Модная обертка: ТОП-7 стильных пальто на весну 2020

Вдохновляющие образы, в которых “верх” солирует.

Согласитесь, каждый раз пересматривая культовые фильмы, как например “Завтрак у Тиффани”, “Дневная красавица” или “Кэрол”, мы в первую очередь обращаем внимание на костюмы. И как же здорово наблюдать на экране не вездесущие косухи, дубленки, пошлые шубы или разноцветные пуховики, а именно пальто - классические, элегантные и вечно модные. Тренчи, плащи - какая еще верхняя одежда может быть более уникальной, а что самое главное - универсальной? Пальто никогда не выйдут из моды, ведь элегантность и желание женщины быть самой прелестной - два тренда, которые будут вечно брать верх над сиюминутной экстравагантностью. Для весны 2020 вам понадобится несколько остромодных моделей пальто и плащей, которые помогут вам создать собственное кинематографическое настроение. Преобразитесь в героиню любимого фильма или выдумайте свою историю, а Ivona поможет вам с модными ориентирами.

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Винил

Никто даже не собирается оспаривать тот факт, что кожа является главной фактурой весеннего сезона 2020, как впрочем и последующего. Если вам хочется выделиться, то рекомендуем обратить внимание на лакированные тренчи драматических расцветок. Винил выглядит очень стильно и театрально, возвращая нас во времена 60-х, а благородный оттенок бургундского вина не только смотрится круто, а буквально опьяняет.

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Терракотовый воин

Вам может показаться странным, что привычный “кирпичный” оттенок весной 2020 будет считаться едва ли не самым главным, но именно так решили специалисты института цвета Pantone. Такой сложный тон лучше и проще всего использоваться в разрезе верхней одежды - тогда он будет выглядеть изысканно, акцентированно и уместно. Укороченное терракотовое пальто может стать вашим надежным другом весной 2020, ведь аккомпанировать оно сможет буквально любому образу и стилю.

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Однобортное

В гардеробе каждой женщины должно быть базовое коричневое пальто, которое можно набросить, приукрасить модным длинным шарфом и отправиться по делам с легкой совестью. Однобортное и ни к чему не обязывающее - весной 2020 вам точно не обойтись без этого фэшн-чуда. Кстати, именно такая модель подойдет девушкам абсолютно любого формата - хоть пышнотелым красавицам, а хоть и тоненьким феям.

Sinsay, 849 грн sinsay.com

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Замша

История на тему стильного тренча приобретает абсолютно неожиданный поворот. Замша - очень фактурный материал, который привлекает внимание и выгодно выделяется в любом формате окраса. Весной 2020 приобретите серо-бежевый классический плащ - он прослужит вам не один сезон, и станет гармоничным элементом любого делового или романтического лука.

Zara, 1799 грн zara.com

Мятная пастила

Мы обожаем пальто пастельных оттенков, ведь они вполне незаметно, но очень органично вписываются в весенний гардероб. Когда природа только начинает возвращаться к жизни, стоит своим внешним видом показать, что вы и сами готовы к переменам. Отбросьте все мысли о привычных серых и синих оттенках, а лучше обратите внимание на невероятно милый и стильный мятно-перечный цвет.

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В клетке

Обязательный принт весеннего сезона 2020 - многоликая клетка. Выбирайте расцветку, которая кажется вам наиболее симпатичной, но и не забывайте о “подводных течениях”. Вы ведь не хотите выглядеть на несколько размеров больше только потому, что не сумели подобрать правильный принт? Весной 2020 мы советуем использовать клетку как обязательный элемент рубашки “оверсайз” - одного из самых актуальных трендов сезона.

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Небесные ласточки

Классический тренч как у героини Катрин Денев в фильме “Шербурские зонтики” - классика. Вечная и безоговорочная. Если весной 2020 вы хотите добавить в ваш гардероб несколько традиционных ноток, но и не слишком переусердствовать с ретро-материалами, присмотритесь к нашему выбору. Небесно-голубой тренч выглядит невероятно нежно, женственно и очень круто.

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Если вы не понимаете, как носить ультрасовременные кейпы или кожаные плащи, то лучше всегда обратиться к доброй классике. Она никогда не подведет, и даже в самом лаконичном прочтении будет выглядеть невероятно уместно. Впрочем, и отдаляться от современного фэшн-процесса мы бы вам тоже не рекомендовали. Тем более, что мы вам абсолютно непрозрачно намекнули на то, как следует сочетать стильные замшевые или виниловые плащи в рамках кэжуального стиля. Но в первую очередь помните о том, что какими бы не были тренды, а заботиться вы должны лишь о себе - выбирайте модели пальто на весну 2020, которые наилучшим образом подчеркнут вашу индивидуальность.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 платьев Нью-Йоркской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 нас вдохновили.

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