Сексуальный Валентин: ТОП-7 самых соблазнительных луков до 500 грн
День святого Валентина официально признан самыми романтичными и “любвеобильными” сутками в году. Чего только может не произойти в этот день. Некоторые девушки получают официальное подтверждение обоюдности своих чувств в виде обручального колечка, другие понимают, что тратят свое время попусту, а кто-то наконец обретают свою вторую половинку. Новая статья от Ivona точно должна пригодиться всем дамам, которые собираются встретить 14-е февраля в этом году вместе со своим избранником. Как бы вы не решили провести этот день - пойти в клуб, остаться дома смотреть любимую романтическую комедию или отправиться на ужин в ресторан, вам однозначно понадобится идеальное и обязательно сексуальное платье. Представляем ТОП-7 бюджетных образов для празднования Дня святого Валентина 2020, которые будут стоить вам копейки.
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- Легкий намек
Красный оттенок - классика жанра, которая будет актуальна еще много-много лет. Конечно, не слишком неожиданный выбор, но точно выигрышный. В алом платье вы наверняка заставите биться сердце вашего спутника в разы быстрее. Скромный фасон минималистичной длины с милом пояском на талии не выглядит слишком ярком, но если под него надеть белую рубашку с рукавами-буфами, то вы точно побьете все ваши собственные модные рекорды.
- Скромность трикотажа
Как известно для того, чтобы мужчине понравился ваш образ достаточно всего лишь оголить определенные части тела. И ни в коем случае не все сразу! Поверьте, нет ничего более отталкивающего, чем образ в стиле героини Джулии Робертс из “Красотки” до ее шикарного мейковера. Трикотажное платье кровавого оттенка в милый рубчик имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, оно соответствует тематике 14-го февраля, а во-вторых, акцентирует внимание на роскошных ножках, но при этом сохраняет загадку, которую захочется разгадать после.
- Обнаженные сердца
Шея и плечи - те зоны, которые мужчины предпочтут, чтобы девушка оголила именно потому, что выглядят они наиболее томно, нежно и невинно. Обнаженное декольте - это очень круто и красиво, но не слишком таинственно. Позвольте вашему парню на День святого Валентина наслаждаться самыми трогательными частями вашего тела, а чтобы не выглядеть слишком инфантильно, выберите платье-смокинг драматичного черного цвета.
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- Сила фуксии
Если вы не хотите делать шумихи из вашего образа на 14-е февраля, то достаточно внести лишь одну тематическую деталь в ваш лук. Например, таким акцентом может стать символический неоново-розовый оттенок, воплощенный в очень скромном платье в стиле кэжуал.
- Цветы и асимметрия
Оттенок “пыльной розы” не только звучит, но и выглядит невероятно мило и загадочно. Конечно, нет ничего мистического в том, чтобы нарядиться в цветочный лук на День святого Валентина, но не все ведь хотят покорять мужчин своей драматичностью. Стильной асимметрии и флористического мотива будет достаточно для создания крутого лука на 14-е февраля 2020.
- Самый стильный фасон
Зимой 2020 все модницы поголовно выбирают один определенный фасон платья, который выглядит невероятно круто буквально на любой фигуре. Короткий чехол сверху прикрытый полупрозрачной тканью в мелкий горошек выглядит очень стильно, а особенно в комплекте с грубыми ботинками и косухой.
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- А после на вечеринку
Если романтическим ужинам вы предпочитаете шумные вечеринки в клубах, то стоит выбрать максимально “эйфорический” фасон. Тонкие бретели, разноцветные пайетки и мини-длина - именно так одевалась Кейт Мосс во времена своей бурной молодости. Почему бы и вам не повторить ее крутой и дерзкий ретро-образ на 14-е февраля?
Некоторые образы из нашей подборки настолько недороги, что можно с успехом приобрести сразу несколько луков - хвала и слава посленовогодним распродажам. Однако, прежде всего вам необходимо определиться с тем, какой образ поможет вам стать главной героиней собственной романтической комедии на День святого Валентина 2020. В нашей подборке найдутся образы для нежных девушек, которые считают, что вызов и дерзость - прошлый век, ведь сейчас и правда в почете скромность и благородность. Если вы гордитесь своей пылкой натурой, то мы подготовили и очень сексуальные образы, которые докажут вашему молодому человеку, что ему досталась самая зажигательная и обворожительная “напарница” по жизни. Даже, если вы не хотите выглядеть чересчур откровенно или нарочито романтично, у нас все равно есть для вас несколько небанальных идей, как выглядеть здорово 14-го февраля.
Раннее мы писали о том, какие звезды выбрали худшие образы для красной ковровой дорожки премии Grammy 2020.
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