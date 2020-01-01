Тренд из 90-х: Босоножки, перед которыми не устоит ни одна модница
Каждая женщина в душе понимает, что именно обувь - ее ключевая, самая страстная и нежная привязанность. Туфли, босоножки, вьетнамки на каблуке, сандалии, кроссовки - каких только изысков не продемонстрировали нам дизайнеры в своих весенне-летних коллекциях 2020. Вот только особняком среди всего этого обувного величества стоят скромные, но невероятно стильные мюли родом из 90-х. Устойчивый каблук, квадратный мыс, полная свобода шага - именно в таких щеголяли модницы из сериала “Секс в большом городе”. Летом 2020 предлагаем и вам стать любительницей красивых туфелек - Шарлоттой, купив самую модную модель нынешнего сезона. Ivona рассказывает, на какие модели мюлей нужно обратить повышенное внимание.
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- Кольцевая дорога
Масс-маркет умело повторяет тренды, придуманные великолепными дизайнерами, не стесняясь и не пытаясь снова соорудить велосипед. Ведь гораздо проще взять уже существующую тенденцию, слегка переделать визуальную форму, и запустить производство. Впрочем, с мюлями в шоколадной расцветке и многочисленными плетениями вам не стоит стушевываться - модель выглядит стильно и достаточно свежо. Обязательные правила ретро-тренда соблюдены, гамма оттенков - классическая, а каблук и вовсе гарантирует свободу перемещения в течении всего дня.
- “Дутые”
А вот и самый яркий пример классического масс-маркетовского приема - повторяем то, что можно повторить, не переступая правил авторского права. Если вас не смущает этическая сторона вопроса, то выбирайте “дутые” мюли, созданные по образу и подобию легендарных моделей Bottega Veneta. Идеальный вариант для тех, кто не готов тратить на сезонную обувь сразу несколько месячных заработных плат. Кто сказал, что моду невозможно купить за приемлемую стоимость?
- Плексигласовые
Совсем недавно канадский обувной ритейлер Aldo запустил в продажу линейку босоножек, вдохновленных сказочной историей Золушки. В современном мире хрустальные туфельки кажутся не слишком комфортным и практичным вариантом обуви, поэтому драгоценную фактуру производители с легкостью заменили на плексиглас. Впрочем, для чего тратить почти 200 долларов, если похожие мюли можно купить вдвое дешевле? Неоновый оттенок болотной зелени и почти драгоценные каблучки смотрятся не хуже культовых мюлей сказочной героини.
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- Скульптурные
Аккуратные, лаконичные мюли из тех, что всегда будут актуальны. Поверьте, подобную модель с радостью будет носить ваша дочь 15 лет спустя, когда мода на квадратный мыс и простоту снова возродится. В подобных босоножках идеально все, но что более интересно для нас, как не для фэшн-обозревателей, а простых женщин, так это то, что носить молочного оттенка мюли можно и в пир, и в мир.
- Фиалковые
Отдельно мы не могли не выделить мюли в самом актуальном оттенке летнего сезона 2020. Фиалковый цвет выглядит очень нежно, слегка приторно, но при этом невероятно актуально. Забавно, что именно эти мюли содержат в себе еще один актуальный обувной тренд нового сезона. Мы уже упоминали о шикарных вьетнамках на каблуке - перед вами их самая стильная и удобная интерпретация на манер культового тренда из 1990-х.
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- “Мягкие”
Намеки, полупрозрачность, таинственность и завуалированная лесть - именно на эти символические эпитеты ориентируется современная фэшн-индустрия. В своем самом смелом и сексапильном сегменте, конечно. Если вы никогда не могли устоять перед покупкой очередного кружевного бра “на выход”, то представляем вам обувь, которая дополнит любой образ в будуарном стиле. Сетка, прозрачный, буквально хрустальный, каблучок и нюдовый оттенок - они могли бы быть идеальной комнатной обувью для гламурных фэшионист, если бы не желание продемонстрировать настоящую красоту всему миру.
Если хотите заявить о себе, как о продвинутой моднице, то стоит побеспокоиться о своем гардеробе уже сейчас. Обувные изыски в вашем стиле - именно та “изюминка”, которая может не только грамотно завершить образ, но и направить его в правильное русло. Бывает так, что лишь при одном взгляде на идеальные туфельки, вы мысленно представляете и роскошное платье, и аксессуары, которые сольют в единую симфонию изысканности. Мюли на каблуке с квадратным мысом - ретро-тренд из 1990-х, который в те времена обожали все модницы. В фэшн-индустрии принято едва ли не каждый сезон обращаться к давно забытым тенденциям, выуживая их из архивов, предоставляя право на новую жизнь. Летом 2020 мюли на каблуке становятся подобным сувениром из прошлого - откровенным и смелым.
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