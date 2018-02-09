Суфражистский дух: Главные тренды на осень-зиму 2020 в коллекции Prada

Кожаные пуховики, акцент на талии и забавная бахрома - какой Миучча Прада видит современную феминистку.

Неделя моды в Милане - одна из самых значимых и авторитетных, ведь именно здесь каждый день свои коллекции представляют гиганты фэшн-индустрии. Gucci, Max Mara, Emilio Rucci, Alberta Ferretti - постоянные и неисправимые резиденты итальянской Fashion Week. Конечно, список не был бы полным без одного из главных брендов мировой моды - Prada. Креативный директор марки Миучча Прада сама по себе олицетворяет образ идеальной итальянки, а ее коллекции наполнены нужной смесью феминности и сдержанности. Ее образы всегда выглядят одновременно серьезно, резко, по-деловому, но и никогда не остаются лишенными женственности. В рамках Недели моды в Милане бренд Prada представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2020 года. Ivona разбирается, на какие тренды стоит обратить повышенное внимание.

Читай также: ТОП-5 главных трендов на Неделе моды в Лондоне

Если бы вы заглянули на бэкстейдж до показа осенне-зимней коллекции Prada, то удивились бы насколько одновременно властной и роскошной может быть настоятельница модного дома - Миучча. В строгом свитере под горло, дополненном идеальными драгоценностями, и шелковых брюках она походила на главнокомандующего всего фэшн-мира. Новая коллекция кутюрье посвящена женщинам, которые могут и быть сильными, и женственными, ведь именно такие правят современным миром.

Prada FW 2020/21 коллаж/pinterest

На подиуме же любимые роскошные украшения Прада заменила на шелковую бахрому, которая появилась практически в трети всех образов новой коллекции, и черный жемчуг. Сама Миучча назвала их “клише женственности”, которые, впрочем, дизайнер не постеснялась замиксовать с нарочито мужскими вещами. Так, в ее коллекции появляются объемные блейзеры (прямого фасона или с поясом, акцентирующем талию - на выбор), мужские куртки, имитирующими кожаную фактуру, гигантские, но приталенные пуховики. Не обошлось и без истинно традиционных деталей гардероба любой итальянки. Так, укороченная и макси-шубы нашли место в осенне-зимней коллекции 2020 года Миуччи Прада.

Prada FW 2020/21 коллаж/pinterest

Читай также: Весенний сбор: ТОП-7 вещей, которые нужно купить к новому сезону

Маскулинные классические рубашки от Prada с нагрудными карманами были украшены истинно женственными деталями - роскошными кристаллами. А вот трикотажные вещи, в которых обычно можно увидеть лишь баскетболистов, заняли отдельный сегмент новой коллекции Миуччи. Вытянутые до колена и дополненные украшениями в виде бусин и бисера - идеальный микс тестостерона и настоящей женственности.

Prada FW 2020/21 коллаж/pinterest

Миучча Прада справляется со своей феминистической ролью на все сто: защита женских прав в разрезе фэшн-индустрии выглядит удивительно смело и очень убедительно. Так, в осенне-зимней коллекции 2020 года от Prada нежные мотивы лотоса сочетаются с нарочито грубыми мужскими ботинками, а прозрачный тюль выглядит абсолютно гармонично с маскулинными толстовками.

Prada FW 2020/21 коллаж/pinterest

Читай также: Конкурс двойников: Звезды, которые пытались повторить образ Монро

Иронично, что главным героем фантазийного подиума Миуччи Прада стал античный герой Атлас, который по легенде “несет вес мира на своих плечах”. В мире мужчин именно кутюрье легендарного бренда является тем катализатором, который может сподвигнуть женщин становится сильнее, смелее и проблемнее для противоположного пола. Миучча создает собственный модный словарь, который с каждым разом становится более полным и авторитетным.

Prada FW 2020/21 коллаж/pinterest

Сама Миучча Прада обычно выглядит очень сдержанно, расслабленно, но очень серьезно. В ней сразу угадывается деловая дама, которая всю свою жизнь посвятила фэшн-индустрии. Даже если на ней надет простой костюм или лаконичная комбинация белой рубашки и черных брюк, она никогда не смотрится слишком серьезно. Замысловатые детали и акценты - то, чем славится Миучча. Впрочем, эстетика ее бренда несколько отличается от персонального имиджа кутюрье. Ее коллекции наполнены остромодными вещами, теми, которые привлекут внимание миллениалов, но и станут интересны для более взрослых клиенток модного дома. Она с легкостью сочетает в своих образах чисто итальянскую любовь к расслабленной, гедонистической жизни и строгие современные формы и силуэты.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 трендов вернулись спустя много лет забвения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram