Короткий метр: Модные платья для девушек маленького роста

Как подобрать идеальный фасон, подчеркивающий достоинства фигуры.

Любая девушка вне зависимости от фигуры, роста и внешности мечтает всегда выглядеть привлекательно и сексуально. Не для других, а в первую очередь для себя. Если бы женщины чаще одевались не для того, чтобы удовлетворить чьи-то требования или навязанные обществом правила, то они были бы гораздо счастливые. Девушки небольшого роста считают, что платья - совсем не их история. Какой фасон не выберешь, а ноги все равно будут смотреться короткими, а вся фигура - неполноценной. Впрочем, для женщины даже с ростом в 155 см тоже можно подобрать платье, в котором ее тело будет выглядеть не гротескно, а красиво. Нужно всего лишь учитывать определенные правила, придуманные стилистами специально для миниатюрных девушек. Ivona рассказывает, какие ТОП-7 фэшн-”фишек” должны присутствовать в идеальном платье.

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Платье с запахом

Диана фон Фюрстенберг придумала в 70-х годах прошлого века это платье не для низкорослых девушек, а для деловых дам, которым не хватало времени, чтобы заехать домой вечером переодеться для коктейля. Однако, именно платье с запахом - тот идеальный силуэт, который подойдет миниатюрным красавицам. Помните, что носить подобный лук нужно исключительно с каблуком, а вот длину самого платья выбирать только слегка выше колена.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

V-образный вырез

Нехитрый трюк, который визуально сделает вашу шею длиннее и сексуальнее. Лучше всего V-образный вырез будет смотреться в паре с силуэтом “рубашка” или все с тем же платьем на запах. Запомните, что каким бы не был фасон, в качестве обуви вы всегда должны отдавать предпочтение каблукам. Мы понимаем, что постоянно ходить на шпильках - незавидная участь, но такова уж ваша доля. Если вам хочется выглядеть эффектно с ростом в 160 см, то придется приспосабливаться к “модельной” обуви.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

Узкий пояс

Если вы выбираете платье-рубашку, которое отлично удлиняет силуэт и делает вас визуально слегка выше, то приучите себя всегда дополнять его тоненьким пояском. Если же вы выбираете более широкий ремень, то он должен быть тон в тон к вашему аутфиту. В данном случае мы снова используем правило вертикали - только с помощью подобных линий можно слегка “замаскировать” всю непритязательность вашего роста.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

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В пол

Отчего-то многие девушки невысокого роста считают, что они просто обязаны носить мини-платья. Забудьте об этом странном стереотипе раз и навсегда. Короткая длина наоборот визуально делает вас еще ниже, хотя казалось бы, что это просто невозможно. Ноги же смотрятся короткими и непривлекательными. Именно поэтому платья в пол - универсальный выбор для тех дам, которых природа не наделила ростом. Стилисты уверяют, что подобная модель будет смотреться особенно круто с обувью, полностью перекрытой подолом.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

“Футляр”

Платье силуэта “футляр” - действительно универсальный вариант для девушек небольшого роста. Единственное, о чем нужно помнить при выборе образа, так это о том, что длина должна быть либо чуть выше, либо по колено. Отдавайте предпочтение однотонным моделям, ведь они сделают лук не только более полноценным, но и обеспечат дополнительные визуальные сантиметры роста.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

Вертикальные линии

Уверены, здесь не стоит объяснять всю гениальность фэшн-трюка. Мало того, что вертикальные линии визуально стройнят фигуру, так они еще и делают девушку более высокой. Выбирайте узкие линии вместо широких, а если говорить о принтах в целом, то для невысокого роста предпочтительнее мелкие узоры.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

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Завышенная талия

Здесь тоже все очень просто: завышенная талия слегка удлиняет ноги, а потому и рост кажется более внушительным. Кстати, если у вас миниатюрные формы, но при этом фигура типа “яблоко”, то этот силуэт поможет вам еще и скрыть животик. Если у вас фигура силуэта “стручок”, то вам подойдут образы с завышенной талией и юбкой-тюльпан. Они сформируют сбалансированный силуэт, добавив объема в области бедер.

Фасоны, которые подходят девушкам миниатюрного роста Pinterest

Как бы печально это не звучало, но универсального правила по выбору платья для девушки невысокого роста просто не существует. Наши подсказки нужно использовать исключительно индивидуально. Девушки миниатюрного размера обладают разными типами фигуры, особенности которого тоже стоит учитывать при выборе идеального образа. Впрочем, всего несколько часов практики, проведенных в примерочных любимых магазинов, и вы с легкостью сможете найти фасон, который будет верно служить вам на протяжении всей жизни. А чтобы сузить диапазон выбора, мы и прописали для вас ключевые характеристики аутфитов, которые могут оказаться к лицу низеньким девушкам. Побольше уверенности в себе, и у вас получится отыскать идеальный силуэт!

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