Grammy Awards 2020: Самые роскошные образы с красной дорожки

Сумасшедше красивые луки, которые заставляют сердца биться чаще.

Мы всегда с трепетом и невероятным волнением ожидаем главную церемонию награждения музыкальной премии Grammy Awards. Именно этот вечер сможет подарить нам массу самых сумасшедших и вместе с тем роскошных луков, которые надолго врежутся в нашу память. Нужно признаться, что нынешняя церемония прошла не так ярко, как нам бы того хотелось в плане космических аутфитов, но ведь в моде сейчас скромность, поэтому даже того, что дали нам знаменитости в 2020 году с головой хватит. Конечно, звездой вчерашнего вечера стала миниатюрная красавица Ариана Гранде, которая предстала на красной дорожке в образе современной Золушки. Прочие селебритис, хоть и выбирали традиционные вечерние кутюрные образы, но подобным полетом фантазии похвастать не могли. Зато мы увидели огромное количество луков, в которых тело выходит на первый план: скромность все еще в приоритете, но Grammy Awards не прощает слишком пуританских взглядов на моду. Ivona представляет ТОП-20 самых сексуальных и роскошных образов с ежегодной музыкальной премии Grammy Awards 2020.

Читай также: Первый день кутюра в Париже: ТОП-25 самых красивых образов

Не станем отрицать, что главной героиней Grammy Awards 2020 стала Ариана Гранде: Интернет уже к утру был заполнен ее фото с красной ковровой дорожке, а в Инстаграме ее лук от Giambattista Valli буквально боготворят. Не скроем, мы и сами остались под впечатлением от того, насколько здорово Гранде удалось соединить абсолютно сумасшедший силуэт и дымчато-серый оттенок - еще одно доказательство того, что “мышиный” цвет может быть героем “высокой моды”.

Не менее удивительно выглядела и популярная исполнительница FKA Twigs, которая, если и появляется на красных дорожках, то предпочитает выбирать запоминающиеся луки. Если бы не было Арианы, то звание самого роскошного образа Grammy Awards 2020 точно бы досталось FKA Twigs. Викторианский кутюр, воплощенный в контрастных сочетаниях черного и фуксии, а также соблазнительное кружево и много-много-много обнаженного тела - самый эротичный образ вчерашней музыкальной “вечеринки”.

Многие звезды предпочли менее “громкие”, но все равно роскошные образы в лучших традициях футуристической моды. Среди триумфаторов можем назвать Крисси Тейген в оранжевом образе от Yanina Couture со скульптурным декольте, а также Джамилу Джамиль в пышном платье от Dennis Basso, украшенном синими “осколками” ткани.

Читай также: Звезда стритстайла: ТОП-5 модных способов носить джинсы зимой 2020

Традиционно ни одна красная дорожка не обходится без звезд, которые считают, что им удастся появиться на вечеринке в алых образах и при этом не слиться с общим фоном. Актрисе Джанине Гаванкар в роскошном бархатном платье на одно плечо и с длиннющим шлейфом удалось затмить не только традиционный коврик, но и многих других гостей премии. Впрочем, и Агуэда Лопес нисколько не прогадала, когда выбирала свой асимметричный лук в кроваво-красных пайетках - девушка выглядела во всех смыслах слова блестяще.

Светлая эстетика, впрочем, была царицей вчерашнего музыкального бала, потому что большинство звезд решили проявить свою фантазию именно в этой предельно ограниченной теме. Нужно признать, что многим удалось выделиться даже при неимении массы “изобразительных средств”. Так роскошно в своем атласном луке выглядела Дуа Липа - очень лаконично, в духе 90-х, а также модель Грейс Элизабет, которая покорила всех своим серебристым сетчатым аутфитом в эстетике минималистичного конца прошлого века. А вот Гвен Стефани выбрала мини-платье с аппликацией и пышной юбкой от Dolce&Gabbana наверняка, чтобы продемонстрировать роскошную фигуру - в ее случае миссия выполнена.

Читай также: Модная подготовка: ТОП-7 крутых и актуальных пальто

Классическая вечерняя голливудская мода никогда не устареет, поэтому даже не ожидайте, что звезды перестанут на вечеринках по типу Grammy Awards появляться в традиционных роскошных луках. В этот раз нас впечатлили Камилла Кабельо в пышном платье от Versace, а также Шанайя Твейн в идеальном полупрозрачном тюлевом луке оттенка глубокой ночи. “Пышки” Лиззо и Йола тоже нисколько не разочаровали: первая блистала на красной дорожке в облегающем белом платье от Versace, а вторая - в луке цвета фуксии с бахромой, в духе 80-х.

Минимализм, лаконичность и скромность - все это несомненно модно и очень здорово, но если душа требует праздника, то не стоит отказывать ей в таком невинном желании. Так решили и гости музыкальной премии Grammy Awards 2020, а потому нарядились в самые разношерстные, но точно не скучные образы. Золото, блестки, жемчуг, асимметрия, яркие оттенки, обнаженные донельзя тела и, конечно, дерзкие мини - звезды знают, что подобные мероприятия не терпят банальности. Если уж вы стали гостем самого главного музыкального события года, но на красной дорожке нужно продемонстрировать максимум своей фантазии. Герои нашей подборки так и решили, а потому как лаконичные “обнаженные” образы, так и роскошный “викторианский кутюр” были одинаково хороши на красной дорожке Grammy Awards 2020.

Раннее мы писали о том, как со временем менялся стиль певицы Тины Кароль.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram