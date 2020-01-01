Вместо косухи: ТОП-7 самых стильных пиджаков на весну 2020
Если вы внимательно следили летом 2019 года за всеми модными “передвижениями” главных стиляг фэшн-индустрии, то заметили, что всевозможным косухам или джинсовым куртками, девушки предпочитали оверсайз-пиджаки. Объемные, будто снятые с мужского плеча, надеваемые в компании с бермудами, воздушными платьями, пижамными комбинациями - блейзеры буквально захватили мир моды. Теперь именно так выглядит обязательный элемент гардероба каждой девушки, которая хочет носить гордое звание модницы. В преддверии весны 2020 года Ivona подготовила для вас ТОП-7 самых трендовых вариантов блейзеров, которые помогут вам быть на равных с самыми модными мира сего. Запомните, правильно подобранный пиджак способен завершить любой самый лаконичный образ и вывести его на абсолютно новую фэшн-высоту.
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- Клетчатый
Вы ведь помните, что именно этот принт остается основным в 2020 году? И хоть некоторые предпочитают обходить сложный орнамент десятой дорогой, мы бы настоятельно рекомендовали присмотреться к стильному серому блейзеру. Это абсолютно универсальная вещь. Уверяем вас без лишних преувеличений. К джинсам, брюкам, бермудам, кожаным юбкам или нежным платьям на тонких бретелях - он подойдет абсолютно к любому луку в рамках вашей собственной фантазии.
- Розовый
Сатиновый нежно-розовый пиджак не так универсален, как предыдущий его собрат, но от того не менее интересен для нас. Такой блейзер весной 2020 пригодится для романтичных образов, основными в которых будут цветастые платье, шифоновые материи и безграничная легкость. Набросив поверх самого простого сарафана подобную вещь, вы сразу заполните все фэшн-недостатки вашего аутфита.
- Огненный
Красный цвет всегда особо эффектно смотрится на смуглых девушках, впрочем, и молочно-белая кожа может выглядеть абсолютно выигрышно при правильно подобранном “кровавом” оттенке. Двубортный, объемный, с контрастным декором - так может выглядеть элемент гардероба на весну 2020 самой смелой и стильной дамы. Рекомендуем носить подобный блейзер лишь в компании аналогичных по цвету брюк (палаццо или бермуд), чтобы бросить максимально эффектный вызов обществу.
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- Небесно-голубой
Рукав 3/4 всегда выглядит намного элегантнее и изящнее, чем длинный. Женские запястья очень эротичны, ведь не дают общей картины сексуальности, а лишь намекают на то, что может ожидать рискнувшего мужчину. Небесно-голубой оттенок актуален весной 2020, а фасон оверсайз настолько прочно закрепил свои передовые позиции, что носить подобный блейзер вы точно сможете не один год.
- Горчичный
Если вы жизнерадостная, позитивная и неимоверно добродушная персона, то вам придется по вкусу пиджак горчично-желтого оттенка. Он выглядит не слишком нарочито (помним, что неон актуален лишь в контексте аксессуарной моды), но и в то же время очень ярко. Рекомендуем носить его с любимыми джинсами с завышенной талией укороченного фасона. Подобная комбинация весной 2020 будет считаться одной из самых модных. Гарантированно.
- Тигровый
Уверены, вы обратили внимание, сколько звезд на прошедшей церемонии “Золотого Глобуса” 2020 выбрали вечерние комплекты оранжевого оттенка. Неудивительно, ведь тигровый цвет - один из фаворитов текущего сезона. Пиджак мандаринового оттенка особо примечателен, ведь напоминает укороченный домашний халатик. Поясок, легкость и нарочитая небрежность подойдет дамам, которые во всем предпочитают расслабленность.
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- Полосатый
Было бы несправедливо обделить своим внимание блейзер черного оттенка, а особенно если он еще и может похвастать таким интересным декором. Тонкая серебристая вертикальная полоска добавляет нотку загадочности абсолютно простому и, казалось бы, банальному образу. Да и подойдет такой блейзер и для рабочих выходов, и для вечерних походов в ночной клуб, и для романтических свиданий.
Мы обожаем пиджаки за такую невообразимую расслабленность, откровенность, в некоторых случаях сексуальность. Они здорово смотрятся и в рамках монохромных луках, и как отдельный элемент образа, способствующий прибавлению уверенности в себе. Их предпочитают носить, небрежно накинув поверх платьев в будуарном стиле или в компании простой хлопковой футболки, звезды первой фэшн-величины. Если вы все еще предпочитаете компанию кожаных курток или опротивевших джинсовок, настоятельно рекомендуем сменить фэшн-ориентир, пока модная индустрия окончательно не выбросила вас со своего борта. Удержаться на плаву при несоблюдении основных правил стильной индустрии будет просто невозможно.
Раннее мы писали о том, в каком образе впервые в 2020 году появилась Кейт Миддлтон.
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