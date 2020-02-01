Первый ряд: Новая коллекция Виктории Бекхэм осень-зима 2020/21

Ода 60-м, клетка и рабочая действительность.

Виктория Бекхэм - один из самых ярких примеров того, как карьера в девичьей поп-группе может неожиданно обернуться не только удачным замужеством, но и всемирной фэшн-известностью. Бывшая “перчинка” не только мать четверых детей и жена одного из самых титулованных и что немаловажно красивых экс-футболисток мира Дэвида Бекхэма. Она - бизнесвумен, женщина, которая сделала сама себя, а также невероятно эффектная красотка и наконец - успешная дизайнер. В рамках Недели моды в Лондоне осенне-зимнего сезона 2020/21 Виктория Бекхэм продемонстрировала новую коллекцию.

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В первом ряду она собрала невероятную поддержку: вся ее семья пришла посмотреть на успех их мамы и жены. Впрочем, и без того показ оказался бы не менее эффектным, ведь Виктория прекрасно знает, как создавать одежду не только сильную, но и универсальную. Ее стиль никогда не изобиловал излишествами, ярким декором или сложным архитектурным кроем. Богемный шик, деловая эстетика, утонченность - именно так выглядит личный стиль Виктории Бекхэм. Ivona рассказывает, каким видит следующий модный сезон одна из самых модных женщин мира.

Роскошный стеклянный пол особняка Banqueting House при дворце Уайтхолл резко контрастировал с присущим работам Бекхэм минимализмом. Но в то же время и удивительно точно подчеркивал дух “мягкого бунтарства”, как его сама назвала Виктория, новой осенне-зимней коллекции 2020/21. В этом раз дизайнер хотела воздать должное особенностям каждой женщины, подчеркнуть свое стремление презентовать дамскую красоту в наилучшем свете. Отсюда всем знакомые силуэты родом из 60-х, которые стали слегка более игривыми, структурными, а длина более короткой. Пенелопа Три и Мариса Беренсон - одни из самых ярких звезд 60-х, стиль и вкус к жизни которых и послужил источником вдохновения для британского кутюрье.

Новая осенне-зимняя коллекция Виктории Бекхэм 2020-21 коллаж/pinterest

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Минимализм коллекций Виктории Бекхэм выглядит удивительно зрелым, выверенным и гармоничным. В ее работах не найти стремления поразить, завлечь зрителей театрализованным подходом к показам или эклектическими миксами. Виктория четко знает, что именно может сделать современную женщину стильной и уверенной в себе, а потому смело играет с формами и принтами, но никогда не переходит грани, которые сама же для себя и очертила. Отсюда лаконичная гамма оттенков с присущим преобладанием черного, темно-синего, серого. В качестве ярких акцентов выступают нежно-розовые детали, а также “пятна” коричневого, нежно-голубого, кровавого-красного и, конечно, солнечного желтого. Ткани также достаточно просты, но и роскошны в своей феминности. Атлас, бархат, шерсть, трикотаж - это абсолютно понятные каждой женщине материалы, которые не вызывают шока, но и позволяют с легкостью внедрять их в повседневный гардероб.

Новая осенне-зимняя коллекция Виктории Бекхэм 2020-21 коллаж/pinterest

Виктория Бекхэм решила продолжить модную тему клетки, рискнув преобразить ее в ярко-синей и непретенциозной серой гамме с внедрениями оранжевого. Британский патриотизм заметен не только в классических расцветках, но и в элегантных силуэтах. Приталенные жакеты, высокие сапоги в миксе с кюлотами и широкими шортами, а также юбками А-силуэта выглядят одновременно сдержанно, но очень смело. Так выглядит современная бизнесвумен, которой некогда переодеваться к вечернему коктейлю - она может себе позволить появиться на вечеринке в рабочем луке.

Новая осенне-зимняя коллекция Виктории Бекхэм 2020-21 коллаж/pinterest

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Вечерние платья также выполнены исключительно особенно - с присущим Бекхэм намеком на сексуальность, который невесомо утекает куда-то в раздел геометрической строгости. Бельевая тематика и здесь берет свое, но выглядит слишком тяжело и слегка вычурно - все дело в бархате и акцентированном бюстье. А вот принты на белоснежных платьях-рубашках в виде цепей выглядят очень смело и сексуально - современная женщина не должна стесняться проявлять свои чувства.

Новая осенне-зимняя коллекция Виктории Бекхэм 2020-21 коллаж/pinterest

Осенне-зимняя коллекция Виктории Бекхэм 2020/21 говорит о том, что женщина - современная богиня, которая наконец должна научиться любить себя. Такую какая она есть - неправильную, странную и абсолютно невероятную. Бекхэм знает, о чем говорит, ведь именно она является одной из самых стильных британок. Несмотря на то, что ее любовь к минимализму невероятно сильно влияете на стиль работы, ее коллекции всегда поражают. Пусть яркими акцентами или необычными силуэтами, но всегда очень хлестко и точно.

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