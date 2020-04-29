Неуловимая красота: ТОП-9 стильных и не совсем нарядов Умы Турман
Встречали ли вы когда-то актрису, которая могла бы влюбить в себя с первого взгляда? Подобным свойством обладают лишь исполнительницы старой школы, которые начинали в те времена, когда киноиндустрия была не просто огромной площадкой купли/продажи, а полноценным искусством. Ума Турман начинала свой путь как модель, а ее ангельская внешность, яркие черты лица и внушительный рост позволяли ей со временем покорить всю фэшн-индустрия. Однако девушке оказалось этого мало - ее следующей целью стал Голливуд. Как дальше развивалась история, вы и сами прекрасно знаете. Экс-модель, любимая актриса Квентина Тарантино, обладательница самой величественной внешности в Голливуде - 29-го апреля Ума Турман празднует 50-летний юбилей. По этому случаю Ivona решила вспомнить ТОП-9 вечерних нарядов красавицы - от самых роскошных образчиков стиля до громких провалов красных дорожек.
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Голливудская классика - то, что всегда остается в моде среди актрис, выходящих на красные ковровых дорожки. Облегающий фасон, чистые, лаконичные оттенки, разумная и совсем не вульгарная оголенность, небольшой шлейф, простота декора - все это говорит о том, что у обладательницы подобного платья вкус не просто присутствует, но и отличается особой аристократичностью.
Ума Турман как и многие голливудские звезды обожает платья Донателлы Версаче. Так очень часто для красных дорожек актриса выбирает необыкновенные образы от итальянки. Белое платье-бюстье с роскошной отделкой кристаллами и перьями, которое Ума примерила для одного из выходов в Каннах, подтверждение тому, что строгость и простота - лучшее украшение настоящей красавицы.
“Оскар” - это всегда особенный дресс-код, который не стоит нарушать даже самым прославленным звездам. Впрочем, Ума Турман никогда и не отличалась особенно экстравагантным вкусом. Нежно-розовое платье с серебристым декором, достаточно откровенным декольте и струящимся шлейфом на красной дорожке “Оскара” 2006 года было признано одним из самых удачных.
Однако, рядом с невероятными луками в карьере Умы Турман есть и менее удачные аутфиты. Так только ленивый не посчитал своим долгом осквернить критикой наряд Умы Турман с “Оскара” 2004 года. Действительно ее белоснежное платье-рубашка, “рваного” покроя с синим атласным поясом больше походило на штору. Впрочем, за то огромное количество крутых аутфитов, что она постоянно демонстрирует, мы можем простить Уме небольшие ошибки.
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Черный оттенок Ума Турман выбирает не часто, ведь ее природная красота требует более нежных и романтических оттенков. Впрочем, в 2018 году появившись на красной дорожке фэшн-мероприятия в черном бархатном платье Ума Турман доказала, что ее внешность выглядит в любом обрамлении первоклассно.
Совсем юная Ума Турман стала звездой своей первой церемонии “Оскара” в 1995 году. Тогда она поразила всех выбранным нежно-голубым атласным образом от Prada. Простой фасон, сверкающий подол, белоснежная накидка - аутфит до сих пор остается одним из самых красивых в истории церемонии.
Впрочем, не всегда актрисе удается придерживаться избранного стиля и с полноценным успехом. Так, иногда ее подводят даже излюбленные фасоны. Розовое атласное платье с подолом из перьев в Каннах 2018 не снискало популярности. Все дело в том, что ткань выставляла на показ то, что лучше никогда не демонстрировать на красных дорожках, а декор казался будто только что отобранным у диких птиц в лесах Амазонии - уж слишком правдоподобным.
Бал Института костюма 2018 года прошел для Умы Турман необычайно удачно. Атласное белое платье с приспущенным лифом и сложным шлейфом - классика, которая вот уже много лет не подводит актрису. И в отличие от многих других актрис, которые выбирают один и тот же фасон от случая к случаю, Ума Турман всегда умудряется добавлять в образ пикантную и стильную “изюминку”.
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И закрывает нашу подборку самых известных образов Умы Турман аутфит, который актриса привезла специально для красной дорожки Канн 2018 года. Тогда пыльно-розовый оттенок еще считался актуальным, поэтому не стоит ругать знаменитость за такой выбор. Скульптурные декольте и разрез на ноге - отличительные черты стиля актрисы. Именно так простые, но яркие детали вот уже много лет позволяют Турман оставаться особым украшением любой красной дорожки.
Уме Турман, впрочем, как и многим актрисам, вышедшим из рядов топ-моделей, абсолютно ничего не нужно делать для того, чтобы выглядеть звездой на красных ковровых дорожках. К 50-ти годам она сохранила фигуру 17-летней манекенщицы, а ее лицо хоть и стало заметно взрослее, но не лишилось врожденных ангельских и умиротворяющих черт. Мода в ее жизни сыграла решающую роль, а потому до сих пор Ума Турман удивляла нас не совсем удачными луками всего несколько раз. Ее стиль лаконичен, простой, но безусловно узнаваемый. Богатый, но минималистичный декор, скульптурные формы, подчеркнутая строгость - своему имиджу актриса не изменяет вот уже много лет.
Раннее мы писали о том, какие образы предпочитает выбирать для красных дорожек Пенелопа Крус.
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