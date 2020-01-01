Безразмерная мода: С чем носить oversize рубашку летом 2020

Стильные комбинации, которые выведут стиль кэжуал на новый уровень.

Универсальный элемент гардероба, который легко дополнит любую стилистику и придется ко двору по любому случаю. Именно это изделие еще 40 лет назад решила сделать частью своего знакового почерка американская кутюрье Каролина Эррера. Если вам не подходит ее персональный образ, а потому носить рубашку “оверсайз” в паре с длинной юбкой в эдвардианском стиле вы отказываетесь, у Ivona есть для вас несколько модных советов на лето 2020. Рассказываем, как использовать базовую вещь с намеком на сексуальность, официальность, кокетливость или элегантность - нужное подчеркните.

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С джинсами

Простая комбинация джинсов и “мужской” рубашки из денима - классика жанра, которую практиковали еще ковбои из рекламы Мальборо. Нехитрый трюк, который легко “привести в движение”, то есть добавить в свой летний гардероб 2020. Для того, чтобы типичная униформа американских плотников и прочего рабочего люда заиграла новыми красками, вам обязательно понадобится стильная обувь. “Оверсайз” рубашка придаст образу сексуальности, а каблуки лишь дополнят эстетику целенаправленной сексуальности.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

С кожаной юбкой

Юбка из самого модного материала 2020 обязательно должна уже быть в вашем гардеробе. Если это не так, то у вас есть буквально мгновение, чтобы исправить положение. Белая рубашка, надетая поверх тонкого гольфа, сможет взять на себя утеплительную функцию в самый прохладный летний день. А кожаная юбка прямого фасона с ярким и заметным поясом гармонично дополнит слегка брутальную композицию, привнеся в нее строгости стиля.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

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С кюлотами

В новом сезоне слегка забытые укороченные расклешенные брюки снова набирают популярности. Кюлоты стали разумной заменой скинни, что не может не радовать. Многие женщины приходят в отчаяние, пытаясь подобрать к ним идеальных “спутников жизни”, но обычно все заканчивается выбором привычных белых футболок. Советуем заменить майку на объемную рубашку в вертикальную полоску в стилистике 1980-х. В компании с белыми кюлотами она будет смотреться невыносимо гармонично - так, будто она была создана именно для этого аутфита и персонально для вашего стиля.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

В сплошной асимметрии

Если вы предпочитаете макси-юбки, то спасти вас от клейма антимодницы летом 2020 может только стильная асимметрия. Именно она способна сгладить острые углы, представив не слишком актуальный формат с самой выгодной стороны. Для того, чтобы убедиться в успешности лука, советуем дополнить его стильной белой блузой типа “оверсайз”. Гигантские плечи, рюши и асимметрия - сложности еще никогда не мешали в модной индустрии.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

С палаццо

Кожа продолжает монополизировать модную индустрию, проникая теперь и в ряды блуз, рубашек и топов. Стильная комбинация летом 2020 может получиться лишь в том случае, если к неклассическому силуэту верха вы подберете шиковые белые палаццо. Черная кожа и светлый шелк - беспроигрышный вариант, в котором “оверсайз” играет знаковую роль.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

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С макси-юбкой

Если вы обожаете расслабленность, кэжуальность, а больше всего ненавидите условности и дискомфорт, советуем летом 2020 присмотреться к образам с максимальной степенью раскрепощенности. Белую блузу “оверсайз” носите навыпуск, а дополняйте ее юбкой с актуальной бахромой в стилистике ар-деко. Непростой принт и декор низа переносит нас во времена роскошной эпохи, но комбинация с белыми кедами напоминает, что 2020 год - не время для пафоса. Пора расслабиться, и понять, что настоящий, невымученный стиль возможен лишь в непринужденной стилистике.

Как носить рубашку оверсайз летом 2020 pinterest

Белая рубашка формата “оверсайз” должна быть в гардеробе любой женщины, которая искренне печется о своем фэшн-статусе. Без этой вечно модной детали невозможно представить стиль таких икон индустрии как Виктория Бекхэм и Стелла Маккартни. Базовая рубашка с мужского плеча стала популярной благодаря вниманию легендарной Марлен Дитрих, но и спустя три десятилетия после ее смерти продолжает доказывать свою важность как часть базового гардероба. Ее легко замиксовать с актуальными трендами, в чьей эксцентричности вы сомневаетесь, и создать образ на все времена. Летом 2020 мы советуем рисковать - пусть ваш образ будет максимально характерным. Докажите, что даже такая лаконичная вещь в ваших руках может стать настоящим сокровищем.

Раннее мы писали о том, как можно летом 2020 носить длинную юбку стильно.

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