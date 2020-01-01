Тренд из 90-х: Босоножки, перед которыми не устоит ни одна модница

Самая модная обувь на лето 2020, которую нужно покупать уже сейчас.

Каждая женщина в душе понимает, что именно обувь - ее ключевая, самая страстная и нежная привязанность. Туфли, босоножки, вьетнамки на каблуке, сандалии, кроссовки - каких только изысков не продемонстрировали нам дизайнеры в своих весенне-летних коллекциях 2020. Вот только особняком среди всего этого обувного величества стоят скромные, но невероятно стильные мюли родом из 90-х. Устойчивый каблук, квадратный мыс, полная свобода шага - именно в таких щеголяли модницы из сериала “Секс в большом городе”. Летом 2020 предлагаем и вам стать любительницей красивых туфелек - Шарлоттой, купив самую модную модель нынешнего сезона. Ivona рассказывает, на какие модели мюлей нужно обратить повышенное внимание.

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Кольцевая дорога

Масс-маркет умело повторяет тренды, придуманные великолепными дизайнерами, не стесняясь и не пытаясь снова соорудить велосипед. Ведь гораздо проще взять уже существующую тенденцию, слегка переделать визуальную форму, и запустить производство. Впрочем, с мюлями в шоколадной расцветке и многочисленными плетениями вам не стоит стушевываться - модель выглядит стильно и достаточно свежо. Обязательные правила ретро-тренда соблюдены, гамма оттенков - классическая, а каблук и вовсе гарантирует свободу перемещения в течении всего дня.

Mohito, 999 грн mohito.com

“Дутые”

А вот и самый яркий пример классического масс-маркетовского приема - повторяем то, что можно повторить, не переступая правил авторского права. Если вас не смущает этическая сторона вопроса, то выбирайте “дутые” мюли, созданные по образу и подобию легендарных моделей Bottega Veneta. Идеальный вариант для тех, кто не готов тратить на сезонную обувь сразу несколько месячных заработных плат. Кто сказал, что моду невозможно купить за приемлемую стоимость?

Stradivarius, 1199 грн stradivarius.com

Плексигласовые

Совсем недавно канадский обувной ритейлер Aldo запустил в продажу линейку босоножек, вдохновленных сказочной историей Золушки. В современном мире хрустальные туфельки кажутся не слишком комфортным и практичным вариантом обуви, поэтому драгоценную фактуру производители с легкостью заменили на плексиглас. Впрочем, для чего тратить почти 200 долларов, если похожие мюли можно купить вдвое дешевле? Неоновый оттенок болотной зелени и почти драгоценные каблучки смотрятся не хуже культовых мюлей сказочной героини.

Bershka, 1199 грн bershka.com

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Скульптурные

Аккуратные, лаконичные мюли из тех, что всегда будут актуальны. Поверьте, подобную модель с радостью будет носить ваша дочь 15 лет спустя, когда мода на квадратный мыс и простоту снова возродится. В подобных босоножках идеально все, но что более интересно для нас, как не для фэшн-обозревателей, а простых женщин, так это то, что носить молочного оттенка мюли можно и в пир, и в мир.

Reserved, 899 грн reserved.com

Фиалковые

Отдельно мы не могли не выделить мюли в самом актуальном оттенке летнего сезона 2020. Фиалковый цвет выглядит очень нежно, слегка приторно, но при этом невероятно актуально. Забавно, что именно эти мюли содержат в себе еще один актуальный обувной тренд нового сезона. Мы уже упоминали о шикарных вьетнамках на каблуке - перед вами их самая стильная и удобная интерпретация на манер культового тренда из 1990-х.

Zara, 1799 грн zara.com

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“Мягкие”

Намеки, полупрозрачность, таинственность и завуалированная лесть - именно на эти символические эпитеты ориентируется современная фэшн-индустрия. В своем самом смелом и сексапильном сегменте, конечно. Если вы никогда не могли устоять перед покупкой очередного кружевного бра “на выход”, то представляем вам обувь, которая дополнит любой образ в будуарном стиле. Сетка, прозрачный, буквально хрустальный, каблучок и нюдовый оттенок - они могли бы быть идеальной комнатной обувью для гламурных фэшионист, если бы не желание продемонстрировать настоящую красоту всему миру.

Zara, 1299 грн zara.com

Если хотите заявить о себе, как о продвинутой моднице, то стоит побеспокоиться о своем гардеробе уже сейчас. Обувные изыски в вашем стиле - именно та “изюминка”, которая может не только грамотно завершить образ, но и направить его в правильное русло. Бывает так, что лишь при одном взгляде на идеальные туфельки, вы мысленно представляете и роскошное платье, и аксессуары, которые сольют в единую симфонию изысканности. Мюли на каблуке с квадратным мысом - ретро-тренд из 1990-х, который в те времена обожали все модницы. В фэшн-индустрии принято едва ли не каждый сезон обращаться к давно забытым тенденциям, выуживая их из архивов, предоставляя право на новую жизнь. Летом 2020 мюли на каблуке становятся подобным сувениром из прошлого - откровенным и смелым.

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