Золотая середина: ТОП-8 модных миди-платьев на лето 2020

Стильные модели, актуальные силуэты и контрастные расцветки, которые помогут выделиться.

До долгожданного лета осталось совсем не так много времени, как кажется. За время принудительного заключения в стенах собственной квартиры мы провели немало часов, рассуждая о неожиданных моментах. Так, если вы все еще не понимаете, как провести свободные минуты жизни, предлагаем вам их потратить на анализ своего собственного стиля. Встречают по одежке. И даже если провожают по уму, то первое впечатление должно быть настолько ошеломительным, чтобы оно с легкостью могло перекрыть малейшие намеки на недопонимание между сторонами. Есть вещи, которые способны нивелировать недостатки внешности, а также с легкостью обеспечить вам самое приятное и теплое времяпрепровождение. Конечно, миди-платье входит в список этих неоценимых элементов гардероба. Оно можеь быть классическими или сексуальными, экспрессивными или романтичными, но вне зависимости от этого, общий знаменатель у всех моделей точно имеется. Достаточно спокойный характер и несокрушимая передающаяся уверенность. Ivona рассказывает, какие ТОП-8 моделей миди-платьев скрасят ваш летний “городской” круиз.

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Горошек - один из самых модных принтов весенне-летнего сезона 2020, а бельевой стиль все так же популярен, как и несколько лет назад. На первый взгляд платье кажется абсолютно простым, но именно в это и заключается вся его прелесть. Вы с легкостью сможете комбинировать сарафан и с армейскими ботинками, и с косухой, и, конечно, с любимым блейзером и босоножками на тоненьких ремешках.

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Если вы думаете, что перед вами еще одна вариация на тему будуарного стиля, то рекомендуем, присмотреться еще раз. В данном платье на лето 2020 собраны самые разные декоры и стили. Так плиссировка гармонирует со скандинавской гаммой оттенков, а “хищный” питон, уютно разместившийся на декольте, говорит о том, что девушка, выбравшая подобный фасон, далека от образа простодушной милашки.

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Главный оттенок 2020 года - классический синий, который легко носить в любой сезон. Летом мы бы тоже рекомендовали вам его внедрять в свой гардероб - как напоминание о Карибских островах и долгожданном отпуске. Миди-платье с минималистичным пояском на талии и разрезом вдоль ноги - именно тот фасон, который полюбится вам за свою универсальность, расслабленность и спокойствие.

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Без цветочного принта не может не обойтись ни один теплый сезон - весенне-летний образца 2020 года не является исключением. К весьма простому и понятному орнаменту мы бы рекомендовали добавить неожиданные, хоть и вполне логичные детали. Рукава-буфы - та изюминка, которая будет напоминать о вашей верности современным фэшн-принципам, а асимметричная длина - знак вашей собственной непокорности.

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Если вы не умеете читать между строк, то можем предположить, что живется вам очень скучно и неинтересно. Белоснежное миди-платье с “расписным” узором в виде росчерков пера - необычная деталь, от которой мы уже даже успели отвыкнуть. Пусть вас не смущает скромность фасона, ведь воображение мужчин умеет работать даже на фоне самых пуританских луков.

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Оборки - еще одна главенствующая деталь декора весенне-летнего сезона 2020. И даже если в луке они присутствуют скорее, как вишенка на торте, а не кремовое покрытие, не привнести в образ трендовости они не могут. Гамма оттенков - еще одна отдельная тема для разговоров, а тропические цветы - небанальный способ задействовать цветочную тематику в модных образах.

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Простота и скромность - на первый взгляд именно таким кажется плотно облегающее кожу трикотажное платье оттенка грозового неба. Но оно не так просто, как может показаться непрофессиональному взгляду. Для того, чтобы решиться примерить один из любимых силуэтов Кайли Дженнер и Беллы Хадид, придется для начала купить абонемент в спортзал. Если вы и так уверены в своей фигуре, то ничто не сможет вам помешать носить его летом 2020 в паре с модными белыми кедами и яркими аксессуарами.

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Миди-платье из плотной ткани, похожей на плащевку, мысленно отсылает нас во времена мисс Марпл - именно так одевались все статные дамы из аристократического общества. Васильковый оттенок - благодать для зашоренного зимней сумятицей взгляда, а милые рукава-буфы и переплетения - символ вашей спокойной уверенности в том, что вы все делаете правильно.

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С миди-платьем легко превратить в сказочную фантазию любой образ. От подобного элемента гардероба мы не бы не рекомендовали отказываться даже зимой, а уж летом - носить его при любом удобном случае и в самых разных интерпретациях. Не забывайте о том, что скромную длину всегда можно уравновесить с помощью трендовых деталей или фасонов. На лето 2020 выбирайте то платье, которое сможет вам подарить ощущение собственной непревзойденности.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 моделей мини-платьев будут актуальные летом 2020.

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