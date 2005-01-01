Рождение легенды: Эволюция стиля Тины Кароль

Как менялись образы певицы и какой имидж стал поистине знаковым для звезды украинского шоу-бизнеса?

Без преувеличений самая популярная и стильная певица Украины Тина Кароль прошла долгий путь поиска самой себя и определения фирменного стиля в одежде, который уже стал каноническим - именно так выглядят по-настоящему роскошные, уверенные в себе и аристократичные женщины. Образы певицы, которая начала свою громкую карьеру в 2005 года со статуса солистки Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины претерпевали изменений: Кароль бросалась из одной крайности в другую, то пылая томной любовью к этно-мотивам и хулиганским лукам, то придерживаясь стиля восхитительной обольстительницы.

Уже несколько лет подряд Кароль демонстрирует идеально размеренный, сдержанный, но невероятно сексуальный, женственный и правильно “выдержанный“ стиль в одежде в лучших традициях Мэрилин Монро. Ivona отследила трансформации, которые происходили в аутфитах певицы с самого начала ее творческого прорыва на Новой Волне и пришла к выводу, что нынешняя Тина Кароль - идеальный пример роскошной и зрелой женщины, нашедшей себя.

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“Выше облаков“

Первый клип певицы - уникальное пособие по созданию вневременного образа, ведь нет ни одного другого более традиционного лука, чем бело-черная комбинация. Мужская рубашка и маскулинные брюки - классика, которая никогда не устареет, а вот милое, но слишком простенькое светлое трикотажное платье облегающего силуэта с рукавами 3/4 уж слишком инфантильно - хорошо, что певица отказалась от подобных обычных образов, ведь ее красота достойна чего-то на порядок роскошнее.

“Show me your love“

Стиль Марлен Дитрих, хоть и саркастически трансформированный на фэшн-лад середины 2000-х, стал знаковым для Кароль на заре своей карьеры. В черном брючном костюме с маскулинной шляпе она выступала в 2005 году на Новой Волне и, откровенно говоря, лучше бы подобный зрелый, хоть и достаточно смешливый образ и оставался с ней. Черные капри, все та же белая рубашка, галстук и шляпка-пилотка в клипе на песню “Show me your love“ хоть и были на пике популярности в те года, но смотрелись ужасающе нелепо.

“Пупсик“

Мы не в восторге от той откровенной хулиганки и соблазнительницы, которой предстает Тина Кароль в клипе на песню “Пупсик“. Вульгарная длина микро-шортов в сочетании с коралловой майкой с глубоким декольте, а также зеленый комбинезон слишком откровенной длины заставляют содрогнуться от пошлости. Положение спасает разве что еще одна стильная интерпретация мужского смокинга.

“Ключик“

Но уже в 2008 году, а именно в клипе на композицию “Ключик“ мы видим несмелые отголоски той Тины Кароль, которая впечатляет нас своими роскошными ретро-образами сейчас. И хоть платья в стиле бэби-долл слишком глупые и легкомысленные все равно мелькают, но наряды силуэта-“рыбка“ в лучших традициях красной дорожки Оскара, а также роскошные голливудские локоны и знаковая красная помада звезды сглаживают общее спорное впечатление.

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“Шиншила“

В 2010 году Кароль решила в который раз продемонстрировать свою искреннюю и похоже непроходящую любовь к брючным костюмам. Однако ее аутфит из клипа “Шиншила“ намного интереснее предыдущих вариаций. Черный монохром, широкие брюки с высокой талией, укороченный приталенный жакет, кроп-топ и роскошные серьги-шандельеры - такой образ мог бы привлечь внимание самых стильных голливудских звезд даже в 2019 году.

“Я не беру трубку“

Короткая стрижка, панк-стилистика, откровенность на грани с пошлостью - именно такой мы видим Кароль в клипе “Я не беру трубку“. Этап с кардиальным изменением укладки проходит каждая звезда, но вот объяснить удивительную трансформацию строгого, женственного, но “дорогого” образа Тины из предыдущего клипа в некое подобие молодой Гвен Стефани и Мадонны одновременно объяснить довольно сложно.

“Мы не останемся друзьями“

Однозначно одной из первых в украинском шоу-бизнесе начала носить шелковые платья-комбинации в будуарном стиле именно Тины Кароль. Долгое время именно эта знаковая вещь оставалась главной составляющей ее стиля, лишь недавно уступив место ассиметричным нарядам с более строгим и величественным уровнем сексуальности. Но давайте признаем, никому больше настолько не подходят пижамные ткани как Кароль.

“Сдаться ты всегда успеешь“

Авторитетно заявляем, что самый стильный клип из все нашей подборки - видеоработа Кароль на песню “Сдаться ты всегда успеешь“. Глубокий социальный и политический контекст отступают на второй план, ведь отвести взгляд от роскошного лука певицы просто невозможно. Полупрозрачная косынка из белой газовой ткани, кожаный тренчкот под пояс, лаконичное бежевое платье и удобные черные ботинки - разве можно создать более продуманный и роскошный образ в духе 40-х годов прошлого века?

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“Все во мне“

Признаемся честно лук певицы из клипа “Все во мне“ не вдохновляет так как предыдущие. Однако в нем все равно незримо присутствует некий винтажный шарм и ретро-дух да так, что трудно оторвать взгляд от Кароль, пляшущей на поле рядом с выписывающей крутые трюки машиной, в ситцевом миди-платье в цветочек. Образ сексуальной домохозяйки 50-х годов - логическая ступень эволюции стиля певицы.

“Вабити“

Хит лета 2019 - песня Тины Кароль “Вабити“ будто открыла новую эпоху развития творческого стиля певицы - меньше страданий, больше самоиронии и веселья. Луки из клипа на эту композицию хоть и нельзя считать каноническими, но глубокие декольте, отсутствие стеснения в демонстрации своего тела, блестящие “летящие“ ткани и яркие вспышки цвета - все то, что несомненно присуще Кароль в 2019 году.

Какой бы не представала в своих клипах Тина Кароль, ее стиль всегда оставался одним из главным предметов для разговоров на уровне с необсуждаемым талантом и мастерским владением голоса. Ретро-дива - знаковый образ, в рамках которого уже более пяти лет работает Кароль, стал по-настоящему каноническим. Поэтому не удивительно, что при виде строгих юбок-карандашей, архитектурных силуэтов и нежных луков, романтичность которых порой разбавляется яркими аксессуарами, мы неосознанно вспоминаем о Кароль - певица сумела превратить свой имидж в главу отечественной истории не только шоу-бизнеса, но и моды.

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