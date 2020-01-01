Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Безразмерная мода: С чем носить oversize рубашку летом 2020

Комментариев: 0
Стильные комбинации, которые выведут стиль кэжуал на новый уровень.
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

Универсальный элемент гардероба, который легко дополнит любую стилистику и придется ко двору по любому случаю. Именно это изделие еще 40 лет назад решила сделать частью своего знакового почерка американская кутюрье Каролина Эррера. Если вам не подходит ее персональный образ, а потому носить рубашку “оверсайз” в паре с длинной юбкой в эдвардианском стиле вы отказываетесь, у Ivona есть для вас несколько модных советов на лето 2020. Рассказываем, как использовать базовую вещь с намеком на сексуальность, официальность, кокетливость или элегантность - нужное подчеркните.  

Читай также: Подарок из нулевых: Как носить главный символ стиля R&B

  • С джинсами 

Простая комбинация джинсов и “мужской” рубашки из денима - классика жанра, которую практиковали еще ковбои из рекламы Мальборо. Нехитрый трюк, который легко “привести в движение”, то есть добавить в свой летний гардероб 2020. Для того, чтобы типичная униформа американских плотников и прочего рабочего люда заиграла новыми красками, вам обязательно понадобится стильная обувь. “Оверсайз” рубашка придаст образу сексуальности, а каблуки лишь дополнят эстетику целенаправленной сексуальности. 

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

  • С кожаной юбкой 

Юбка из самого модного материала 2020 обязательно должна уже быть в вашем гардеробе. Если это не так, то у вас есть буквально мгновение, чтобы исправить положение. Белая рубашка, надетая поверх тонкого гольфа, сможет взять на себя утеплительную функцию в самый прохладный летний день. А кожаная юбка прямого фасона с ярким и заметным поясом гармонично дополнит слегка брутальную композицию, привнеся в нее строгости стиля. 

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

Читай также: Ангел воплоти: ТОП-8 самых стильных ролей Кэри Маллиган

  • С кюлотами 

В новом сезоне слегка забытые укороченные расклешенные брюки снова набирают популярности. Кюлоты стали разумной заменой скинни, что не может не радовать. Многие женщины приходят в отчаяние, пытаясь подобрать к ним идеальных “спутников жизни”, но обычно все заканчивается выбором привычных белых футболок. Советуем заменить майку на объемную рубашку в вертикальную полоску в стилистике 1980-х. В компании с белыми кюлотами она будет смотреться невыносимо гармонично - так, будто она была создана именно для этого аутфита и персонально для вашего стиля. 

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

  • В сплошной асимметрии 

Если вы предпочитаете макси-юбки, то спасти вас от клейма антимодницы летом 2020 может только стильная асимметрия. Именно она способна сгладить острые углы, представив не слишком актуальный формат с самой выгодной стороны. Для того, чтобы убедиться в успешности лука, советуем дополнить его стильной белой блузой типа “оверсайз”. Гигантские плечи, рюши и асимметрия - сложности еще никогда не мешали в модной индустрии. 

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

  • С палаццо 

Кожа продолжает монополизировать модную индустрию, проникая теперь и в ряды блуз, рубашек и топов. Стильная комбинация летом 2020 может получиться лишь в том случае, если к неклассическому силуэту верха вы подберете шиковые белые палаццо. Черная кожа и светлый шелк - беспроигрышный вариант, в котором “оверсайз” играет знаковую роль. 

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

Читай также: Dress-NOT: ТОП-7 самых “опасных” для фигуры фасонов платьев

  • С макси-юбкой 

Если вы обожаете расслабленность, кэжуальность, а больше всего ненавидите условности и дискомфорт, советуем летом 2020 присмотреться к образам с максимальной степенью раскрепощенности. Белую блузу “оверсайз” носите навыпуск, а дополняйте ее юбкой с актуальной бахромой в стилистике ар-деко. Непростой принт и декор низа переносит нас во времена роскошной эпохи, но комбинация с белыми кедами напоминает, что 2020 год - не время для пафоса. Пора расслабиться, и понять, что настоящий, невымученный стиль возможен лишь в непринужденной стилистике.  

Как носить рубашку оверсайз летом 2020
Как носить рубашку оверсайз летом 2020
pinterest

Белая рубашка формата “оверсайз” должна быть в гардеробе любой женщины, которая искренне печется о своем фэшн-статусе. Без этой вечно модной детали невозможно представить стиль таких икон индустрии как Виктория Бекхэм и Стелла Маккартни. Базовая рубашка с мужского плеча стала популярной благодаря вниманию легендарной Марлен Дитрих, но и спустя три десятилетия после ее смерти продолжает доказывать свою важность как часть базового гардероба. Ее легко замиксовать с актуальными трендами, в чьей эксцентричности вы сомневаетесь, и создать образ на все времена. Летом 2020 мы советуем рисковать - пусть ваш образ будет максимально характерным. Докажите, что даже такая лаконичная вещь в ваших руках может стать настоящим сокровищем. 

Раннее мы писали о том, как можно летом 2020 носить длинную юбку стильно

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: оверсайз, белая рубашка, что носить летом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь