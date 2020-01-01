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Занятия флиртом: ТОП-9 самых стильных моделей блуз 2020 года

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Какие топы обязательно должны появиться в вашем обновленном гардеробе.
Самые модные блузы весенне-летнего сезона 2020
Самые модные блузы весенне-летнего сезона 2020
Pinterest

Мы уже рассказывали вам о том, какие платья, брюки, шорты и костюмы в моде, поэтому пришло время подобраться к одному из самых базовых элементов гардероба. Невозможно представить летний гардероб без хотя бы нескольких вариаций блузок, топов и различных маек. В 2020 году дизайнеры предлагают невероятное количество трендов, уходящих корнями и в эпоху аристократичного шика викторианского стиля, и во времена популяризации “бохо”. Однако, кутюрье не так категоричны - они одобряют тенденции и куда более лаконичные, и понятные для нас. В любом случае весенне-летний сезон 2020 вам нужно встретить хотя с парой-тройкой блуз из нашей подборки, чтобы наверняка быть самой модной. Ivona рассказывает, на какие ТОП-9 вариантов верха нужно в первую очередь обратить свое внимание.  

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  • Цветочный принт 

Флористические мотивы всегда будут оставаться в тренде. Могут меняться эпохи, стили и поколения дизайнеров, но цветы на весенне-летний сезон - неизменная тенденция. В 2020 году мы рекомендуем вам не только экспериментировать с разнообразными букетами, но и оснащать блузы одним из трендовых фасонов. Например, асимметрия в паре с ботаническими символами выглядит одновременно мило и очень сексуально.  

Stradivarius, 699 грн
Stradivarius, 699 грн
stradivarius.com

  • Укороченные 

Кроп-топ - один из ключевых трендов весенне-летнего сезона 2020, поэтому вы просто не можете себе позволить его игнорирование. С широкими рукавами-буфами в стиле 80-х или минималистичная укороченная блуза - выбирайте ту, что станет базовой частью вашего гардероба. 

Bershka, 499 грн
Bershka, 499 грн
bershka.com

  • С перфорациями 

Так как в моде абсолютно все значимые элементы викторианской моды, то и перфорации тоже снова становятся невероятно популярными. Ажурная блуза - сложная вещь, которую нужно уметь носить, однако, и к ней можно легко найти подход. Для начала выберите базовое, однотонное бра, а после экспериментируйте с кружевом - чем крупнее, тем более круто выглядит тренд. 

Pull&Bear, 899 грн
Pull&Bear, 899 грн
pullandbear.com

  • Прозрачные 

И снова нам не дает покоя эстетика второй половины 19 века. Романтичность, аристократичная стилистика, нежность - все это объединяется в невероятном полупрозрачном топе с пышными рукавами и цветочным принтом. Еще более стильно тренд будет выглядеть в том случае, если вы сумеете найти тот, что украшен милым “школьным” воротничком.  

Pull&Bear, 499 грн
Pull&Bear, 499 грн
pullandbear.com

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  • С кружевом 

Классика бельевого стиля, от которой нам уже никак не избавиться. Слишком плотно она засела в наших сердцах, поэтому даже самые отчаянные модницы продолжают выбирать топы с кружевом. Для чего стесняться своих предпочтений, если и многие дизайнеры одобряют атласные и шелковые топы, щедро сдобренные невесомым ажуром? 

Stradivarius, 599 грн
Stradivarius, 599 грн
stradivarius.com

  • На запах 

Выбор исключительно деловых женщин, которые знают толк в практицизме и стильном комфорте. Блуза на запах также универсальна, как и платье схожего фасона. На лето 2020 она станет идеальным украшением вашего делового гардероба, ведь сочетать такую рубашку легко и с брюками-палаццо, и с простыми джинсами. 

Zara, 1199 грн
Zara, 1199 грн
zara.com

  • С рюшами 

Представьте себя аристократкой конца позапрошлого века, которая все лето проводит в своем загородном имении. Мирное течение реки, солнечные блики на зеленой листве гигантских дубов, нежная прохлада беззаботных дней - думаем, что нашу мысль вы точно уловили. Романтическая блуза под горло с рюшами и цветочным принтом - ода пасторальному стилю. 

Reserved, 799 грн
Reserved, 799 грн
reserved.com

  • С рукавами-буфами 

Пышные рукава - обязательный тренд весенне-летнего сезона 2020, но только вам решать, как именно его носить. Мы бы рекомендовали в первую очередь обратить внимание на блузы с приспущенными рукавами и с милой сборкой на груди. Забавный, слегка деревенский, принт лишь добавляет модных очков вашему выбору. 

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
zara.com

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  • На одно плечо  

Гламурная эстетика продолжает покорять сердца главных фэшионист современности, поэтому не удивляйтесь, если в стритстайл-хрониках скоро каждая вторая будет хвастать асимметричным топом на одно плечо. Заправляйте его в джинсы с высокой талией и носите в паре с босоножками на длинном ремешке - простая, но удачная комбинация глэм-роскошества. 

Bershka, 499 грн
Bershka, 499 грн
bershka.com

Согласитесь, представить ваш летний гардероб без всевозможных блуз и топов не представляется возможным. Легкие, “дышащие”, сексуальные - они помогут вам пережить лето с минимальными потерями. Новый сезон 2020 пестрит множеством крутых трендов, каждый из которых хочется опробовать. Викторианская эстетика, дух 80-х, будуарная стилистика, перфорации и абсолютная прозрачность - как не потерять голову во всем этом разнообразии? Если вы спросите нашего мнения, то мы ответим, что начинать всегда нужно с самого простого. Как освоите блузы с просечками, переходите сразу к тем, что хвастают рукавами-буфами, а уж далее вы просто обязаны посвятить несколько аутфитов сложносочиненным прозрачным моделям.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-11 образов Галь Гадот поразили нас своей сексуальностью. 

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Теги: мода 2020, что носить летом, что носить весной, блуза, топы в бельевом стиле, топы
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Источник: ivona.bigmir.net

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