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Женский портал
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“Статусные” оттенки: ТОП-7 цветов в одежде, которые носят богачки

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Спектральные нюансы, которые позволят вывести ваш лук на новый уровень.
Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
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Легко говорить о моде, красоте и стиле, если в кошельке разместилась не одна, а сразу несколько банковских карточек с обозначением “Gold”. Гораздо сложнее, когда вы пытаетесь планировать от зарплаты до зарплаты свой бюджет, выделяя совсем незначительные суммы, с которыми легко можете распрощаться в пользу своего фэшн-статуса. В новом материале Ivona учит, как с помощью правильных оттенков в одежде, всегда выглядеть статной богачкой. Представляем вам ТОП-7 тонов, которые смогут пустить пыль в глаза, представив вас как женщину, которая не привыкла считать деньги, потраченные на свой фэшн-титул. 

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  • Шоколад 

Если большую часть жизни вы носили черный цвет, считая, что так создаете образ по-настоящему стильный и статусный, то готовы развеять все мифы, заложенные вашим постсоветским воспитанием. Агатовый тон хорош только в исполнении МЧП, а во всех остальных случаях лучше отдавать предпочтение менее раскрученному, но гораздо более стильному и спокойному шоколадному. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

  • Нежно-розовый 

Не фуксия или отвратительная “бабл гам” - исключительно нежно-розовый оттенок, напоминающий зефир, выкрашенный слабым малиновым соком. Очень трогательный, милый, кокетливый, но не пошлый. Обратите внимание на образы королевы Елизаветы II: в молодости она, как и ее младшая сестра - принцесса Маргарет, обожали появляться на публике в нарядах подобной гаммы оттенков. Да и сейчас ее частенько можно увидеть в костюмах, розовый цвет которых напоминает не только о молодости души, но и о монаршем статусе. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

  • Винный 

10 лет назад каждая женщина знала, что обозначает загадочное слово “марсала”. Кажется, именно с этого уникального бордового оттенка и началось в нашей стране увлечение самыми модными тонами по версии Института цвета Pantone. Опытные колористы утверждают, что винный выглядит гораздо благороднее строптивого ядовито-красного, а потому больше подходит для женщин, которые хотят казаться статусными и роскошными. Единственный совет: оставьте этот тон до осени. Именно в прохладную пору года он проявляет себя наиболее ярко, гармонично и заметно.

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest
 

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  • Фисташковый 

В нашем фэшн-арсенале оттенок фисташкового мороженого сравнительно новый, но несмотря на этот факт мы уже успели полюбить его всей душей. Выглядит он не так вульгарно и заезжено, как мятный, а вот цвет лица освежает никак не хуже. Из-за редкости, а также абсолютно специфичной уникальности, “фисташка” выглядит изящно, а также по-настоящему благородно. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

  • Изумрудный 

Еще один королевский оттенок, который во времена Средневековья было позволено носить лишь самым богатым людям, вельможам и монархам. Предлагаем и вам погрузиться в атмосферу величества, дополнив свой гардероб парочкой экземпляров благородного и статусного изумрудного. Наилучшим образом этот цвет проявляет себя в компании атласа, парчи, бархата и прочих аристократичных материалах. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

  • Нежно-голубой 

Пастельные оттенки во всем своем разнообразии считаются гораздо более статусными и привлекательными, чем их собратья, не разбавленные белилами. Если вам хочется добавить в образ воздушности, легкости и нежной трагичности, то выбирайте цвет летнего спокойного неба. Плиссированные асимметричные юбки, строгие брючные костюмы, платья на запах - нежно-голубой тон способен облагородить любой наряд. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

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  • Белый 

Напоследок расскажем об оттенке, который испокон веков считается подходящим для благородных одеяний самых богатых и состоятельных людей этого мира. Конечно, его однозначно нельзя назвать практичным, но снежно-белый или жемчужный монохромный лук точно привлечет внимание, а также продемонстрирует ваш рафинированный вкус. Не стоит выбирать чересчур слепящие расцветки, ведь в подобном амплуа дорогой оттенок сразу превращается в ширпотреб. 

Оттенки в одежде, которые носят богачки
Оттенки в одежде, которые носят богачки
pinterest

Фэшн-трюки, которые стройнят, делают моложе или привлекательнее - мы привыкли к подобным нюансам, которые позволяют нам всегда чувствовать себя увереннее. Ту же самую уловку можно использовать и в том случае, если вам хочется с помощью модных вещей слегка завысить свой собственный социальный статус. Благородные и даже аристократические тона смогут представить вас в самом лучшем свете. С их помощью вы не только сможете презентовать себя как роскошную богачку, но и значительно сэкономить, если выбирать вещи вечно актуальные, проверенные годами практики. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-6 летних трендов 2020 могут сделать вас визуально стройнее. 

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Теги: модные оттенки, модные цвета, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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