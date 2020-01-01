Сексуальность vs. Мода: Гид по стилю Мэрилин Монро

Знаковые детали, которые увековечили фэшн-эстетику главной дивы XX века.

Голливудские дивы XX века делятся на два типа: те, которые стали безоговорочными иконами стиля и женщины, которые обрели популярность только благодаря своей сексуальной энергетике. Актрисе, которая родилась 1-го июня, в день защиты детей, удалось совместить в своем имидже лучшие черты двух типажей. Она была милая и искренняя, кокетливая и забавная, но еще невероятно красивая, чувственная и притягательная. Казалось бы, что даме с подобными внешними данными, стоит лишь наслаждаться своей популярностью, но Мэрилин Монро была другой. Неуверенная, боящаяся оплошать, сбросить маску беззаботной прожигательницы жизни - она была заключенной своего собственного образа. Впрочем, в день рождения главной кокетки Голливуда 1950-1960-х годов мы будем говорить лишь о том, каким настойчивым вдохновением до сих пор считается ее стиль. Женщины по всему миру пытаются копировать образ Монро, но выглядеть также трогательно и страстно одновременно удается лишь единицам. Ivona рассказывает, благодаря каким знаковым вещам Мэрилин удалось узаконить свое фэшн-превосходство как главной соблазнительницы XX века.

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Не по размеру

Мэрилин Монро предпочитала носить вещи, которые нарочно подчеркивали ее красивые изгибы тела. Даже в те времена, когда ее фигура не была идеальной, актриса никогда не отказывалась от любимых фасонов. Будь-то атласные вечерние платья или кэжуальные белые блуза, завязанные под грудью, принцип “второй кожи” оставался первостепенным.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

Шубы

Как любая девушка, выросшая в бедности, Мэрилин Монро была свойственна тяга к роскошным вещами, доказывающим, что из несчастной сиротки вышла богатая и статная женщина. Кроме того, середина XX века в истории моды значится как вех нарочитого шика, а потому меха, манто, шубы и прочие элементы роскоши считались привычным делом. Монро обожала носить вещи статусные, каждый раз набрасывая полушубок поверх идеального вечернего образа.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

Пальто

Если на красных дорожках Монро предпочитала появляться исключительно в мехах, то в обычной жизни она делала выбор в пользу пальто - с поясом, обязательно подчеркивающем талию. Мэрилин упивалась красотой своего тела, никогда не упуская возможности в который раз доказать окружающим, что именно она является секс-символом Голливуда. А вот в обычных пальто она выглядит как милая, но далеко на самая стильная женщина. Впрочем, кэжуальность 60-х годов сейчас вполне могла бы сойти за высший фэшн-пилотаж.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

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Шорты

Не раз обсуждалось, насколько резко и порой не совсем правильно менялись формы голливудской красавицы. Она была и аппетитной пышкой, и едва ли не анорексичкой. Однако, каким бы не было нынешнее состояние ее тела, она никогда не отказывала себе в удовольствии носить шорты. С высокой талией, облегающие, максимально короткие - кстати, именно такие в тренде летом 2020 года.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

Костюмы

Довольно часто на более зрелом этапе своей жизни легенда Голливуда появлялась в классических костюмах. Впрочем, даже с таким консервативным “исходным материалом” ей удавалось творить чудеса сексуальности. Акцентная линия талии, облегающий фасон, укороченный пиджак, не скрывающий красивых ягодиц, миди-длина, демонстрирующая изящные лодыжки - кто бы что не говорил, а Мэрилин Монро умела правильно преподнести свою внешность.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

Ремешки

В качестве обуви на протяжении своей звездной карьеры белокурая бестия предпочитала носить два варианта - мюли на каблуке в стиле Марии-Антуанетты и босоножки с многочисленными плетениями. И те, и другие отличались острой сексуальность, как, впрочем, и все остальные вещи в гардеробе Мэрилин Монро.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

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V-образный вырез

Монро обожала сексуальные декольте, любила выставлять напоказ свою роскошную грудь, но делала это максимально грамотно. Ее любимым вырез считался V-образный, который актриса воспринимала на стратегический элемент построения стиля. Невысокий рост и не слишком длинная шея компенсировались благодаря старому-доброму фэшн-трюку, который и по сей день пользуется заслуженной популярностью.

Знаковые вещи стиля Мэрилин Монро pinterest

Фотографы, стилисты, бывшие и нынешние мужья частенько выговаривали Мэрилин за то, что в ней отсутствует природное модное чутье. Милтон Грин постоянно советовал ей наконец купить себе вещи по размеру, отказавшись от чрезмерно узких блуз и брюк, а Артур Миллер и вовсе считал ее дешевкой. Несмотря на то, что Мэрилин не могла настолько близко прочувствовать фэшн-индустрию как, к примеру Одри Хепберн, ей удалось сделать свой образ знаковым. Облегающая одежда, экстремальные декольте, прозрачные ткани и меха - удивительно то, насколько естественно и непошло удавалось Монро выглядеть в том, что на всех остальных смотрелось бы как дешевая пародия на чувственность. Мэрилин обладала особой харизмой, непосредственностью, которые и помогали ей гармонизировать завышенную сексуальность в образах, оставляя лишь намек на соблазнительность.

Раннее мы писали о том, как можно стильно носить рубашку “оверсайз” летом 2020.

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