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Стоп, безвкусица: ТОП-5 антистильных летних сочетаний

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Ансамбли, которым в 2020 году нет места.
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
pinterest.com

Безвкусица - странная субстанция, которая многим девушкам кажется абсолютно неактуальной и бессмысленной в современном мире. Они рассуждают так: носить можно все, любые комбинации, тренды, ведь главное, чтобы было к лицу. Те, кто продолжают так думать, могут с легкостью отказаться от всяческих фэшн-притязаний, ведь они изначально избрали неверную линию мышления. Конечно, всегда и везде нужно выглядеть красиво и уместно, но также и стильно. Согласитесь, если на вас надет неактуальный ансамбль из 90-х, вряд ли кто-то обратит внимание на то, что он сидит на вас идеально. Безвкусица и полная отсталость от моды - то, с чем мы ведем неустанную борьбу. Именно поэтому Ivona анализирует ТОП-5 антистильных сочетаний лета 2020, которые лучше забыть навсегда. 

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  • Пиджак и платье 

Многим женщинам, а особенно тем, что вынуждены проводить по 8-9 часов каждый день в офисных помещениях, кажется, что нет ничего более стильного и красивого чем сочетание платья-футляр и приталенного пиджака. Нет, подобный верх не добавит вам серьезности - скорее выдаст в вас безвкусную провинциалку. Если хотите что-то надеть поверх любимого платья летом 2020, то сделайте ставку на маскулинный, объемный пиджак. ”Воздушность” силуэта и строгость блейзера - безотказное сочетание, которое еще долгое время будет в тренде. 

Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
коллаж/pinterest

  • Жакет и джинсы-скинни 

Микс, который был популярен 10 лет назад никак не сможет подтвердить вашу фэшн-осведомленность сейчас. Скинни - это и вовсе антитренд, от которого уже отказались все женщины, уважающие себя. Не стоит занижать свою самооценку мнимыми трендами и желанием продемонстрировать идеальную фигуру. В сочетание с приталенным пиджаком скинни и вовсе становятся оружием массового поражения. Безвкусно и откровенно пошло. Если хотите усовершенствовать лук, то лучше сделайте ставку на джинсы-бойфренда и заправленный в них блейзер - тренд из 1990-х.  

Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
коллаж/pinterest

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  • Кружевная юбка и колготы 

Несмотря на то, что викторианская мода со всем ее кружевом, бельевым стилем, рукавами-буфами и открытыми плечами ворвалась во все фэшн-хит-парады, ажурные юбки продолжают обрастать весомыми аргументами “против”. Конечно, как и в любом правиле в данном случае тоже существуют исключения, которые срабатывают лишь в том случае, если кружево действительно выглядит роскошно, а в качестве “верха” вы выбрали актуальный тренд. Впрочем, даже тщательно продуманный аутфит может испортить одна мелкая, но невероятно важная деталь, а именно - колготки. Летом они непозволительны в компании с тонкой ажурной работой - не стоит испытывать лишний раз судьбу.  

Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
коллаж/pinterest

  • Мини-юбка и облегающий верх 

Уверены, вы догадываетесь, какими эпитетами мы наделим подобное сочетание. Пошло, вульгарно, невероятно неактуально и безвкусно - именно так вы будете выглядеть летом 2020, если додумаетесь примкнуть к армии женщин, считающих, что облегающие верх и низ не только простительны, но и позволительны. Нет ничего более вульгарного, чем соединение сразу двух обтягивающих вещей в одном образе. Помните для того, чтобы достичь фэшн-гармонии, один предмет аутфита обязательно должен быть габаритным - лучше именно верх.  

Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
коллаж/pinterest

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  • Рваные джинсы и майка 

Еще один антифаворит лета 2020 - рваные джинсы, которые даже не в морозную пору не становятся более актуальными и стильными. Хуже всего то, когда девушки комбинируют свои самые любимые “драные” брюки с майкой-алкоголичкой, которая в любой другой комбинации в 2020 году, кстати, может быть очень модной. Замените фасон джинсов на клеш из 70-х, а в качестве актуального верха выбирайте белую рубашку - и свежо, и традиционно, и стильно. 

Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
Антитрендовые сочетания весна-лето 2020
коллаж/pinterest

Многие женщины сетуют на то, что мода циклична, а потому никогда не стоит выбрасывать вышедшие из употребления экс-тренды. Конечно, доля правды в этом есть, но существуют вещи, которые никогда больше не будут считаться актуальными, каким бы путем развития не пошла фэшн-индустрия. Более того в гардеробе женщин существует множество изделий, которые и вовсе оказались на прилавках вещевых рынков по чистой случайности - с легкой руки вездесущих китайцев. Поверьте, безвкусицу опытному глазу видно сразу, а потому не нужно надеяться на то, что никто не заметит, что жакетик на вас не то, что из прошлого сезона, а и вовсе из параллельной Вселенной. Миксы из нашей подборки - пример полной безвкусицы, которой не место в наших гардеробах и мыслях. 

Раннее мы писали о том, какая летняя обувь 2020 признана стилистами и критиками самой стильной. 

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Теги: мода 2020, антитренды, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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