ТОП-6 сумок, которые идеально смотрятся с пуховиком

Стильные комбинации, которые никогда не подведут.

Сколько раз зимой вы мучались, подбирая аксессуар к любимому пуховику? Один смотрится слишком вычурно, другой не подходит к спортивной эстетике, а третий и вовсе так и просится к вечернему платью, а не стеганой куртке. На самом деле вы будете удивлены, насколько легко можно подобрать уникальную сумку, если знать ключевые секреты модной комбинаторики. Для того, чтобы ваш микс пуховика и ручного аксессуара всегда выглядел уместно, достаточно лишь обладать идеальный чутьем на грамотные сочетания. Если же вы лишены подобного богатства, то лучше прислушаться к советам профессионалов. Ivona рассказывает, как лучше всего замиксовать сумку и стеганую куртку зимой 2019/20, чтобы смотреться круто и актуально - ТОП-6 самых уместных и стильных моделей.

Читай также: Не только Джоли: Девушки, с которыми встречался Брэд Питт

Поясная

Этот вариант идеален для тех барышень, которые так и норовят подчеркнуть талию даже зимой - в громадных дутых пуховиках. Мы выступаем резко против мыслимым и немыслимых моделей стеганых курток с поясами, но не имеем ничего против того, чтобы акцентировать внимание на своих формах с помощью расслабленного, но четкого нюанса. Поясная сумка обладает схожей с пуховиками эстетикой спортшика, поэтому идеально впишется в самый простенький и небрежный лук. Тем более, если вы обожаете объемы, но боитесь выглядеть чересчур крупно, кроссбоди поможет вам сгладить “габаритное” впечатление.

Sinsay, 149 грн sinsay.com

Рюкзак

Конечно, время рюкзаков уже отгремело, но носить их в обычной жизни модницы не перестали. Фэшн-грамота подразумевает сочетание вещей, которые изначально были созданы в одной стилистике, поэтому не имеет ничего против микса пуховика и актуального аксессуара. Еще более круто будет выглядеть рюкзак с интересным и нестандартным декором: сочетание плюша и кожи однозначно выигрышно. Вот только в комбинации с пуховиком мы бы рекомендовали вам носить аксессуара не сзади на спине, как приличная школьница, а накинув на плечо или и вовсе - в руках. Так вы лишите рюкзак всякой банальности, а сами будете выглядеть очень уместно.

Sinsay, 199 грн sinsay.com

Жесткой формы

Многие женщины боятся сочетать стандартные сумки-тоуты с пуховиками, потому что считают, что подобным образом могут легко нарушить законы стильных сочетаний. На самом деле ваша классическая габаритная сумка, которая не раз спасала вас во время рабочих авралов благодаря своей вместительности, может неплохо вписаться и в полуспортивный образ. Выбирайте модели среднего размера с длинным ремешком, который можно легко перекинуть через плечо и со спокойной душой и свободными руками бежать по делам.

Stradivarius, 999 грн stradivarius.com

Читай также: “Топ-модель по-украински”: Смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезона

Кроссбоди

Подобная миниатюрная модель на первый взгляд может показаться не слишком функциональной, но зато она отлично сыграет на контрасте с массивным пуховиком. Нежный оттенок, но обязательно сочетающийся с цветом основного элемента гардероба подчеркнет вашу романтичность, которую не способны сломать ни морозы, ни необходимость одеваться как миниатюрная “капустка”. Если вы хотите повысить функционал подобного аксессуара, выбирайте более массивные форматы сумки, в которую поместятся все документы, папки и косметички, а руки при этом останутся свободны для стаканчика американо и телефона.

Bershka, 649 грн bershka.com

Яркая

Вы легко можете сделать сумку центром вашей стилистической композиции даже в том случае, когда пуховик на первый взгляд играет ключевую роль. Для того, чтобы выполнить все условия, необходим аксессуар с ярким цветовым темпераментом, необычным экзотическим декором (или лаковым) и миниатюрным размером. Тогда все внимание будет приковано именно к сумке, а пуховик базового оттенка лишь подчеркнет ваш талант грамотного стилиста-комбинатора.

Zara, 899 грн zara.com

Читай также: Возьмите себя в руки: ТОП-5 самых модных сумок 2020 года

Мешок

Еще один очередной неочевидный аксессуар, который удивительно гармонично впишется в стильный ансамбль с дутой курткой зимой 2019/20 - лаконичный мешок на длинном ремешке. Такая модель удобна за счет предоставляемой свободы движений, а также легкому доступу “к телу”. Подобный вариант подойдет исключительно в качестве прогулочного аксессуара, ведь уместить в него много вещей, увы, не удастся. Зато сумка золотого оттенка удачно впишется в образ с массивным пуховиком и благодаря свои размерам подчеркнет вашу хрупкость. Игра на контрастах еще никогда не была настолько стильной.

Zara, 899 грн zara.com

Очевидный плюс каждой из представленных форматов в том, что его с легкостью можно использовать не только для комбинаций с пуховиком, но и с другими предметами одежда. Например, яркий мешок или лаконичная кроссбоди подойдут к любому торжественному или вечернему наряду. Рюкзак, правда не стандартный, а с замысловатым декором, можно комбинировать с классическими пальто, чтобы добавить имиджу броской безрассудности. Ну, а жесткая габаритная сумка сможет стать идеальным компаньоном для ваших занятых и беспокойных рабочих будней. Выбирайте модель с учетом вашего привычного уклада жизни, чтобы в будущем использовать стильную деталь гардероба максимально продуктивно.

Раннее мы писали о том, насколько похожи некоторые звездные мамы и их дочки - найдите 10 отличий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram