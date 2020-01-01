Подготовка к лету: ТОП-8 самых актуальных трендов “жаркого” сезона
Лето не за горами, поэтому пора собирать идеальный фэшн-набор, вдохновленный самыми последними подиумными тенденциями. Есть надежда, что лето в отличие от весны нам все же удастся встретить во всей красе, поэтому рекомендуем незамедлительно пополнить свой гардероб недостающими вещами. Кружево, широкие брюки, деним, а также много-много других тенденций ждут, когда вы наконец сможете их примерить. Выбирайте те, что позволят вам чувствовать себя максимально комфортно, но не забывайте, что чаще всего красота все-таки стоит жертв. Впрочем, модный летний сезон 2020 предлагает огромное количество трендов, из-за которых даже не придется жертвовать уютом и удобством. Течение времени не позволяет нам сидеть на месте, требует постоянного активного передвижения, а потому и одежда должна быть соответствующей. Ivona представляет ТОП-8 главных трендов летнего сезона 2020 года.
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- Рукава-буфы
Ни в коем случае нельзя себе отказывать в удовольствии летом 2020 примерить самый стильный тренд сезона. Рукава-фонарики кажутся такими милыми и симпатичными, но их кокетливость отходит на второй план, когда вы решаете сочетать их со смелыми длиной и фасоном. Предлагаем сосредоточить внимание на поисках идеального платья с рукавами-буфами - в стиле 80-х. Подобный фасон подойдет и многочисленным девушкам с широкими бедрами - так они смогут уравновесить силуэт и приблизить его к каноническому - “песочным часами”.
- Total-white
Представьте себя путешественницей во времени - девушкой из 30-х годов прошлого века, решившей покорить пески Сахары. Белое платье, светлый брючный костюм или даже простая комбинация с модными широкими джинсами и хлопковой футболкой - если вы выдержите однотонность оттенков, то фэшн-почет летом 2020 вам гарантирован.
- Джинсовая юбка
Однозначно ключевая покупка летнего сезона 2020 - джинсовая юбка. Высокая талия, трапециевидная форма, а также необычный крой. Поиграйте в юного инженера-конструктора - выбирайте модели, поражающие своей сложностью. Переработанные материалы, юбки, скроенные из различных клаптиков, неаккуратный крой - в вашем гардеробе должно найтись место для идеального тренда весенне-летнего сезона 2020.
- Сафари
Еще одна возможность пофантазировать на тему “Что бы я делала, оказавшись вдруг у меня в руках машина времени”. В данном случае предлагаем вдохновляться ретро-луками королевы Елизаветы II, обожавшей посещать свои домены в Африке во времена начала монаршей “карьеры”. Цветовая гамма, удобный крой, простые, дышащие материалы - в таком образе удобно не только ходить на Сафари, но и выживать в условиях огнеопасного городского лета.
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- Жемчуг
Конечно, речь идет об переливающемся, перламутровом оттенке, характеризующем морские дары. Отличная замена слегка надоевшему всем бежу, а также прекрасная возможность подчеркнуть нежность и женственность своего образа. Блестящие материалы, струящиеся ткани, романтичность силуэта - подобный наряд даже не требует дополнительных аксессуаров, ведь яркости ему точно не заменять.
- Палаццо
Наши любимые широкие брюки весной 2020 становятся едва ли не самой модной деталью делового лука. Уверены, у вас есть несколько вариантов палаццо, оставшиеся еще после зимних распродаж. Комбинируйте их с кроп-топами, футболками и рубашками, которые следует завязывать под грудью, а также многочисленными блейзерами для прохладного времени суток и, возможно, даже халатами и кимоно.
- Прозрачность
Летом не столько можно, сколько нужно носить полупрозрачные материалы - этого требуют не только фэшн-тенденции, но и принцип здравого смысла. Шифоновые рубашки, легкие юбки в сочетании с плотными боди, платья из сетки или органзы, покрытые аппликациями из цветов. Поверьте, весенне-летний сезон 2020 настойчиво требует от вас романтичности и женственности - не стоит ему отказывать в подобной маленькой вольности.
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- Кружево
Еще один невероятно женственный и чувственный тренд, который можно разобрать на составляющие. Не стоит останавливаться на белом ажуре, напоминающем свадебную фату - функционал этого материала гораздо шире. Перфорированная яркая юбка, необычная футболка, сразу усложняющая привычный кэжуальный дресс-код, а также типичные кружевные рубашки - подобная ткань позволяет экспериментировать с образами на любую тематику.
Никаких неожиданностей в новом летнем сезоне 2020 - модные ориентиры остаются неизменными. Комфорт, расслабленность, толика невинности, а также самые смелые мини-силуэты - все это требует немедленного и тщательного анализа. Подберите вещи, которые позволят вам чувствовать себя лучшей, более модной и храброй версией самой себя. Если не знаете, с чего начать, то лучше всего первоначально обратить внимание на те тенденции, которые кажутся вам наиболее смелыми, необычными и стильными. Исключите из вашего гардероба примитивизм. Добавьте толику сексуальности, щепотку ретро-авангарда и совсем немного эксцентричности - позвольте себе похулиганить летом 2020 так, как не могли даже представить несколько сезонов назад.
Раннее мы писали о том, как носить белье поверх одежды летом 2020.
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