Непрозрачный намек: ТОП-8 способов красиво показать белье

Будуарный стиль - не вульгарщина, а самое смелое феминистическое проявление себя.

Прошли те времена, когда демонстрация белья считалась смертным грехом, достойным сгорания на костре человеческого неодобрения. Девушки не стесняются показывать свою “душу”, даже если под этим словом подразумевается не внутренний мир, а содержимое бельевого шкафа. Бра, корсеты, кимоно, халаты, полупрозрачные ткани - без всего этого нам сложно представить современную фэшн-индустрию, ведь неглиже перестало быть чем-то тайным и запретным. Показывать свое нижнее белье теперь нужно не только любовникам, но и всему прочему миру. Впрочем, грань между продуманной и рафинированной сексуальностью и откровенной эротикой очень тонка. Не перейти ее сложно, а потому без профессиональных советов вам точно не познать секретов будуарной эстетики. Ivona предлагает рассмотреть ТОП-8 самых стильных способов использования неглиже в кэжуальном гардеробе.

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Бра и гольф

Ни для кого не будет неожиданностью увидеть на улицах Нью-Йорка или Милана красотку, надевшую поверх гольфа бра. Если пятьдесят лет назад, вероятно, подобную даму бы заклевали пуританки, но в 2020 году свобода действия выглядит именно так. Мы бы рекомендовали носить подобные комплекты с использованием однотонной гаммы - так вы не будете слишком настойчиво окружающим предлагать рассмотреть ваше белье, но и сможете убедить всех, что фэшн - ваша стезя.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Прозрачные детали

Вариант для самых скромных девушек, которые бояться лишний раз показаться слишком вульгарной или сексуальной. Конечно, с подобными комплексами необходимо бороться, но пока можно и их обернуть в свое преимущество. Летом 2020 полупрозрачные блузы будут выглядеть очень уместно, а контрастный бра продемонстрирует, что вы начали активную борьбу с отрицанием влияния общественного мнения.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Плексигласовые основы

Корсетом поверх блейзера, рубашки или платья никого не удивить. А вот прозрачный бандаж - именно та изюминка, которая сможет добавить в ваш летний лук 2020 необходимой перчинки. Плексигласовые аксессуары не ограничиваются лишь шопперами, открывающими мир на ваш распорядок дня. Сочетание деловой эстетики и будуарно-космического новшества - то, в чем себе не смогут отказать даже самые ярые бизнесвумен.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Полная обнаженность

Лук для тех, кто обладает фигурой не менее роскошной чем у Кайи Гербер. Мы знаем, что вас достаточно, девушки, которые считают, что худоба - это непривлекательно и несексуально. Даже самая хрупкая фигура преображается, если надеть на нее правильные вещи. Плотный бра с декоративными элементами полностью обнажает, но градус его сексуальности легко сдержать с помощью ажурной юбки с высокой талией.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

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За пределами будуара

Если хотите выглядеть как девушка, лишь пять минут назад нежившаяся в мягкой постели, то нужно познать азы непринужденной сексуальности. Атласный халат как альтернатива блейзеру выглядит очень смело, а ажурные детали, просвещающееся белье и классический брючный ансамбль - те на первый взгляд несовместимые комплектующие идеального лука в будуарном стиле.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Кимоно и не только

Восточная и азиатская тематики весьма популярны в рамках современного европейско-американского фэшн-бизнеса. Дизайнеры любят заимствовать узоры, силуэты и детали, которые способны отправить в путешествие далекими странами. В рамках будуарного стиля будет не лишним напомнить о классическом фасоне - кимоно. Впрочем, в объемном брючном образе узнать традиционное одеяние гейш очень сложно, а потому носить его можно абсолютно смело.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Юбка и боди

Простое и до боли понятное сочетание прозрачной юбки, возможно даже - пачки, и боди. Подобная комбинация не так однообразна и лаконична, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы ваша фигура в подобном луке выглядела пропорционально и красиво, нужно приложить не мало усилий. Обувь на каблуке, вытягивающая силуэт до предела, не сможет справиться с задачей единолично, если ваша фигура “расплывается” под грузом пончиков и пирожных.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

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В деловой стилистике

Еще одно небанальное сочетание бра и гольфа. В данном случае - контрастное. Такой образ будет абсолютно уместен в рамках делового стиля, ведь бра выглядит не как нижнее белье, а как настоящее современное искусство. Стразы, кристаллы - это все то, что сможет отвлечь внимание от первостепенного функционала вашего неглиже.

Как носить белье поверх одежды - основные правила pinterest

Девушка, которая осмеливается надеть бра поверх тонкого гольфа - не сумасшедшая фэшиониста, а смелая и современная дама. Она не стесняется своего тела, знает, как наилучшим способом продемонстрировать его, а также умеет поражать окружающих с одного взгляда. А точнее с одного лишь оголенного участка тела. Если пока вы не уверены в том, что бельевой стиль подходит вам, то стоит начать с малого. Если не попробовать, то никогда не узнаешь, а если знаешь - нужно лишь правильно применить фэшн-навыки. Боди и прозрачная юбка, корсет поверх блейзеры или даже костюмы в стилистике кимоно - бельевой стиль может быть подходящим для делового окружения. Главное - отыскать правильные акценты и верно применить их.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-8 миди-платьев пригодятся вам для весенне-летней фэшн-интервенции 2020.

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