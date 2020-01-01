Занятия флиртом: ТОП-9 самых стильных моделей блуз 2020 года

Какие топы обязательно должны появиться в вашем обновленном гардеробе.

Мы уже рассказывали вам о том, какие платья, брюки, шорты и костюмы в моде, поэтому пришло время подобраться к одному из самых базовых элементов гардероба. Невозможно представить летний гардероб без хотя бы нескольких вариаций блузок, топов и различных маек. В 2020 году дизайнеры предлагают невероятное количество трендов, уходящих корнями и в эпоху аристократичного шика викторианского стиля, и во времена популяризации “бохо”. Однако, кутюрье не так категоричны - они одобряют тенденции и куда более лаконичные, и понятные для нас. В любом случае весенне-летний сезон 2020 вам нужно встретить хотя с парой-тройкой блуз из нашей подборки, чтобы наверняка быть самой модной. Ivona рассказывает, на какие ТОП-9 вариантов верха нужно в первую очередь обратить свое внимание.

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Цветочный принт

Флористические мотивы всегда будут оставаться в тренде. Могут меняться эпохи, стили и поколения дизайнеров, но цветы на весенне-летний сезон - неизменная тенденция. В 2020 году мы рекомендуем вам не только экспериментировать с разнообразными букетами, но и оснащать блузы одним из трендовых фасонов. Например, асимметрия в паре с ботаническими символами выглядит одновременно мило и очень сексуально.

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Укороченные

Кроп-топ - один из ключевых трендов весенне-летнего сезона 2020, поэтому вы просто не можете себе позволить его игнорирование. С широкими рукавами-буфами в стиле 80-х или минималистичная укороченная блуза - выбирайте ту, что станет базовой частью вашего гардероба.

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С перфорациями

Так как в моде абсолютно все значимые элементы викторианской моды, то и перфорации тоже снова становятся невероятно популярными. Ажурная блуза - сложная вещь, которую нужно уметь носить, однако, и к ней можно легко найти подход. Для начала выберите базовое, однотонное бра, а после экспериментируйте с кружевом - чем крупнее, тем более круто выглядит тренд.

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Прозрачные

И снова нам не дает покоя эстетика второй половины 19 века. Романтичность, аристократичная стилистика, нежность - все это объединяется в невероятном полупрозрачном топе с пышными рукавами и цветочным принтом. Еще более стильно тренд будет выглядеть в том случае, если вы сумеете найти тот, что украшен милым “школьным” воротничком.

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С кружевом

Классика бельевого стиля, от которой нам уже никак не избавиться. Слишком плотно она засела в наших сердцах, поэтому даже самые отчаянные модницы продолжают выбирать топы с кружевом. Для чего стесняться своих предпочтений, если и многие дизайнеры одобряют атласные и шелковые топы, щедро сдобренные невесомым ажуром?

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На запах

Выбор исключительно деловых женщин, которые знают толк в практицизме и стильном комфорте. Блуза на запах также универсальна, как и платье схожего фасона. На лето 2020 она станет идеальным украшением вашего делового гардероба, ведь сочетать такую рубашку легко и с брюками-палаццо, и с простыми джинсами.

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С рюшами

Представьте себя аристократкой конца позапрошлого века, которая все лето проводит в своем загородном имении. Мирное течение реки, солнечные блики на зеленой листве гигантских дубов, нежная прохлада беззаботных дней - думаем, что нашу мысль вы точно уловили. Романтическая блуза под горло с рюшами и цветочным принтом - ода пасторальному стилю.

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С рукавами-буфами

Пышные рукава - обязательный тренд весенне-летнего сезона 2020, но только вам решать, как именно его носить. Мы бы рекомендовали в первую очередь обратить внимание на блузы с приспущенными рукавами и с милой сборкой на груди. Забавный, слегка деревенский, принт лишь добавляет модных очков вашему выбору.

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На одно плечо

Гламурная эстетика продолжает покорять сердца главных фэшионист современности, поэтому не удивляйтесь, если в стритстайл-хрониках скоро каждая вторая будет хвастать асимметричным топом на одно плечо. Заправляйте его в джинсы с высокой талией и носите в паре с босоножками на длинном ремешке - простая, но удачная комбинация глэм-роскошества.

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Согласитесь, представить ваш летний гардероб без всевозможных блуз и топов не представляется возможным. Легкие, “дышащие”, сексуальные - они помогут вам пережить лето с минимальными потерями. Новый сезон 2020 пестрит множеством крутых трендов, каждый из которых хочется опробовать. Викторианская эстетика, дух 80-х, будуарная стилистика, перфорации и абсолютная прозрачность - как не потерять голову во всем этом разнообразии? Если вы спросите нашего мнения, то мы ответим, что начинать всегда нужно с самого простого. Как освоите блузы с просечками, переходите сразу к тем, что хвастают рукавами-буфами, а уж далее вы просто обязаны посвятить несколько аутфитов сложносочиненным прозрачным моделям.

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