Весенний сбор: ТОП-7 вещей, которые нужно купить к новому сезону

Без них ваш гардероб не будет считаться полноценно стильным.

Календарная весна грозится наступить уже через неделю. А это означает, что у всех модниц есть огромное оправдание перед всеми ханжами, которые считают, что ярким оттенкам пока еще не место на улицах города. Официально заявляем, что буквально с 1-го марта можете преображаться в богинь красоты, молодости и свежести без вреда для своего фэшн-статуса. Весенне-летний сезон 2020 года приготовил для модниц много интересных тенденций, которые не станут требовать к себе много внимания. Никак сложносочиненных комбинаций или невообразимых миксов оттенков. Весна 2020 - о романтике, комфорте и легкой ностальгии по 90-м. Для того, чтобы выглядеть модно в новом сезоне, вам потребуется всего несколько советов по стилю и подборка Ivona - ТОП-7 обязательных для покупки вещей к весне 2020.

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Кожаная юбка

Не удивляйтесь, но кожаная юбка - действительно вещь номер один на весну 2020. Вообще, этот материал считается остромодным в любом оформлении, но добавить в свой гардероб сексуальности и вызова никогда не будет лишним. Забудьте о плиссировке и “летящих” силуэтах. Весной 2020 вам понадобится изрядная доля дерзости и смелости, ведь кожаные юбки (с высоким разрезом на бедре или на запах) придется носить чуть ли не каждый день.

Главные тренды на весну 2020: Кожаная юбка pinterest

Тренч необычного кроя

Такой как у героини Катрин Денев из “Шербурских зонтиках” уже не подходит - увы и ах. Придется проявить максимум фантазии и обойти не один торговый центр в поисках идеального стильного плаща на весну 2020. Внесите в ваш гардероб цвета и деконструкции. Выбирайте молочные, болотные, нежно-пастельные или яркие варианты, тренча, а также не забывайте об интересных деталях - рукавах-буфах, акценте на груди или замысловатом поясе.

Главные тренды на весну 2020: Необычный тренч pinterest

Платье с воланами

Оборки и воланы весной 2020 будут хороши в любом виде, но именно в случае с романтическим платьем они станут главным акцентом вашего образа. Вот где легкость и воздушность придутся очень кстати. Длина неважна, оттенок тоже малозначим, но именно от обилия воланов зависит то, насколько точно вы внесете в свой гардероб дух вневременного тренда.

Главные тренды на весну 2020: Платье с оборками pinterest

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Босоножки с квадратным носом

Вместо остроносых босоножек, за которыми модницы гонялись в прошлом году, мы снова обращаем внимание на квадратные варианты мыса. Традиция з 90-х, которая будет смотреться органично и весной 2020 года. Носите их с простыми джинсами, кюлотами, остромодными кожаными юбками или даже с платьями-рубашками, но в любом случае выбирайте исключительно “голые” модели босоножек с квадратным или прямоугольным носком.

Главные тренды на весну 2020: Квадратный мыс pinterest

Джинсы со швом

В джинсовой моде у нас все больше вопросов, и приближение нового сезона никак не помогает найти правильные варианты ответов. Все то, к чему мы привыкли за несколько сезонов, официально объявлено немодным, а взамен мы получили лишь несколько трендов, которые трудно назвать универсальными. Уже осенью 2020 вы сможете вернуться к любимым джинсам с дырками, а весной пока присмотритесь к широким брюкам из денима с заметным передним швом.

Главные тренды на весну 2020: Джинсы с заметным швом pinterest

Веревочный пояс

Мы уже привыкли к крупным поясам-корсажам, имитирующим баску, но весной 2020 дизайнеры предлагают нам более универсальные модели, которые точно подойдут дамам с любыми формами. Веревочные пояса в духе 80-х, но с явным античным привкусом, выглядят круто в паре с асимметричными “летящими” макси-платьями, но также легко украсят и вашу пару джинсов.

Главные тренды на весну 2020: Веревочный пояс pinterest

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Синий оттенок

Чему мы действительно рады, так это тому, что главным цветом 2020 года профессионалы выбрали универсальный оттенок, который будет смотреться здорово и в разрезе будничной, и вечерней моды. Согласитесь, ярко-синие мини-платье выглядят ничуть не хуже расслабленных вариантов с воланами и даже круче, чем классические деловые костюмы.

Главные тренды на весну 2020: Синий оттенок pinterest

В новом модном сезоне “весна” 2020 мы наблюдаем наплыв многих ретро-трендов из 90-х. Квадратные мысы босоножек, кожа и джинсы с заметными швами - абсолютно непритязательные тенденции, которые легко будет внедрить в свой образ. Синий оттенок и вовсе должен стать вашим незаменимым другом, ведь вне зависимости от того, что на вас надето, а ультрамарин издалека обозначит вас как серьезную модницу. Нам же пригнулся вариантом с тренчем необычного кроя. Привычные бежевые модели - это, конечно, классика, но ведь именно весной так хочется добавить в свою жизнь игривости, кокетливости и легкой иррациональности. Не стоит воспринимать моду слишком серьезно, не позволяйте ей играть с вами по ее правилам. Всякий раз, покупая модную вещицу для нового сезона, думайте о том, так ли уж необходима она вам. Сможет ли органично вписаться в остальной ваш гардероб, не потревожив главных фэшн-устоев вашего персонального стиля.

Раннее мы писали о том, какие украшения могут испортить ваш продуманный образ.

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