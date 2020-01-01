Первый день кутюра в Париже: ТОП-25 самых красивых образов

Вдохновляющие коллекции начала Недели высокой моды в Париже сезона “весна-лето” 2020.

20-го января началась Неделя высокой моды в Париже, и это может означать только одно - мы будем вдохновлять вас невероятно роскошными образами, которые несут в себе сильный эмоциональный посыл. Кутюрье создают не просто шедевры искусства, которые звезды могут примерить на одну из многочисленных торжественных вечеринок года, а настоящую современную красоту. Вы можете неоднозначно относится к подобным событиям, но отрицать их важность для современной фэшн-индустрии нельзя. Образы, созданные вручную и в единственном экземпляре, заставляют задуматься об элитарности “высокой моды”, но в то же время дарят невообразимый эмоциональный и творческий заряд. Сезон “весна-лето” 2020 в разрезе Haute Couture являет собой симбиоз красоты, гениальности дизайнеров и даже эмансипированности современного общества. Ivona представляет ТОП-30 самых красивых луков первого дня Недели высокой моды в Париже.

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Ожидание первых показов “высокой моды” всегда связано с предстоящим взрывом красоты, искусства и креатива. Однако, некоторые дизайнеры в этот раз сосредоточили свое внимание не только на эстетической стороне, но и на социальной. Так, бренд Dior в лице Марии Грации Кьюри представил свое собственное видение современной богини. Коллекция дарит мнение о том, какой может быть роскошная женщина образца 2020 года - свободной, независимой и сильной. Она расхаживает в драпированных луках по примеру греческого стиля, но в то же время носит типичные римские сандалии, а на ее платьях виднеются традиционные античные принты. Бахрома, переплетения, золото, роскошный декор - именно так выглядит стильная богиня от Dior.

Некоторые дизайнеры не стали изменять своему классическому стилю, представив коллекции, в которых удобство и комфорт сочетаются с легкостью, нежность, красотой и романтичностью. Так образы от Alberta Ferretti являют собой доминирование элегантности, хоть и рассмотренное в разрезе современной деловой женщины, а вот в Chanel решили переосмыслить классическое видение черно-белой гаммы оттенков. Милые воротнички и строгие силуэты соседствовали с “голыми” образами и полупрозрачной практически мистической эстетикой.

Новый креативный директор вечного соперника Chanel – Schiaperelli Дэниел Розберри намерен вернуть былую славу французскому бренду. Для своей второй коллекции в качестве вдохновения он использовал образы создательницы модного дома Эльзы Скиапарелли, переосмысливая ее любимый сюрреализм. Двойственность - ключевая тема его нового сезонного детища, заключенная в соитие понятий интроверсии и экстраверсии. Нежные кремовые оттенки соседствовали на подиуме с зефирным роскошеством и ягодным бумом.

Один из самых громких французских брендов - Giambattista Valli решил вдохновиться весьма нестандартной для себя темой. Оставив любимые массивные формы, множественность юбок, воланов и богатого “оперения”, Валли представил коллекцию, которую создал на основе архивных образов главных икон стиля 60-70-х годов - Жаклин Онассис и Ли Радзивилл. Особое место в его луках досталось ботаническому побережью Италии - Амальфи, известного роскошными садами и шикарными виллами знаменитостей.

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Не менее весенней, цветочной и нежной кажется и коллекция от британского бренда Ralph&Russo. Здесь тоже не обошлось без флористических аппликаций, нежных конфетных оттенков и перьев. А вот в Azzarro решили сделать ставку на сексуальность и смелость. Черно-золотая эстетика 90-х предстала перед нами в смелых мини, декольтированных платьях с невообразимыми разрезами и минималистичном, но не менее дерзком декоре.

Первый день Недели высокой моды в Париже прошел предполагаем громко и роскошно. В этом году даже самые сюрреалистичные бренды решили представить коллекции, которые смогут найти отклик в сердцах людей, напрямую не связанных с фэшн-индустрией. Мы не можем точно сказать, больше ли нам по душе “божественная” эстетика Кьюри или нежность и грациозность современной деловой дамы, воплощенная в луках Alberta Ferretti и Ralph&Russo. Единственное, о чем мы можем с точностью утверждать, так это то, что несмотря ни на какие претензии Милана переплюнуть Париж, хотя бы в разделе “высокой моды”, не способна ни одна другая фэшн-столица.

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