров роста. К тому же, бежевый цвет, сливаясь с натуральным тоном вашей кожи, будет визуально создавать видимость бесконечности ножек.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

Монохром

Если вам хочется летом 2020 выглядеть не только стройно, но еще и стильно, то определенно нужно присмотреться к модным монохромным образам. Кроме того, что однотонные луки считаются едва ли не главной тенденцией нынешнего сезона, так они еще и славятся своей способностью стройнить. Продолжая вертикаль, они поддерживают линии друг друга, подобным образом стройня вас по крайней мере на парочку килограмм.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

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Платья на запах

И, наконец, последний по списку, но определенно не по значению тренд на лето 2020, который с легкостью сможет значительно упростить вам жизнь. Платье на запах скроет животик, оформит красивую линию талию, а также в монохромном своем варианте сделает вас гораздо выше. Подобный фасон подходит абсолютно всем без исключения, за счет вертикали красиво подчеркивает достоинства любой фигуры.

Вещи на лето 2020, которые стройнят pinterest

Если политика открытости и честности в разрезе фэшн-индустрии вас нисколько не прельщает, то стоит обратиться к проверенным и четким визуальным манипуляциям. Одежда помогает не только выразить свои чувства и эмоции, но и усовершенствовать внешний вид. Она легко может, как обезобразить ваше тело, сделав акцент на самые непривлекательные его зоны, так и безоговорочно сумеет визуально превратить его в более стройную версию самого себя. Особенно приятно пользоваться подобными корректировочными техниками, если вещи, их представляющие, являются трендами. Летом 2020 есть из чего выбрать, поэтому переживать по поводу лишних килограмм вам точно не придется.

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить грамотно рубашку “оверайз”.

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