ТОП-9 стильных макси-юбок, которые вам нужны лето 2020

Фасон, без которого не обойтись в дождливые дни и времена, когда хочется почувствовать себя героиней эдвардианской эпохи.

Уверены, что навязанная кутюрье, стилистами и мировыми модницами еще несколько сезонов тому любовь к макси-юбкам до сих пор не отпускает вас. Летние коллекции 2020 года закрепили тренд на радикальные мини-юбки, выставляющие на обозрение идеальные ноги, и консервативные варианты средней длины, ассоциирующиеся с чистым, без примесей идеальным вкусом. Впрочем, для любительниц макси-образов у нас есть парочка советов, как можно задействовать любимый фэшн-прием летом 2020. В первую очередь, обратите внимание на популярные фасоны: никакой старомодной плиссировки, “воздушности”. Делайте ставку на плотные фактуры, замысловатый принт и нестандартные комбинации. Ivona представляет ТОП-9 актуальных способов носить длинную юбку летом 2020.

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С маскулинным блейзером

Гениальность макси-юбки заключается в том, что при условии подбора идеального вспомогательного элемента образа, она превращает обычный лук в тот, что достоен появиться на обложке глянцевого журнала. Маскулинный пиджак и длинная юбка прямого силуэта в забавный принт и “пляжные” шлепки - тот самый нестандартный, но смелый шаг, на который решится только истинная модница.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

С бра

Многослойность - фэшн-концепция, которая с каждым сезоном приобретает все новых красок, становится многогранной и замысловатой. Летом 2020 мы предлагаем попробовать примерить лаконичную блузу, а поверх нее плотное бра. Для того, чтобы комбинация смотрелась уместно, следует подобрать подходящий низ. Юбка А-силуэта из плотной ткани в оттенках пустыни Сахары - лучший комплимент вашему нестандартному фэшн-взгляду.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

С кожаным пиджаком

Если вы хотите носить плиссированную макси-юбку летом 2020, то должны забыть о привычных фасонах. Выбирайте плотные фактуры, асимметричного кроя - лучше пастельных оттенков. Комбинации нежности и гранжа легко достигнуть с помощью кожаного пиджака родом из 1990-х.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

С кроссовками

Асимметрия, “освежающая” клетка, намек на годе - перед вами идеальная летняя юбка 2020 года. Носите подобное изделие в расслабленной стилистике, дополняя пасторальность лука кэжуальным пиджаком и лаконичной футболкой. Добавить изюминки в аутфит вы можете с помощью кроссовок - подобный аксессуар будет смотреться в равной степени смело и стильно.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

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С белой футболкой

Для того, чтобы образ с любой длинной юбкой перешел из ранга “обычный” в “стильный и практичный”, достаточно добавить всего лишь один фэшн-элемент. Речь идет о базовой белой хлопковой футболке - именно она украсит сложную многокомпонентную юбку, с которой легко ошибиться, если комбинировать ее с пышными и нарядными вещами.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

В стиле 1970-х

Не забывайте о популярности бохошика и эстетики хиппи летом 2020, а особенно в том случае, если вы выбираете идеальных компаньонов для макси-юбки. Джинсовая классика будет выглядеть разумно и актуально в компании с блузой в анималистической стилистике и кожаным приталенным жакетом.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

С тренчем

Летом может быть достаточно прохладно, поэтому у вас обязательно в запасе должен быть образ, подходящий для дождливых дней. Основой подобного аутфита обязательно должен стать тренч - надежный, практичный и лаконичный. Клетчатая макси-юбка, кроссовки для бега составляют гениальных “соратников” для традиционного верха.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

С водолазкой

Простой фэшн-трюк, который поражает своей простотой и банальностью. Атласная макси-юбка насыщенного оттенка сплетается в едином танце с легкой водолазкой в пастельной расцветке - аккуратные украшения грамотно подчеркивают “легкость” образа. Подберите контрастные, но не слишком акцентные туфельки - образ на каждый день готов.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

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С грубой обувью

Не знаем как вас, а нас вместе с доброй половиной фэшн-сообщества поражает идеальная комбинация нежности и грубости. Казалось бы, что таким разным эмоциям нечего делать в рамках одного образа, но легкость шифона лишь выигрывает в паре с грубыми массивными ботинками. Тракторная подошва, лаконичная расцветка аутфита - образ с претензией на лето 2020 готов.

С чем носить длинную юбку летом 2020 pinterest

Макси юбки чуть больше ста лет назад были единственно возможным разнообразием в женском гардеробе. На ряду с роскошными платьями прямого силуэта они были популярны, востребованы и со временем стали символом эпохи “fin de siècle” (“конца века”). Если летом 2020 вам все еще хочется носить длинные юбки, то будьте готовы к долгосрочному процессу фэшн-анализа. Часовые поиски идеального силуэта, а затем не менее “болезненный” подбор гениального модного ансамбля. Длинная юбка комфортна, понятна и везде уместна. При условии выбора для нее идеального “спутника жизни”, она может стать знаковой вещью вашего гардероба, как в свое время сумела стала для легендарной Каролины Эрреры.

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