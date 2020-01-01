Подготовка к лету: ТОП-8 самых актуальных трендов “жаркого” сезона

Какие вещи, силуэты и оттенки вы обязаны взять под личный фэшн-контроль.

Лето не за горами, поэтому пора собирать идеальный фэшн-набор, вдохновленный самыми последними подиумными тенденциями. Есть надежда, что лето в отличие от весны нам все же удастся встретить во всей красе, поэтому рекомендуем незамедлительно пополнить свой гардероб недостающими вещами. Кружево, широкие брюки, деним, а также много-много других тенденций ждут, когда вы наконец сможете их примерить. Выбирайте те, что позволят вам чувствовать себя максимально комфортно, но не забывайте, что чаще всего красота все-таки стоит жертв. Впрочем, модный летний сезон 2020 предлагает огромное количество трендов, из-за которых даже не придется жертвовать уютом и удобством. Течение времени не позволяет нам сидеть на месте, требует постоянного активного передвижения, а потому и одежда должна быть соответствующей. Ivona представляет ТОП-8 главных трендов летнего сезона 2020 года.

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Рукава-буфы

Ни в коем случае нельзя себе отказывать в удовольствии летом 2020 примерить самый стильный тренд сезона. Рукава-фонарики кажутся такими милыми и симпатичными, но их кокетливость отходит на второй план, когда вы решаете сочетать их со смелыми длиной и фасоном. Предлагаем сосредоточить внимание на поисках идеального платья с рукавами-буфами - в стиле 80-х. Подобный фасон подойдет и многочисленным девушкам с широкими бедрами - так они смогут уравновесить силуэт и приблизить его к каноническому - “песочным часами”.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Total-white

Представьте себя путешественницей во времени - девушкой из 30-х годов прошлого века, решившей покорить пески Сахары. Белое платье, светлый брючный костюм или даже простая комбинация с модными широкими джинсами и хлопковой футболкой - если вы выдержите однотонность оттенков, то фэшн-почет летом 2020 вам гарантирован.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Джинсовая юбка

Однозначно ключевая покупка летнего сезона 2020 - джинсовая юбка. Высокая талия, трапециевидная форма, а также необычный крой. Поиграйте в юного инженера-конструктора - выбирайте модели, поражающие своей сложностью. Переработанные материалы, юбки, скроенные из различных клаптиков, неаккуратный крой - в вашем гардеробе должно найтись место для идеального тренда весенне-летнего сезона 2020.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Сафари

Еще одна возможность пофантазировать на тему “Что бы я делала, оказавшись вдруг у меня в руках машина времени”. В данном случае предлагаем вдохновляться ретро-луками королевы Елизаветы II, обожавшей посещать свои домены в Африке во времена начала монаршей “карьеры”. Цветовая гамма, удобный крой, простые, дышащие материалы - в таком образе удобно не только ходить на Сафари, но и выживать в условиях огнеопасного городского лета.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

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Жемчуг

Конечно, речь идет об переливающемся, перламутровом оттенке, характеризующем морские дары. Отличная замена слегка надоевшему всем бежу, а также прекрасная возможность подчеркнуть нежность и женственность своего образа. Блестящие материалы, струящиеся ткани, романтичность силуэта - подобный наряд даже не требует дополнительных аксессуаров, ведь яркости ему точно не заменять.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Палаццо

Наши любимые широкие брюки весной 2020 становятся едва ли не самой модной деталью делового лука. Уверены, у вас есть несколько вариантов палаццо, оставшиеся еще после зимних распродаж. Комбинируйте их с кроп-топами, футболками и рубашками, которые следует завязывать под грудью, а также многочисленными блейзерами для прохладного времени суток и, возможно, даже халатами и кимоно.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Прозрачность

Летом не столько можно, сколько нужно носить полупрозрачные материалы - этого требуют не только фэшн-тенденции, но и принцип здравого смысла. Шифоновые рубашки, легкие юбки в сочетании с плотными боди, платья из сетки или органзы, покрытые аппликациями из цветов. Поверьте, весенне-летний сезон 2020 настойчиво требует от вас романтичности и женственности - не стоит ему отказывать в подобной маленькой вольности.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

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Кружево

Еще один невероятно женственный и чувственный тренд, который можно разобрать на составляющие. Не стоит останавливаться на белом ажуре, напоминающем свадебную фату - функционал этого материала гораздо шире. Перфорированная яркая юбка, необычная футболка, сразу усложняющая привычный кэжуальный дресс-код, а также типичные кружевные рубашки - подобная ткань позволяет экспериментировать с образами на любую тематику.

Главные модные тренды лета 2020 pinterest

Никаких неожиданностей в новом летнем сезоне 2020 - модные ориентиры остаются неизменными. Комфорт, расслабленность, толика невинности, а также самые смелые мини-силуэты - все это требует немедленного и тщательного анализа. Подберите вещи, которые позволят вам чувствовать себя лучшей, более модной и храброй версией самой себя. Если не знаете, с чего начать, то лучше всего первоначально обратить внимание на те тенденции, которые кажутся вам наиболее смелыми, необычными и стильными. Исключите из вашего гардероба примитивизм. Добавьте толику сексуальности, щепотку ретро-авангарда и совсем немного эксцентричности - позвольте себе похулиганить летом 2020 так, как не могли даже представить несколько сезонов назад.

Раннее мы писали о том, как носить белье поверх одежды летом 2020.

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