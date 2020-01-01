Мил глазу: ТОП-7 вещей, которые нравятся мужчинам

И, возможно, не все тренды актуальным или модны, но что поделать, если они возбуждают парней.

Не хотим вас сразу разочаровывать, но женские вещи, которые так нравятся противоположному полу в половине случаев не отвечают актуальным трендам. Но, если вы собираетесь на первое свидание, то стоит надеть что-то из нашего списка, чтобы показать парню, какая вы бываете особенная, сексуальная и привлекательная. Конечно, большинство женщин могут сказать, что они одеваются исключительно для себя и больше ни для кого. Такое тоже возможно, но только в одном случае из ста. Во всех же остальных вариантах дамы пытаются поразить - и совсем не важно кого. Если вашей следующей “целью” стал именно мужчина, то нужно присмотреться к вещам из нашего рейтинга. Они облегчат вам труды по заполучению внимания нужного парня. Ivona представляет рейтинг ТОП-7 женских предметов гардероба, которые противоположный пол находят наиболее притягательными.

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Каблуки

Давным-давно женщины поняли, какой свободы действий они себя лишали, когда носили обувь на каблуках в угоду мужчин. Сейчас даже на деловые встречи и даже в паре с романтичным платьем не грех надеть армейские сапоги на грубой подошве или простые массивные кроссовки. Вот только парни против такой смены фэшн-курса настойчиво протестуют: ничего более привлекательного, чем женские ножки, подчеркнутые высокими каблуками, они в своей жизни не наблюдали. Если у вас в планах давно была идея порадовать своего мужчинку, то смело выбирайте обувь со шпилькой повыше и красуйтесь перед избранником хоть целый день. Однако, совет этот сработает только в том случае, если вы умеете достойно держаться на впечатляющих каблуках. Пародия на грациозную коровку вашему парню точно придется не по вкусу.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Каблуки pinterest

Платье с открытыми плечами

Примитивные женщины до сих пор думают, что для того, чтобы приворожить мужчину, платье нужно выбирать покороче и с максимально открытым декольте. Да, если вы хотите заявить о себе, как о вульгарной дешевке, то можете продолжать так считать. Умные дамы знают, что можно быть привлекательной и манящей с гораздо меньшими потерями для собственного достоинства. Наиболее привлекательными частями тела женщин парни находят плечи, ключицы и шею. Поэтому, даже если вы выбрали миди-платье со скромным вырезом на груди, но обеспечили обнаженные фрагменты плеч, можете быть уверены: мужчина будет у ваших ног.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Голые плечи pinterest

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Тренч

Удивительно, что хотя бы раз мужчины в своих пристрастиях сумели попасть прямо в цель. Тренч - один из основных трендов осеннего сезона 2019/20, а с такой теплой зимой, можно носить ультрамодные плащи хоть все три месяца. Модель эта очень комфортная, лаконичная и невероятно сексуальная - мужчинам нравится гадать, что находится у вас под тренчем. Возможно, там и вовсе ничего нет? Если хотите сделать плащ центром вашей стилистической композиции, выбирайте модели обязательно кожаные, можно даже лакированные бордового, коричневого или классического черного оттенка.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Тренч pinterest

Скинни

Да, узкие джинсы вышли из моды, а потому зимний сезон 2020 мы постараемся провести с малейшими упоминаниями некогда стильных брюк. Хотя, мы уже доказывали вам, что даже с действующими фэшн-ограничениями, носить скинни возможно стильно и актуально. Мужчинам нравится смотреть на то, как идеально штаны подчеркивают красоту женских ног, облегают их тело и буквально обтягивают как вторая кожа. Вот только для того, чтобы “трюк” сработал нужно выбирать джинсы правильного размера: выпирающий спасательный пояс и бока, как и “ушки” на бедрах парням кажутся отвратительными, а не привлекательными.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Скинни pinterest

Кроп-топ

Укороченные топы можно носить даже зимой 2020, правда пока погода позволяет. Но, несмотря на фэшн-одобрение ведущих дизайнеров этого скромного клаптика ткани, мы бы все-таки рекомендовали оценить свою фигуру и прийти к однозначному выводу, можете ли вы себе позволить такую откровенную вещь. Конечно, носить кроп-топы на бретелях или с длинными рукавами и вырезом как на нарядах Анны Болейн нужно лишь в сочетании с джинсами с высокой талией. Но и здесь фрагменты тела должны просматриваться - лучше, чтобы они не были оснащены жиром.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Кроп-топ pinterest

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Корсет

Смелый тренд, который в 2019 стал популярным только благодаря стараниям сестер Хадид, очень по душе современным мужчинам. Кажется, они до сих пор мечтают о временах патриархата, когда женщины не могли не только голосовать, но и свободно дышать. В прямом смысле слова. Конечно, сейчас корсеты утратили свое первоначальное значение, а превратились в дерзкий и сексуальный предмет будничного гардероба. Носите их поверх базовых белых футболок, добавляя простому луку правильную толику смелости.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Корсет pinterest

Мини-юбки

Довольно очевидный пункт, который, впрочем, требует разъяснений. Не думайте, что, надевая мини-юбку с высокими шпильками вы становитесь сексуальной тигрицей. Нет, вы превращаетесь в вульгарную и плохо воспитанную женщину, которая не может заинтересовать приличного мужчину. Дерзкие мини носите с высокими сапогами на устойчивом каблуке, армейскими сапогами или кроссовками. Так, вы и черту пошлости не перейдете, и красивые ноги сумеете продемонстрировать.

Женская одежда, которая нравится мужчинам: Мини pinterest

Тренды и мужское субъективное мнение не имеют ничего общего, но иногда ведь можно и уступить своим фэшн-правилам, верно? Если в вас силен дух противоречия, то можете взять все вещи из нашего списка (уверены, хотя бы половина у вас точно имеется) и выбросить их навеки из вашего гардероба и заодно из жизни. Только тогда не удивляйтесь, если мужчины и на три метра близко к вам не подойдут. Они, знаете ли, существа очень прямые и обидчивые. Может быть все-таки сжалитесь над неустойчивой мужской нервной системой, и порадуете их глаз? Несколько их душонок вы точно сумеет спасти от неминуемого эстетического краха надежд.

Раннее мы писали о том, какой макияж на Новый год 2020 не стоит делать, если вы хотите понравиться мужчине.

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