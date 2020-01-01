"Ugly fashion": ТОП-5 самых странных и модных сумок на весну 2020

Невообразимые тренды, которые сложно будет повторить в реальной жизни.

В последнее время кажется, что у дизайнеров больше не осталось источников вдохновения кроме китча и откровенного уродства. Иногда сложно понять, вполне ли серьезно кутюрье хотел воплотить свой замысел или просто решил сыграть на иронии, высмеивая всеобщую увлеченность миром моды. Наблюдая за современными трендами, кажется, что единственное, к чем стремятся нынешние дизайнеры - переиграть друг друга, сделать что-то ярче, пышнее, уродливее, чем у других. Подобная тактика срабатывает безотказно: людей привлекает все странное, необычное, такое, что раньше можно было увидеть разве что на полотнах художников-абстракционистов. Вот только, как прикажете в таком случае понимать современную моду? А что еще интереснее - как воплощать подиумные тренды в реальной жизни? Ivona представляет вам ТОП-5 самых странных сумок на весенне-летний сезон 2020 года. Не станем высказывать свое субъективное мнение по поводу “произведений искусства”. Подобные формы в моде, а есть ли им место в вашем гардеробе, решать только вам.

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Шоппер через плечо

Невероятно удобная комбинация! Только представьте, сколько всего нужно вы сможете уместить в подобный аксессуар. И любимую книгу, и косметичку, и блокнот с ручкой, и рабочие бумаги. Разве что собачонку туда не сможете посадить, и то это еще большой вопрос! Конечно, подобная форма выглядит уж чересчур футуристично, но вам ведь никто не мешает комбинировать яркий аксессуар с лаконичными вещами в стиле кэжуал?

Необычные модные сумки на весну-лето 2020: Шоппер через плечо

Странная форма

Многие девушки предпочитают добавлять изюминку в свой образ именно с помощью аксессуаров. В таком случае вам точно нужно обратить внимание на сумки необычной формы. Воспринимайте их как возможность выразить свой девиз по жизни, внутреннюю сущность или отношение к окружающему суматошному миру.

Необычные модные сумки на весну-лето 2020: Странная форма

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МИКРОмализм

Подобные аксессуары подойдут только девушкам, у которых есть возможность не ходить каждый день с огромными баулами, или же дамам, которые идут на роскошный праздничный вечер. На таких мероприятиях вам точно не понадобится дополнительных вещей кроме как нескольких предметов косметики и смартфона.

Необычные модные сумки на весну-лето 2020: Микро

Четка геометрия

А вот этот тренд вы сможете использовать в реальной жизни абсолютно смело. Четкие линии, строгость, геометрия - подобные аксессуары в более габаритном формате подойдут для насыщенных рабочих дней, а минималистичные формы - для вечерних выходов в свет. Можете смело экспериментировать с оттенками, но помните, что чем более геометричной является форма вашей сумки, тем выглядит она интереснее и моднее. Не останавливайтесь на прямоугольниках или квадратах. Ромбы и шары смотрятся еще круче!

Необычные модные сумки на весну-лето 2020: Геометрия

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Мешок

Не бойтесь, что с подобным аксессуаром будете выглядеть как незадачливый Дед Мороз, спешащий на праздник к детишкам. Сумка-мешок может стать полноценной деталью образа. Более того, она вполне способна сыграть роль и центрального героя вашего лука. Для этого выбирайте остальные предметы образа максимально простые, чтобы не затмить величества вашего ручного “клада”.

Необычные модные сумки на весну-лето 2020: Мешок

Если к микросумкам и огромным шопперам мы уже кое-как привыкли и даже нисколько не поражаемся брелкам вместо полноценных клатчей, то некоторые другие актуальные тенденции воспринимать всерьез нам все еще тяжело. Необычные формы сумок и их нарочитое “уродство” выглядят, конечно, очень эффектно, но абсолютно непригодно для каждодневного ношения. Вот только никто не мешает нам взять основной тренд и несколько переосмыслив его, адаптировать для повседневной жизни. Так, шоппер через плечо может превратиться в удобную и вместительную классику, а микро-аксессуар в стильный клатч, в который вы сможете уместить разве что телефон, зеркальце и помаду.

Раннее мы писали о том, какие свадебные тренды будут актуальны осень и зимой 2020/2021.

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