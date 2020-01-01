Урок сексуальности: ТОП-9 ярких вечерних образов Галь Гадот

Чудо-женщине феминистические принципы не мешают выбирать соблазнительные луки.

На любой красной ковровой дорожке, торжественном мероприятии или премьере эта актриса выделяется. Нет, не благодаря яркой внешности или идеальной фигуре, хотя и то, и другое являются ее несомненными преимуществами. В Голливуде, где искренность и отзывчивость являются настоящими сокровищами, Галь Гадот всегда выгодно отличается от старлеток и серьезных гранд-дам мира кино. Израильская модель, участница конкурса “Мисс Вселенная”, а теперь еще и актриса в основном фантастического жанра 30-го апреля отмечает свое 35-летие. Ivona рассказывает, за что мы любим Галь, почему ее вечерние образы всегда удаются на славу, а любое торжество с ее присутствием становится ее личной минутой славой.

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Галь благодаря своей природной харизме может преображать любое выбранное ее стилистами платье. В случае красного миди-образа в коктейльном стиле именно девушка является украшением лука, а не наоборот. Глубокое декольте, милый бантик на талии, длина, которая смотрелась бы нелепо на другой девушке менее значительного роста - Галь Гадот знает, как эффектно появляться на красных дорожках.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Несложно заметить, что любимой фактурой израильской красотки являются блеск золота и металлик. Она часто позволяет себе надевать образы-кольчуги, и в большинстве случаев выигрывает. Пожалуй, единственный момент, когда Галь ошиблась - когда выбрала сложносочиненные платье с ассиметричным низом, бахромой и лифом-чешуей.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Впрочем, не стоит сомневаться в том, что красотка знает, как правильно использовать блестящий декор. Бусины и серебро ее мини-платья выглядят не громоздко, а очень уместно. Да, и роскошные ноги актрисы позволяют ей носить подобный фасоны без вреда для собственной фэшн-репутации.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

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Второй трюк, который предпочитает использовать Галь в вечерней моде, посвящен монохромности и роскошной фактуре. Красный бархат кажется самым удачным выбором для девушки, которая может похвастать экзотической и невероятно соблазнительной внешностью. Но и здесь не обошлось без блестящим деталей - пусть и совсем минималистичных.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Беременность - не повод набирать десятки лишних килограммов, с которыми расставаться позже нужно будет долго и мучительно. Даже будучи положении Галь умудрялась выглядеть невероятно шикарно. Облегающее черное платье с высоким разрезом и “чешуей” на лифе - подтверждение тому, что Гадот не расслабляется никогда.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Последняя церемония “Оскара” стала для Галь Гадот проверкой на прочность. Многие критики отметили неуместность образа актрисы, а некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. Черный кружевной лиф и розовая пышная юбка из лепестков ткани действительно выглядели как детали двух разных ансамблей. Впрочем, ошибки случаются даже у самых уверенных фэшн-гуру.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Еще до “Чудо-женщины” Галь Гадот любила яркие фактуры, которые так к лицу ее экзотической внешности. Платье оттенка ночного неба, украшенное крупными пайетками, может украсить только особую женщину. Именно такой и оказалась актриса - хотя, кажется, что ей подходит абсолютно любой наряд.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Если уж и выбирать металлические фактуры, то делать это на полную - к полумерам Галь Гадот не привыкла. Золото и серебро в роскошном платье-футляре выглядят как давние товарищи, а сам фасон подчеркивает все главные достоинства израильской красота - длинные ноги, стройную фигуру, красивую грудь.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Не станем повторять, что именно блеск и глиттер как ничто другое могут подчеркнуть красоту Галь Гадот. Платье в стиле ар-деко на тонких бретелях, со ступенчатым шлейфом и бахромой выглядит необычно, но невероятно уверенно. В таком образе Галь приняли бы за свою в “эпоху джаза” - она будто создана для времен настоящих блеска, шика и роскошества.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

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Смуглая, темноволосая и кареглазая - Галь Гадот является гениальным примером красоты, которая долгое время в Голливуде считалась не у дел. Красное платье из мелких кристаллов выглядит достаточно просто благодаря свободному покроя, но и откровенно соблазнительно, чему виной, конечно, сама внешность актрисы.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

До того, как Галь поняла всю красоту металлика, она предпочитала вечерние платья спортивного кроя однотонных расцветок. Асимметричный верх и ярко-желтый тон, конечно, к лицу актрисе, но для такой внешности обрамление должно быть однозначно более богатым и ярким.

Самые яркие вечерние выходы Галь Гадот Pinterest

Когда на главную роль в одном из многочисленных продолжений истории о супергероях взяли никому не известную израильскую актрису, в мире поднялся настоящий переполох. Все отмечали невероятную красоту Галь Гадот, но также пытались понять, что скрывает за своей лучезарной улыбкой и искренними интервью эта девушка. Фильм про чудо-женщину стал настоящим феминистическим высказыванием, ведь впервые за последние 10 лет его снимала режиссер слабого пола. Так, абсолютно неожиданно Галь Гадот и сама стала символом эмансипации и освобождения в кинематографе. Впрочем, актриса утверждает, что она здесь не при чем - все благодаря установкам и принципам самой героини. Действительно, те потрясающие сексуальные образы, которые всякий раз демонстрирует израильтянка, вряд ли бы обрадовали настоящую феминистку - уж больно они идеальны и соблазнительны. Ну, а вот нам жаловаться не на что: мы знаем, что, если в списке заявленных гостей есть Галь Гадот, то хотя бы один black-tie-аутфит не разочарует.

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