Звезда стритстайла: ТОП-5 модных способов носить джинсы зимой 2020

Какую модель выбрать, и с чем лучше всего комбинировать.

Вы ведь знаете, что если сомневаетесь, что бы такого примерить, то лучше всего сделать выбор в пользу беспроигрышной классики. Такой, которая спасала вас в любой непонятной ситуации и выглядела невероятно стильно. Конечно, мы говорим о вездесущих джинсах, которые давно стали базовым предметом гардероба любой современной модницы. Без них невозможно представить ни одного сезона, ведь именно брюки из денима легко трансформируются из кэжуал-лука в деловой и даже романтический. Для того, чтобы понять, как именно носить джинсы остаток зимы 2020, мы решили подсмотреть стильные идеи у самых модных звезд современности и популярных фэшн-блогеров. Не исключено, что для того, чтобы повторить один из выбранных нами аутфитов, вам придется купить новую пару брюк. Поверьте, подобные вложения окупятся, ведь стильные джинсы пригодятся вам весной 2020 года и даже летом. Ivona представляет ТОП-5 самых модных сочетаний зимы, в которых деним играет самую важную роль.

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Светлые и плюш

Именно джинсы белых или молочных оттенков являются самыми модными зимой 2020. Сочетание брюк из светлого денима и водолазки - абсолютно беспроигрышная комбинация, которая подойдет даже для рабочих будней. Не забывайте, что сверху обязательно нужно набросить нечто очень теплое и, конечно, стильное. Для этого предлагаем обратиться к совсем новой, но уже достаточно классической альтернативе обычному пальто - дубленке из искусственной овчине. Плюшевый верх добавит дерзкой изюминки элегантному низу.

ТОП-5 самых модных комбинаций с джинсами на зиму 2020 pinterest

С блейзером

Именно классический пиджак мужского кроя стал главным героем всех стритстайл-хроник из различных модных уголков нашей планеты. Мы предлагаем вам выбрать абсолютно классический черный блейзер длинной до середины бедра и замиксовать его с прямыми джинсами в стиле 90-х. Для того, чтобы усилить дерзкую атмосферу конца прошлого века, рекомендуем обратить внимание на нарочито грубую обувь и сумки геометрических форм.

ТОП-5 самых модных комбинаций с джинсами на зиму 2020 pinterest

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С рубашкой-оверсайз

Если вы желаете показать, что на элегантность, женственность и романтичность вам абсолютно плевать, то можно использовать еще одно смелое сочетание джинсов и объемной рубашки. Современный феминизм доказал, что женщина может себе позволить проявлять свою сущность абсолютно по-разному, и в том числе с помощью нарочито мужских предметов гардероба. Если фигура позволяет, то экспериментируйте с сочетанием объемных джинсов и блузы в стильный принт на несколько размеров большего ваших оригинальных параметров.

ТОП-5 самых модных комбинаций с джинсами на зиму 2020 pinterest

Кашемир и геометрия

Селена Гомес стала одной из самых популярных и обсуждаемых модниц начала 2020 года. Она чуть ли не ежедневно радует своих фанатов, да и всех фэшн-обозревателей, новыми уникальными луками. Каждый ее аутфит достоен звания лучшего, поэтому не стесняясь повторяем за ней одно из самых стильных сочетаний зимы 2020. Светлые широкие джинсы с необработанным краем выглядят удивительно элегантно в сочетании с молочного оттенка кашемировым джемпером. Неуловимая атмосфера 60-х прилагается в подобному незамысловатому миксу.

ТОП-5 самых модных комбинаций с джинсами на зиму 2020 pinterest

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С кардиганом

Мы уже неоднократно намекали вам, что именно “бабушкина кофта” зимой 2020 считается одним из самых модных и, что примечательно, обязательных элементов базового гардероба. В сочетании с джинсами с высокой посадкой и широкими штанинами подобная комбинация сможет вывести вас в модные лидеры. Вот только помните, что ретро-нота и современность в вашем луке должны быть уравновешены, поэтому если выбираете кардиган с винтажным принтом из 80-х (по примеру Джиджи Хадид), то обувь обязательно должна быть элегантной и современной.

ТОП-5 самых модных комбинаций с джинсами на зиму 2020 pinterest

Даже, если вы являетесь приверженницей классики, элегантности и романтики, прожить без хотя бы одной парочки базовых джинсов зимой 2020 вы точно не сможете. Тем более, что в большинстве случаев брюки из денима играют роль мультифункциональной базы, которая способна подстраиваться под абсолютно любой стиль. Если хочется добавить немного буржуазного шика, набросьте сверху кейп, а если желаете продемонстрировать нежность, то вам не обойтись без элегантной пары обуви и шелковой блузы с бантом. Но, конечно, мы бы рекомендовали вам повторить одно из сочетаний из нашего материала. Именно эти миксы выбирают самые стильные звезды современности, а им мы доверяем больше, чем самим себе.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-25 самых красивых образов впечатлили нас после первого дня Недели высокой моды в Париже сезона “весна-лето” 2020.

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