Сказочная свадьба: Дисней выпустит платья в стиле легендарных принцесс

Коллекция будет посвящена всем официальным “монаршим” героиням культовых мультфильмов.

Каждая женщина до самого преклонного возраста в душе остается маленькой девочкой, которая искренне верит в чудо. Конечно, жестокая реальность может вмешиваться в ту магическую фантазию, о которой мы мечтаем с детства, но отнять у нас надежду не способна даже она. Если вы скажите, что хотя бы раз не сравнивали себя с героинями популярных мультфильмов Диснея, то мы вам искренне не поверим. Не обманывайте ни себя ни нас: волшебная сказка - то, что порой заставляет нас двигаться к своей мечте. Теперь агентство Disney Weddings совместно с брендом Allure Bridals решило воссоздать детскую фантазию и представить на суд многочисленной аудитории линейку роскошных свадебных платьев. Каждый образ будет посвящен одной из 16-ти официальных принцесс Диснея, отображая их характер и персональный стиль. Ivona рассказывает, что еще известно о невероятной коллаборации века.

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Уверены, вы не раз размышляли на тему, а как бы в реальности выглядели легендарные принцессы Диснея. Как бы они одевались и какой стиль был бы им присущ. Теперь все ваши фантазии могут обернуться реальностью, ведь агентство Disney Weddings совместно со свадебным брендом Allure Bridals выпускает линейку кутюрных образов для невест. Каждое платье будет обладать будто своим собственным характером, воссоздавая индивидуальность каждой из сказочных принцесс.

Дисней выпустит свадебные платья принцесс https://allurebridals.com/disney

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Дизайнерские эскизы, которые уже представило легендарное фэшн-объединение, необычайно радуют нас своей продуманностью и полноценным соответствием. Так, мы видим Белль из сказки “Красавица и чудовище” в невероятном пышном платье с открытой линией плеч - очень нежно и трогательно. Ариэль предстает более сексуальной леди, но и не забывает о своих корнях: фасон “русалочка” - определенно самый подходящий вариант для океанской красотки. А вот образ Тианы из истории “Принцесса Лягушка” гораздо более простой, но ничуть не менее стильный. Роскошная вышивка, пышная юбка и нежные тонкие бретели полностью воссоздают атмосферу Чикаго 20-х годов прошлого века.

Дисней выпустит свадебные платья принцесс https://allurebridals.com/disney

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Пока мы можем наблюдать лишь эскизы трех свадебных луков современных принцесс Диснея, но уже в апреле 2020 года на тематической Неделе моды в Нью-Йорке их можно будет лицезреть воочию и в полном объеме. После их можно будет купить в магазинах Allure Bridals и Kleinfeld. Кстати, стоить они будут от 1,2 тысяч долларов до 10 тысяч долларов.

Дисней выпустит свадебные платья принцесс https://allurebridals.com/disney

Каждой из нас хочется верить, что мы, порой самые простые женщины, хоть в чем-то да напоминаем сказочных героинь. В детстве нам хочется быть такими же смелыми как Покахонтас, добрыми как Белоснежка, самоотверженными как Ариэль и слегка хитрыми и амбициозными как Жасмин. Со временем маленькая девочка превращается в юную леди, а затем и в статную женщину, но вера в чудо и сказочную мечту никогда ее не покидает. Мы находим в своей жизни отголоски тех сказок, которым искренне доверяли. Вот только никто не предупреждал нас, что иногда очаровательный принц не может спасти свою избранницу от проклятья, а зачарованное яблоко превращается в смертельный приговор. Впрочем, верить в лучшее ведь нам никто не запрещал, поэтому выбирайте любимые истории тщательно. Так, чтобы потом не сожалеть об утраченных иллюзиях.

Раннее мы писали о том, какую осенне-зимнюю коллекцию 2020/21 представила Виктория Бекхэм на Неделе моды в Лондоне.

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