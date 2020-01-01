Урок сексуальности: ТОП-9 ярких вечерних образов Галь Гадот
На любой красной ковровой дорожке, торжественном мероприятии или премьере эта актриса выделяется. Нет, не благодаря яркой внешности или идеальной фигуре, хотя и то, и другое являются ее несомненными преимуществами. В Голливуде, где искренность и отзывчивость являются настоящими сокровищами, Галь Гадот всегда выгодно отличается от старлеток и серьезных гранд-дам мира кино. Израильская модель, участница конкурса “Мисс Вселенная”, а теперь еще и актриса в основном фантастического жанра 30-го апреля отмечает свое 35-летие. Ivona рассказывает, за что мы любим Галь, почему ее вечерние образы всегда удаются на славу, а любое торжество с ее присутствием становится ее личной минутой славой.
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Галь благодаря своей природной харизме может преображать любое выбранное ее стилистами платье. В случае красного миди-образа в коктейльном стиле именно девушка является украшением лука, а не наоборот. Глубокое декольте, милый бантик на талии, длина, которая смотрелась бы нелепо на другой девушке менее значительного роста - Галь Гадот знает, как эффектно появляться на красных дорожках.
Несложно заметить, что любимой фактурой израильской красотки являются блеск золота и металлик. Она часто позволяет себе надевать образы-кольчуги, и в большинстве случаев выигрывает. Пожалуй, единственный момент, когда Галь ошиблась - когда выбрала сложносочиненные платье с ассиметричным низом, бахромой и лифом-чешуей.
Впрочем, не стоит сомневаться в том, что красотка знает, как правильно использовать блестящий декор. Бусины и серебро ее мини-платья выглядят не громоздко, а очень уместно. Да, и роскошные ноги актрисы позволяют ей носить подобный фасоны без вреда для собственной фэшн-репутации.
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Второй трюк, который предпочитает использовать Галь в вечерней моде, посвящен монохромности и роскошной фактуре. Красный бархат кажется самым удачным выбором для девушки, которая может похвастать экзотической и невероятно соблазнительной внешностью. Но и здесь не обошлось без блестящим деталей - пусть и совсем минималистичных.
Беременность - не повод набирать десятки лишних килограммов, с которыми расставаться позже нужно будет долго и мучительно. Даже будучи положении Галь умудрялась выглядеть невероятно шикарно. Облегающее черное платье с высоким разрезом и “чешуей” на лифе - подтверждение тому, что Гадот не расслабляется никогда.
Последняя церемония “Оскара” стала для Галь Гадот проверкой на прочность. Многие критики отметили неуместность образа актрисы, а некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. Черный кружевной лиф и розовая пышная юбка из лепестков ткани действительно выглядели как детали двух разных ансамблей. Впрочем, ошибки случаются даже у самых уверенных фэшн-гуру.
Еще до “Чудо-женщины” Галь Гадот любила яркие фактуры, которые так к лицу ее экзотической внешности. Платье оттенка ночного неба, украшенное крупными пайетками, может украсить только особую женщину. Именно такой и оказалась актриса - хотя, кажется, что ей подходит абсолютно любой наряд.
Если уж и выбирать металлические фактуры, то делать это на полную - к полумерам Галь Гадот не привыкла. Золото и серебро в роскошном платье-футляре выглядят как давние товарищи, а сам фасон подчеркивает все главные достоинства израильской красота - длинные ноги, стройную фигуру, красивую грудь.
Не станем повторять, что именно блеск и глиттер как ничто другое могут подчеркнуть красоту Галь Гадот. Платье в стиле ар-деко на тонких бретелях, со ступенчатым шлейфом и бахромой выглядит необычно, но невероятно уверенно. В таком образе Галь приняли бы за свою в “эпоху джаза” - она будто создана для времен настоящих блеска, шика и роскошества.
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Смуглая, темноволосая и кареглазая - Галь Гадот является гениальным примером красоты, которая долгое время в Голливуде считалась не у дел. Красное платье из мелких кристаллов выглядит достаточно просто благодаря свободному покроя, но и откровенно соблазнительно, чему виной, конечно, сама внешность актрисы.
До того, как Галь поняла всю красоту металлика, она предпочитала вечерние платья спортивного кроя однотонных расцветок. Асимметричный верх и ярко-желтый тон, конечно, к лицу актрисе, но для такой внешности обрамление должно быть однозначно более богатым и ярким.
Когда на главную роль в одном из многочисленных продолжений истории о супергероях взяли никому не известную израильскую актрису, в мире поднялся настоящий переполох. Все отмечали невероятную красоту Галь Гадот, но также пытались понять, что скрывает за своей лучезарной улыбкой и искренними интервью эта девушка. Фильм про чудо-женщину стал настоящим феминистическим высказыванием, ведь впервые за последние 10 лет его снимала режиссер слабого пола. Так, абсолютно неожиданно Галь Гадот и сама стала символом эмансипации и освобождения в кинематографе. Впрочем, актриса утверждает, что она здесь не при чем - все благодаря установкам и принципам самой героини. Действительно, те потрясающие сексуальные образы, которые всякий раз демонстрирует израильтянка, вряд ли бы обрадовали настоящую феминистку - уж больно они идеальны и соблазнительны. Ну, а вот нам жаловаться не на что: мы знаем, что, если в списке заявленных гостей есть Галь Гадот, то хотя бы один black-tie-аутфит не разочарует.
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