Сексуальность vs. Мода: Гид по стилю Мэрилин Монро
Голливудские дивы XX века делятся на два типа: те, которые стали безоговорочными иконами стиля и женщины, которые обрели популярность только благодаря своей сексуальной энергетике. Актрисе, которая родилась 1-го июня, в день защиты детей, удалось совместить в своем имидже лучшие черты двух типажей. Она была милая и искренняя, кокетливая и забавная, но еще невероятно красивая, чувственная и притягательная. Казалось бы, что даме с подобными внешними данными, стоит лишь наслаждаться своей популярностью, но Мэрилин Монро была другой. Неуверенная, боящаяся оплошать, сбросить маску беззаботной прожигательницы жизни - она была заключенной своего собственного образа. Впрочем, в день рождения главной кокетки Голливуда 1950-1960-х годов мы будем говорить лишь о том, каким настойчивым вдохновением до сих пор считается ее стиль. Женщины по всему миру пытаются копировать образ Монро, но выглядеть также трогательно и страстно одновременно удается лишь единицам. Ivona рассказывает, благодаря каким знаковым вещам Мэрилин удалось узаконить свое фэшн-превосходство как главной соблазнительницы XX века.
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- Не по размеру
Мэрилин Монро предпочитала носить вещи, которые нарочно подчеркивали ее красивые изгибы тела. Даже в те времена, когда ее фигура не была идеальной, актриса никогда не отказывалась от любимых фасонов. Будь-то атласные вечерние платья или кэжуальные белые блуза, завязанные под грудью, принцип “второй кожи” оставался первостепенным.
- Шубы
Как любая девушка, выросшая в бедности, Мэрилин Монро была свойственна тяга к роскошным вещами, доказывающим, что из несчастной сиротки вышла богатая и статная женщина. Кроме того, середина XX века в истории моды значится как вех нарочитого шика, а потому меха, манто, шубы и прочие элементы роскоши считались привычным делом. Монро обожала носить вещи статусные, каждый раз набрасывая полушубок поверх идеального вечернего образа.
- Пальто
Если на красных дорожках Монро предпочитала появляться исключительно в мехах, то в обычной жизни она делала выбор в пользу пальто - с поясом, обязательно подчеркивающем талию. Мэрилин упивалась красотой своего тела, никогда не упуская возможности в который раз доказать окружающим, что именно она является секс-символом Голливуда. А вот в обычных пальто она выглядит как милая, но далеко на самая стильная женщина. Впрочем, кэжуальность 60-х годов сейчас вполне могла бы сойти за высший фэшн-пилотаж.
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- Шорты
Не раз обсуждалось, насколько резко и порой не совсем правильно менялись формы голливудской красавицы. Она была и аппетитной пышкой, и едва ли не анорексичкой. Однако, каким бы не было нынешнее состояние ее тела, она никогда не отказывала себе в удовольствии носить шорты. С высокой талией, облегающие, максимально короткие - кстати, именно такие в тренде летом 2020 года.
- Костюмы
Довольно часто на более зрелом этапе своей жизни легенда Голливуда появлялась в классических костюмах. Впрочем, даже с таким консервативным “исходным материалом” ей удавалось творить чудеса сексуальности. Акцентная линия талии, облегающий фасон, укороченный пиджак, не скрывающий красивых ягодиц, миди-длина, демонстрирующая изящные лодыжки - кто бы что не говорил, а Мэрилин Монро умела правильно преподнести свою внешность.
- Ремешки
В качестве обуви на протяжении своей звездной карьеры белокурая бестия предпочитала носить два варианта - мюли на каблуке в стиле Марии-Антуанетты и босоножки с многочисленными плетениями. И те, и другие отличались острой сексуальность, как, впрочем, и все остальные вещи в гардеробе Мэрилин Монро.
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- V-образный вырез
Монро обожала сексуальные декольте, любила выставлять напоказ свою роскошную грудь, но делала это максимально грамотно. Ее любимым вырез считался V-образный, который актриса воспринимала на стратегический элемент построения стиля. Невысокий рост и не слишком длинная шея компенсировались благодаря старому-доброму фэшн-трюку, который и по сей день пользуется заслуженной популярностью.
Фотографы, стилисты, бывшие и нынешние мужья частенько выговаривали Мэрилин за то, что в ней отсутствует природное модное чутье. Милтон Грин постоянно советовал ей наконец купить себе вещи по размеру, отказавшись от чрезмерно узких блуз и брюк, а Артур Миллер и вовсе считал ее дешевкой. Несмотря на то, что Мэрилин не могла настолько близко прочувствовать фэшн-индустрию как, к примеру Одри Хепберн, ей удалось сделать свой образ знаковым. Облегающая одежда, экстремальные декольте, прозрачные ткани и меха - удивительно то, насколько естественно и непошло удавалось Монро выглядеть в том, что на всех остальных смотрелось бы как дешевая пародия на чувственность. Мэрилин обладала особой харизмой, непосредственностью, которые и помогали ей гармонизировать завышенную сексуальность в образах, оставляя лишь намек на соблазнительность.
Раннее мы писали о том, как можно стильно носить рубашку “оверсайз” летом 2020.
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