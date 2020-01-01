Подвенечный стиль: Свадебные тренды сезона осень-зима 2020/2021

Какие силуэты, декор и оттенки актуальны для новобрачных образов.

Что может быть прелестней светящейся счастьем невесты, идущей к алтарю под руку со своим отцом в ожидании свершения всех самых смелых мечтаний. Белое платье с пышной юбкой, бесконечная фата и обязательно букетик милых пионов. Но вот, что, если подвенечный образ будет не традиционным, юбка, к примеру, многоярусной, а вместо пафосного шлейфа лук будет щедро украшен перьями, жемчугом и так уж и быть традиционным кружевом. Именно так выглядит невеста нового формата, ведь свадебная мода на осень-зиму 2020/2021 диктует свои условия, которые никак не подвластны среднестатическому уму. Сейчас не так тяжело представить новобрачную в дерзком мини, простой атласной комбинации или и вовсе в брючном костюме. Однако, все еще остаются девушки, предпочитающие классические вырезы-сердечком, платья принцесс в белоснежном исполнении. Каждому свое, но почему бы не сделать свою свадьбу особенной? Пусть все гости запомнят этот день, как персонально вашу дату, а с ярким образом невесты поможет Ivona, ведь мы уже подготовили список главных свадебных для осенних и зимних свадеб 2020/2021.

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Перья

Подобный декор сразу уносит нас примерно на 100 лет назад - в эпоху драматичного, яркого, безудержного, гангстерского Чикаго. Если вам не нравятся облегающие силуэты свадебных платьев, на которых перья смотрятся невероятно органично, можете выбрать и более пышный фасон, а можете просто дополнить лаконичный лук роскошным кейпом со стильным декором - актуальная замена приевшейся фате.

Ines di Santo pinterest

Многоярусные юбки

Десятки слоев нежной органзы, сетки и фатина - именно так смотрятся современные образы в духе традиционных платьев принцесс. Giambattista Valli, Monique Lhuillier и Oscar de la Renta сделали упор в своих коллекциях именно на эту деталь, и не прогадали. Если вы хотите быть на собственной свадьбе королевой, то вам определенно не обойтись без пышного платья с бесконечным количеством многоярусных юбок.

George Hobeika pinterest

Мини

Этот силуэт раньше казался абсолютно неуместным для свадебного образа, но именно подобный фасон выбирает большинство девушек для второго платья невесты. Пышные, с архитектурными бантами или многослойными юбками - выбирайте то, которое обеспечит вам максимальный комфорт в ваш особенный день.

Naeem Khan pinterest

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Кружево

Вы можете не признавать современные тренды на более раскрепощенные свадебные платья - никто вас не станет обвинять в консерватизме. Если вам больше по душе нежность и романтика, то дизайнеры подготовили для вас классические образы с кружевом, аппликациями и цветочным орнаментом. А если вы дополните подобным декором еще и фату, то и вовсе будете выглядеть как невесомая фея из сказки.

Badgley Mischka pinterest

Стильная альтернатива

Не поверите, но существует много невест, которым совсем не хочется казаться на свадьбе принцессой, королевой или кремовым тортиком. Именно поэтому все чаще новобрачные выбирают стильные альтернативы традиционализму в виде брючных костюмов. Атласные или из более плотной ткани, белые или серебристые, лаконичные и дополненные роскошным кейпом - вариантов не счесть.

Galvan pinterest

Декольте

Невеста может позволить себе в свой собственный день быть не только нежной, милой или невинной, но и чувственной, и откровенной, и, конечно, сексуальной. Дизайнеры поют оды женской красоте, поэтому щедро открывают линию плеч, ключиц и декольте. Глубокие V-образные вырезы, тонкие бретели или сетчатая имитация оголенности - именно так выглядит признание в любви дамам от современных кутюрье.

Oscar de la Renta pinterest

Банты

Пышные банты были всегда частью платьев принцесс в любимых мультипликационных фильмах Уолта Диснея. Можно считать, что в данном случае традиционная мода возвращается, а потому дизайнеры щедро украшают свадебные платья роскошными огромными бантами из нежного шифона или органзы. Спереди, сзади на спине или ближе к бедрам - выбирайте месторасположение декора, которое будет комфортным персонально для вас.

Marchesa pinterest

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Минимализм

Идеальный крой, чистые цвета и изящные линии – основа классических свадебных платьев в духе Меган Маркл и Кэролин Бессетт-Кеннеди. Подобные образы всегда будут актуальны, а на фотографиях 50-летней давности выглядеть стильно и гармонично.

Honor pinterest

Пышные рукава

Тренд на пышные рукава добрался и до свадебной моды, поэтому неудивительно, что дизайнеры решили разнообразить ими свои традиционные стилистические приемы. Спущенная линия плеча и длинные рукава, кокетливо обнажающие лишь запястья, а то и вовсе немного показывающие ладонь - такие луки выглядят очень нежно, трогательно и чувственно.

Monique Lhuiller pinterest

Как видите, свадебная мода не стоит на месте, хотя средств выражения у нее, казалось бы, гораздо меньше, чем у той же haute couture или даже pret-a-porte. Современным дизайнерам удается найти такие стилистические идеи, которые раньше казались бы абсолютно невозможными в образе новобрачной. Например, пышные рукава, явно вдохновленные модой на оверсайз, выглядят настолько кокетливо и совершенно, что хочется выйти замуж буквально за первого встречного, лишь бы примерить этот сказочный образ. А вот смелые декольте, которые раньше казались абсолютно непригодными для образа целомудренной и невинной невесты, все чаще появляются в коллекциях популярных дизайнеров. Вероятно, 21 век больше не намерен пуританствовать, притворяться или делать вид, что все точно так же, как и сто лет назад.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 фасонов платьев на весну 2020 будут как никогда актуальны.

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