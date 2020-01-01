Мужчины не одобряют: Как не нужно краситься на Новый год 2020

Макияж, который может прийтись не по вкусу вашим вторым половинкам.

Вечеринка по случаю Нового года - такое время, когда хочется, чтобы все было идеально: и чтобы елка светила ярче, чем обычно, чтобы подарки были шикарнее, чем в любой другой праздник, и что бы мужчины одаривали комплиментами чаще, чем всегда. Последнее никак невозможно, если вы сделаете макияж, который буквальным образом отвернет от вас половину мужского населения. И казалось бы, какая разница, что думают другие, но взгляд вашей второй половинки точно должен быть прикован только к вам. Этого легко добиться, если знать, какие нюансы вечернего макияжа обычно жутко бесят мужчин. Вы ведь понимаете, какие парни мягкие и трогательные создания? А кто тому же еще и очень впечатлительные! Но именно вы рискуете остаться не у дел, если решите применить все известные вам техники макияжа и появиться на новогоднем праздновании “во всей красе”. Чтобы не произошло конфуза, Ivona рассказывает, какие ошибки не стоит допускать при создании вечернего мейк-апа.

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Матовая кожа

Удивительно, но мнение мейк-ап-мастеров и простых мужчин, не слишком опечаленных бьюти-трендами и новинками, в данном пункте сходятся. Две прямые все-таки когда-то могут и пересечься. Профессионалы остро протестуют против неестественно матовой, лишенной всякой жизненной энергии кожи, а мужчины буквально вторят им. Не стоит слишком увлекаться маскированием лицевых недостатков, ведь так вы рискуете превратить собственное лицо в равнодушную маску. Немного блеска на скулах и здоровое сияние на щечках помогут вам казаться беззаботной, счастливой и по-настоящему прекрасной.

Какой макияж не нравится мужчинам pinterest

Смоки-айс

Уверены, вас совсем не ошеломит тот факт, что парням дымчатый макияж глаз кажется абсолютно не привлекательным. Черные или пусть даже коричневые или серые “дыры” вместо глаз не только находятся вне модных тенденций, но также отталкивают здраво мыслящих мужчин. Вы ведь помните, что натуральность - главное женское оружие красоты? Если дама считают свою внешность посредственной, то пытается всякими способами сделать ее более заметной, броской, поэтому часто и прибегает к помощи смоки-айс. Забудьте о “макияже панды” и замените его, например, лаконичными стрелками. Классику мужчины очень уважают, а сексуальный кошачий разрез глаз буквально готовы боготворить.

Какой макияж не нравится мужчинам pinterest

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Накладные ресницы

Вы должны были уже запомнить, что естественность - новый, а точнее хорошо забытый старый, хит сезона, поэтому не нужно увлекаться ненатуральными “источниками красоты”. Поверьте, несколько рядов накладных ресниц у мужчин ассоциируются не с красотой, а с автомобильными щетками - вот такая у парней странная фантазия. Мы также протестуем против ненатуральности в любом ее проявлении, а особенно тогда, когда существует огромное количество бьюти-альтернатив. Если хотите, чтобы ваши глаза казались больше и выразительные, можете воспользоваться специальными щипчиками и прорисовать волоски несколькими слоями качественной черной туши. Поверьте, выглядеть ваши очи будут гораздо натуральнее и по-прежнему ярко.

Какой макияж не нравится мужчинам pinterest

Влажный блеск

В данном случае мокрый блеск мог бы стать вашим преимуществом, ведь обычно в мейк-апе он выглядит так привлекательно, невинно и юно. Мужчины бы точно одобрили. Вот только их необычная фантазия и страх перед всем неизвестным при виде вас такой “блестящей” начинает нашептывать парням возможные пути к отступлению. И дело не в том, что вы настолько роскошны, что им становится страшно. Причина кроется в том, что они бояться испачкаться о вашу “красоту” или по меньшей мере испортить ее.

Какой макияж не нравится мужчинам pinterest

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Прорисованные брови

Наш “любимый” тренд, который восхваляют большинство женщин - четко прорисованные, угольно-черные брови. Многим подобный бьюти-нюанс кажется обязательным атрибутом женской красоты, который на самом деле портит любую внешность. Тем более мужчинам невдомек, зачем применять столько техник и поступательных движений, чтобы придать и так нормальным бровям “идеальный” вид. Поверьте, если ваш лицевой “каркас” средней ширины будет просто аккуратно сформирован, им этого будет достаточно. Не стоит усложнять себе жизнь, а особенно тогда, когда в моде абсолютно натуральные бровки с волосками, торчащими в разные стороны.

Какой макияж не нравится мужчинам pinterest

Женщинам всегда хочется блистать, выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, маскируя реальные и надуманные недостатки. Вот только вашей второй половинке хочется видеть вас не идеальной, а настоящей - такой же прекрасной, какой вы являетесь ему наяву по утрам - с минимальным мейк-апом. Конечно, это не означает, что от новогоднего праздничного макияжа и вовсе нужно отказаться, но все-таки сбавить обороты никогда не помешает. В подготовке к Новому году 2020 важно применить рациональный подход: вы имеете право выглядеть ошеломительно, но для этого не нужно использовать весь арсенал красоты. Одна деталь в рамках законченного образа - грамотная альтернатива “боевому раскрасу”.

Раннее мы писали о том, какие звездные мамы и дочки буквально являются копиями друг друга.

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