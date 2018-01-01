Легкомысленная мода: ТОП-5 вещей, которые считались безвкусицей

Сейчас без них трудно представить гардероб настоящей фэшионисты.

То, что еще пару лет назад не надела бы ни одна уважающая себя и свой вкус модница, в 2020 году носят все, коме не лень. Мода циклична, и этого у нее не отнять. Поэтому, просматривая наши подборки антитрендов, никогда не делайте поспешных решений, и не выбрасывайте устаревшие вещи. Просто положите их на дальние полки ваши гардеробов - поверьте, их время еще придет. Ведь именно так произошло с тенденциями и микротрендами, без которых сложно представить крутой лук 2020 года. Еще два года назад стильные дамочки даже не подозревали, что их сексуальные скинни подвинут с пьедестала старомодные и абсолютно неэротичные джинсы-клеш. Именно так произошло и с низкой посадкой брюк, которую уже официально можно назвать новым трендом, и с черными носками ,которые носить можно и с белой обувью помимо остальных вариантов. Ivona представляет ТОП-5 трендов, которые триумфально вернулись из вечного фэшн-забвения.

Читай также: ТОП-5 главных трендов на Неделе моды в Лондоне

Черные носки

Наверняка вы помните времена, когда черные носки даже в мужском гардеробе считались высшей степенью безвкусицы. Как бы вы не относились к этому аксессуару, а уже весной 2020 вам придется слегка полицемерить и примерить остромодные комбинации с этими стильными дополнениями любой обуви. Броги, босоножки, лодочки и даже белые кеды - черные носки будут здорово смотреться в любой из комбинацией, нарочно напоминая о том, насколько непостоянной бывает ее величество Мода.

Модные забытые тенденции, которые вернулись в 2020 году: Черные носки pinterest

Золото и серебро

Вы ведь помните, как много сезонов назад все девушки подбирали сумку исключительно в тон обуви? Сейчас именно подобная комбинация считается верхом безвкусицы. Также сейчас абсолютно нормально и даже круто выглядит сочетание золотых колец и серебренного браслета. Белое и желтое - универсальная комбинация, которая укажет на то, что стереотипность мышления вам не присущи, а с модой вы точно “на ты”.

Модные забытые тенденции, которые вернулись в 2020 году: Микс золота и серебра pinterest

Читай также: Мода или религия: Показ Gucci как катализатор современной фэшн-индустрии

Клеш

Если быть полностью откровенными, то клеш постепенно возвращался в наши гардеробы в течении нескольких сезонов. И если скинни оставались главенствующим трендом, то широкие брюки выбирали дамы, которые уж сильно скучали по моде 90-х. В 2020 году на вас никто не будет смотреть косо, если вместо облегающих джинсиков вы выберите широченные палаццо. Если вы все еще не можете избавиться от стереотипов, связанных с клешем, то подумайте о том, что именно эти брюки визуально делают вас тоньше и выше. Очевидное преимущество обязательного весеннего тренда 2020 года.

Модные забытые тенденции, которые вернулись в 2020 году: Клеш pinterest

Оверсайз

Конечно, в данном варианте мы слегка схитрили, ведь оверсайз главенствует на подиумах вот уже почти 10 лет. Но ведь это не отменяет того, что в начале 2000-х трудно было представить, что же такого может произойти в фэшн-индустрии, что все резко откажутся от обтягивающих кофточек и узких джинсов. Объемные вещи - непроходящий хит последних лет, который наконец теряет свои “уродливые” коннотации, становясь ближе к нормальной одежде. Расслабленность, а не максимальные габариты - именно так выглядит oversize нового образца в 2020 году.

Модные забытые тенденции, которые вернулись в 2020 году: Оверсайз pinterest

Читай также: Тонкий вопрос: Украшения, которые испортят образ

Низкая посадка

Как бы печально это не было, но заниженная линя талии снова вернулась в моду. Все-таки та бесстрашная и трудная работа, проделанная Беллой Хадид и Эмили Ратаковски, не прошла даром. Джинсы и брюки, демонстрирующие пресс и пупок, в 2020 году можно считать главным неожиданно вернувшимся трендом. Вот только для того, чтобы эта тенденция смотрелась стильно, а не убого, не забывайте о выборе правильного размера. Если вы не можете похвастать прессом Эмили, то выбирайте объемные модели, которые компенсируют недочеты вашей фигуры.

Модные забытые тенденции, которые вернулись в 2020 году: Низкая посадка pinterest

Согласитесь, в 2020 году нам очень сложно представить привычный кэжуал-выход без одного из элементов оверсайз, а то и нескольких сразу. А ведь еще 10 лет назад предположить, что объемные вещи хоть каким-то образом пробьются в наш гардероб, считалось по меньшей мере сумасшедшей фантазией. Стиль нормкора и минимализма привил нам ощущение настоящего стиля. Теперь мы четко определяем, какие габариты должны быть у идеального свитшота, и как должны сидеть брюки-оверсайз. Вот только мода - дама невероятно легкомысленная и непостоянная. Она возвращает старые тренды с той же легкостью и неизбежностью, что и вычеркивает любимые тенденции. Поспеть за ней невозможно, поэтому лучше всегда придерживаться строгой золотой середины - классика еще никогда и никого не подводила.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 вещей на весну 2020 вам необходимо купить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram