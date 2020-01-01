Подвенечный стиль: Свадебные тренды сезона осень-зима 2020/2021
Что может быть прелестней светящейся счастьем невесты, идущей к алтарю под руку со своим отцом в ожидании свершения всех самых смелых мечтаний. Белое платье с пышной юбкой, бесконечная фата и обязательно букетик милых пионов. Но вот, что, если подвенечный образ будет не традиционным, юбка, к примеру, многоярусной, а вместо пафосного шлейфа лук будет щедро украшен перьями, жемчугом и так уж и быть традиционным кружевом. Именно так выглядит невеста нового формата, ведь свадебная мода на осень-зиму 2020/2021 диктует свои условия, которые никак не подвластны среднестатическому уму. Сейчас не так тяжело представить новобрачную в дерзком мини, простой атласной комбинации или и вовсе в брючном костюме. Однако, все еще остаются девушки, предпочитающие классические вырезы-сердечком, платья принцесс в белоснежном исполнении. Каждому свое, но почему бы не сделать свою свадьбу особенной? Пусть все гости запомнят этот день, как персонально вашу дату, а с ярким образом невесты поможет Ivona, ведь мы уже подготовили список главных свадебных для осенних и зимних свадеб 2020/2021.
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- Перья
Подобный декор сразу уносит нас примерно на 100 лет назад - в эпоху драматичного, яркого, безудержного, гангстерского Чикаго. Если вам не нравятся облегающие силуэты свадебных платьев, на которых перья смотрятся невероятно органично, можете выбрать и более пышный фасон, а можете просто дополнить лаконичный лук роскошным кейпом со стильным декором - актуальная замена приевшейся фате.
- Многоярусные юбки
Десятки слоев нежной органзы, сетки и фатина - именно так смотрятся современные образы в духе традиционных платьев принцесс. Giambattista Valli, Monique Lhuillier и Oscar de la Renta сделали упор в своих коллекциях именно на эту деталь, и не прогадали. Если вы хотите быть на собственной свадьбе королевой, то вам определенно не обойтись без пышного платья с бесконечным количеством многоярусных юбок.
- Мини
Этот силуэт раньше казался абсолютно неуместным для свадебного образа, но именно подобный фасон выбирает большинство девушек для второго платья невесты. Пышные, с архитектурными бантами или многослойными юбками - выбирайте то, которое обеспечит вам максимальный комфорт в ваш особенный день.
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- Кружево
Вы можете не признавать современные тренды на более раскрепощенные свадебные платья - никто вас не станет обвинять в консерватизме. Если вам больше по душе нежность и романтика, то дизайнеры подготовили для вас классические образы с кружевом, аппликациями и цветочным орнаментом. А если вы дополните подобным декором еще и фату, то и вовсе будете выглядеть как невесомая фея из сказки.
- Стильная альтернатива
Не поверите, но существует много невест, которым совсем не хочется казаться на свадьбе принцессой, королевой или кремовым тортиком. Именно поэтому все чаще новобрачные выбирают стильные альтернативы традиционализму в виде брючных костюмов. Атласные или из более плотной ткани, белые или серебристые, лаконичные и дополненные роскошным кейпом - вариантов не счесть.
- Декольте
Невеста может позволить себе в свой собственный день быть не только нежной, милой или невинной, но и чувственной, и откровенной, и, конечно, сексуальной. Дизайнеры поют оды женской красоте, поэтому щедро открывают линию плеч, ключиц и декольте. Глубокие V-образные вырезы, тонкие бретели или сетчатая имитация оголенности - именно так выглядит признание в любви дамам от современных кутюрье.
- Банты
Пышные банты были всегда частью платьев принцесс в любимых мультипликационных фильмах Уолта Диснея. Можно считать, что в данном случае традиционная мода возвращается, а потому дизайнеры щедро украшают свадебные платья роскошными огромными бантами из нежного шифона или органзы. Спереди, сзади на спине или ближе к бедрам - выбирайте месторасположение декора, которое будет комфортным персонально для вас.
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- Минимализм
Идеальный крой, чистые цвета и изящные линии – основа классических свадебных платьев в духе Меган Маркл и Кэролин Бессетт-Кеннеди. Подобные образы всегда будут актуальны, а на фотографиях 50-летней давности выглядеть стильно и гармонично.
- Пышные рукава
Тренд на пышные рукава добрался и до свадебной моды, поэтому неудивительно, что дизайнеры решили разнообразить ими свои традиционные стилистические приемы. Спущенная линия плеча и длинные рукава, кокетливо обнажающие лишь запястья, а то и вовсе немного показывающие ладонь - такие луки выглядят очень нежно, трогательно и чувственно.
Как видите, свадебная мода не стоит на месте, хотя средств выражения у нее, казалось бы, гораздо меньше, чем у той же haute couture или даже pret-a-porte. Современным дизайнерам удается найти такие стилистические идеи, которые раньше казались бы абсолютно невозможными в образе новобрачной. Например, пышные рукава, явно вдохновленные модой на оверсайз, выглядят настолько кокетливо и совершенно, что хочется выйти замуж буквально за первого встречного, лишь бы примерить этот сказочный образ. А вот смелые декольте, которые раньше казались абсолютно непригодными для образа целомудренной и невинной невесты, все чаще появляются в коллекциях популярных дизайнеров. Вероятно, 21 век больше не намерен пуританствовать, притворяться или делать вид, что все точно так же, как и сто лет назад.
Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 фасонов платьев на весну 2020 будут как никогда актуальны.
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