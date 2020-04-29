Неуловимая красота: ТОП-9 стильных и не совсем нарядов Умы Турман

От красной дорожки “Оскара” в 1995 году до последнего Бала Института костюма - ретроспектива стиля актрисы.

Встречали ли вы когда-то актрису, которая могла бы влюбить в себя с первого взгляда? Подобным свойством обладают лишь исполнительницы старой школы, которые начинали в те времена, когда киноиндустрия была не просто огромной площадкой купли/продажи, а полноценным искусством. Ума Турман начинала свой путь как модель, а ее ангельская внешность, яркие черты лица и внушительный рост позволяли ей со временем покорить всю фэшн-индустрия. Однако девушке оказалось этого мало - ее следующей целью стал Голливуд. Как дальше развивалась история, вы и сами прекрасно знаете. Экс-модель, любимая актриса Квентина Тарантино, обладательница самой величественной внешности в Голливуде - 29-го апреля Ума Турман празднует 50-летний юбилей. По этому случаю Ivona решила вспомнить ТОП-9 вечерних нарядов красавицы - от самых роскошных образчиков стиля до громких провалов красных дорожек.

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Голливудская классика - то, что всегда остается в моде среди актрис, выходящих на красные ковровых дорожки. Облегающий фасон, чистые, лаконичные оттенки, разумная и совсем не вульгарная оголенность, небольшой шлейф, простота декора - все это говорит о том, что у обладательницы подобного платья вкус не просто присутствует, но и отличается особой аристократичностью.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Ума Турман как и многие голливудские звезды обожает платья Донателлы Версаче. Так очень часто для красных дорожек актриса выбирает необыкновенные образы от итальянки. Белое платье-бюстье с роскошной отделкой кристаллами и перьями, которое Ума примерила для одного из выходов в Каннах, подтверждение тому, что строгость и простота - лучшее украшение настоящей красавицы.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

“Оскар” - это всегда особенный дресс-код, который не стоит нарушать даже самым прославленным звездам. Впрочем, Ума Турман никогда и не отличалась особенно экстравагантным вкусом. Нежно-розовое платье с серебристым декором, достаточно откровенным декольте и струящимся шлейфом на красной дорожке “Оскара” 2006 года было признано одним из самых удачных.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Однако, рядом с невероятными луками в карьере Умы Турман есть и менее удачные аутфиты. Так только ленивый не посчитал своим долгом осквернить критикой наряд Умы Турман с “Оскара” 2004 года. Действительно ее белоснежное платье-рубашка, “рваного” покроя с синим атласным поясом больше походило на штору. Впрочем, за то огромное количество крутых аутфитов, что она постоянно демонстрирует, мы можем простить Уме небольшие ошибки.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

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Черный оттенок Ума Турман выбирает не часто, ведь ее природная красота требует более нежных и романтических оттенков. Впрочем, в 2018 году появившись на красной дорожке фэшн-мероприятия в черном бархатном платье Ума Турман доказала, что ее внешность выглядит в любом обрамлении первоклассно.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Совсем юная Ума Турман стала звездой своей первой церемонии “Оскара” в 1995 году. Тогда она поразила всех выбранным нежно-голубым атласным образом от Prada. Простой фасон, сверкающий подол, белоснежная накидка - аутфит до сих пор остается одним из самых красивых в истории церемонии.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Впрочем, не всегда актрисе удается придерживаться избранного стиля и с полноценным успехом. Так, иногда ее подводят даже излюбленные фасоны. Розовое атласное платье с подолом из перьев в Каннах 2018 не снискало популярности. Все дело в том, что ткань выставляла на показ то, что лучше никогда не демонстрировать на красных дорожках, а декор казался будто только что отобранным у диких птиц в лесах Амазонии - уж слишком правдоподобным.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Бал Института костюма 2018 года прошел для Умы Турман необычайно удачно. Атласное белое платье с приспущенным лифом и сложным шлейфом - классика, которая вот уже много лет не подводит актрису. И в отличие от многих других актрис, которые выбирают один и тот же фасон от случая к случаю, Ума Турман всегда умудряется добавлять в образ пикантную и стильную “изюминку”.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

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И закрывает нашу подборку самых известных образов Умы Турман аутфит, который актриса привезла специально для красной дорожки Канн 2018 года. Тогда пыльно-розовый оттенок еще считался актуальным, поэтому не стоит ругать знаменитость за такой выбор. Скульптурные декольте и разрез на ноге - отличительные черты стиля актрисы. Именно так простые, но яркие детали вот уже много лет позволяют Турман оставаться особым украшением любой красной дорожки.

Вечерние образы Умы Турман Pinterest

Уме Турман, впрочем, как и многим актрисам, вышедшим из рядов топ-моделей, абсолютно ничего не нужно делать для того, чтобы выглядеть звездой на красных ковровых дорожках. К 50-ти годам она сохранила фигуру 17-летней манекенщицы, а ее лицо хоть и стало заметно взрослее, но не лишилось врожденных ангельских и умиротворяющих черт. Мода в ее жизни сыграла решающую роль, а потому до сих пор Ума Турман удивляла нас не совсем удачными луками всего несколько раз. Ее стиль лаконичен, простой, но безусловно узнаваемый. Богатый, но минималистичный декор, скульптурные формы, подчеркнутая строгость - своему имиджу актриса не изменяет вот уже много лет.

Раннее мы писали о том, какие образы предпочитает выбирать для красных дорожек Пенелопа Крус.

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