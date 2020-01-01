Пачка или деним: ТОП-6 самых модных юбок на весну 2020

Трендовые модели, которые будут носить все фэшн-блогеры мира.

Не станем отрицать, что джинсы - это всегда беспроигрышный вариант. Удобные, стильные, уместные практически для любой ситуации, но что делать если душа требует романтики, воздушности и легкости? Здесь вам не помогут даже самые актуальные модели из денима, ведь весна - время обновления, так почему бы не внести новшества и в ваших гардероб? Если до этого вы считались скорее членом команды любительниц джинсов, то предлагаем в 2020 году внести значительные коррективы в ваш имидж. Юбка поможет вам раскрепоститься, но при этом и не станет требовать жертв, на которые вы не готовы пойти. Не думайте, что вам придется ходить исключительно на каблуках, ставя под угрозу свою свободу передвижения и мысли, ведь вы же в курсе, что сочетание нежности и грубости - один из ключевых трендов последних сезонов? Ivona представляет ТОП-7 моделей юбок на весну 2020, которые понравятся как законченным фанаткам романтики, так и дамам с более твердыми убеждениями.

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Кожа и плиссировка

Осенью 2019 все сходили с ума по двум вариантам юбок: плиссированным и кожаным. Весной 2020 разумные дизайнеры решил объединить эти два тренда, чтобы достичь максимально продуктивного эффекта. И нужно признать, что подобная фэшн-коллаборация заслуженно получает первое место в нашем рейтинге стильных юбок на следующий сезон. Выбирайте миди-варианты одного из базовых оттенков, чтобы тренд как можно дольше прослужил вам.

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Мини и драпировка

Если вам нравится современный тренд на внедрение искусственной кожи в женский гардероб, но предпочитаете носить плиссировку в ее классическом прочтении, то вашу страсть можно воплотить в очень дерзком формате. Мини-юбка с высокой талией и асимметричными переплетениями пригодится вам весной 2020 для романтических свиданий и встреч с подругами. Чтобы не выглядеть уж слишком приторно, сочетайте ее с обувью на грубой подошве: такая комбинация все еще остается одной из самых крутых.

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Воланы и тюль

Нашей радости нет предела, ведь мы обожаем юбки, настолько легкие и изящные, что кажется будто, они были придуманы не для простых женщин, а для реальных принцесс. И если пачки - устаревшая тенденция, то полупрозрачная модель из тюля с воланами в стиле эпохи королевы Виктории - определенно одно из самых выгодных вложений весной 2020. Подобную “статусную” вещь лучше комбинировать с кэжуальными вещами - расслабленными и непритязательными. Рубашки-оверсайз или все еще модные кардиганы - смотрите по ситуации.

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Миди и пуговицы

Плиссированные юбки миди-длины остаются одним из самых желаемых приобретений на весну 2020, но вы ведь не против добавить немного лоска вечному фасону? В данном случае мы говорим о пуговицах спереди вдоль всей длины, которые снимут градус лишней романтичности и нежности. Такая юбка молочного, бежевого или любого другого пастельного цвета отлично впишется и в ваш рабочий гардероб, и станет любимицей среди предметов “романтического” стиля.

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Новый деним

Джинсовые юбки - классика, которые еще носили наши мамы, но пришло время наконец немного их осовременить. Именно поэтому на весну 2020 мы предлагаем присмотреться к невероятно крутым комбинациям темного “вареного” денима, нарочито необработанного, неаккуратного края и высокой талии - заметьте со складками. Это абсолютный весенний мастхэв, который должна приобрести каждая уважающая себя модница, и носить в паре с объемной косухой и армейскими сапогами.

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Клетка и твид

Подобная модель актуальна за счет своей вечной модной ткани - твида, а также клетчатого принта, который не собирается уступать свое первенство даже весной 2020. Высокая талия, небольшой разрез и облегающий фасон стандартной юбки-карандаш придется по вкусам всем деловым женщинам. Подобная модель будет здорово смотреться и с обувью на каблуке, и с “плоскими” лоферами - главное правильно подобрать длину юбки и высоту туфлей, чтобы визуально ваши ножки не пострадали от внезапного “укорачивания”.

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В нашем рейтинге найдутся тренды для любого случая, ведь современная женщина умело сочетает в себе черты настоящей акулы бизнеса, заботливой мамы, верной подруги, кокетливой девчонки. Сложно найти юбку, которая мы сразу отвечала всем заданным параметрам, но именно поэтому мы выделили сразу 7 трендов - под каждую из сторону сущности настоящей дамы 21 века. Весной 2020 вы сможете щеголять в юбках буквально везде: начиная с рабочих будней, где к месту придутся драповые модели “в клеточку”, и заканчивая светскими мероприятиями, на которые совсем не зазорно надеть тюлевую красоту с викторианскими воланами.

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