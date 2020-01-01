Королевский выход: Что надела Миддлтон для первого появления в 2020 году

Никакие скандалы и сплетни не могут нарушить идеального стиля герцогини Кембриджской.

Начало 2020 года стало для королевской семьи Великобритании настоящим испытанием. Кажется, год Белой Крысы будет непростым для монаршего рода, если начинается он с неприятных новостей и громких скандалов. Вот только Кейт Миддлтон все нипочем: она продолжает гнуть свою стильную линию и всем видом показывать, как должна выглядеть настоящая избранница будущего короля сильной монархии. Мы уделяли немало времени анализу стиля Кейт Миддлтон и пришли к единому выводу, что ее образы всегда продуманы с такой щепетильностью, тщательностью и соответствием строгому протоколу, что становится не по себе от ее перфекционизма.

Именно она является эталонным примером изящества, элегантности и выдержанности, которому могла бы позавидовать сама принцесса Диана. Первый официальный выход королевской пары Уильяма и Кейт в который раз доказал, что Миддлтон не позволяет эмоциям брать верх, а стиль ее остается неизменно идеальным даже под давлением прессы. Ivona рассказывает, как выглядит самый модный лук начала 2020 года в исполнении герцогини Кембриджской.

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Не станем напоминать, какие скандалы разразились в Великобритании после признания герцогов Сассекских о том, что они решили сложить свои королевские полномочия, жить на две страны и зарабатывать самостоятельно. Подобные кризисные моменты королевская семья привыкла встречать с гордо поднятой головой и демонстрацией стабильности. Именно так и поступила пара герцогов Кембриджских - Уильяма и Кейт Миддлтон. 15-го января монаршая чета отправились в городок Брэдфорд, расположенный в графстве Йоркшир, где посетили городскую ратушу и организацию Khidmat Centres, занимающуюся опекой этнических меньшинств и других малозащищенных слоев общества. Мир всегда ждет официальных выходов любимчиков Британии прежде всего для того, чтобы обсудить очередной модный аутфит Кейт и насладиться ее изысканным чувством стиля.

Первый выход Кейт Миддлтон в 2020 году pinterest

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Так произошло и в этот раз, ведь образ Кейт Миддлтон действительно стал одним из самых красивых звездных выходов 2020 года. Для первого официального мероприятия герцогиня выбрала абсолютно патриотический образ в стиле милитари. Удивительное пальто оттенка хаки авторства британского бренда Alexander McQueen напоминал военную униформу, но подобная строгая стилистка давно стала отличительной чертой имиджа Кейт. Высокий ворот на трех крючках, два массивных кармана в зоне декольте, пояс, подчеркивающий удивительно тонкую талию Кейт и макси-длина - кажется, мы знаем, как выглядит идеальное пальто образца 2020. Маленький черный квадратный ридикюль и бархатные туфли с заостренным мысом на квадратном каблуке, а также серьги в форме ромба, инкрустированный изумрудами, лишь дополнили бесконечно модный лук герцогини.

Первый выход Кейт Миддлтон в 2020 году pinterest

Пресса и фэшн-обозреватели постоянно сравнивали стиль двух жен британских принцев, постоянно выискивая плюсы в пользу Маркл и устарелость взглядов и вкусов Кейт, которая уж слишком пыталась впечатлить королевскую семью. Вот только постоянные нарушения официального протокола и вседозволенность со стороны супруги Гарри были не демонстрацией внутренней свободы, а громкими звоночками, предупреждающими о грядущей буре. Так и получилось: легкость бытия оказалась для младшей королевской четы более значимой, чем лояльность собственной семье. Впрочем, если уж Елизавета II, скрипя зубами одобрила поступок Гарри и Меган, то и мы не станем развевать эту тема, которая и так слишком долго занимала главные полозы всех медиа-источников. Лишь нацелим свое внимание на единственно оставшихся наследников короны, ведь стиль Кейт Миддлтон может затмить абсолютно все скандалы и внутрисемейные прения. Нас искренне впечатлил первый выход герцогини Кембриджской в 2020 году. Такой лук дает надежду, что стиль Миддлтон со временем становится лишь более утонченным и модным.

Раннее мы писали о том, какие снимки в карьере Кейт Мосс стали по-настоящему культовыми.

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