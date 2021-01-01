Праймер для лица: тонкости и лайфхаки в использовании
Читай также: ТОП-5 мифов о процедуре лазерной эпиляции
Праймер для лица — это средство, которое наносят для подготовки кожи к макияжу. Все праймеры без исключения выравнивают рельеф кожи, чтобы косметические средства лучше распределялись и дольше держались. Но у разных видов есть и свои специфические особенности и функции: есть праймеры, которые матируют, заполняют поры, увлажняют, выполняют цветокоррекцию, добавляют сияния.
Многие девушки считают, что праймер - не самый важный гость в косметичке, ведь спокойно можно обойтись только тональной оcновой. Спешим развеять этот миф, ведь в большинстве случаев именно он благодаря своей лёгкой текстуре в состоянии заменить тот же тон. О полезных лайфхаках в использовании праймера делимся ниже.
- Дарит стойкий макияж при жирной коже
Праймер выручает обладательниц жирной кожи. Ведь это самая капризная кожа в плане тонального крема. И здесь использование праймера просто необходимо. Он будет поглощать избытки себума в течение дня, перекроет поры и оставит макияж стойким до вечера.
- Сглаживает шелушения
Читай также: ТОП-5 ошибок в смоки айс, которые допускают почти все
Сухая кожа тоже не очень хорошо контактирует с тональным кремом — зачастую он только подчеркивает шелушения. И вот здесь может помочь праймер. Он дополнительно подарит коже сияние на весь день, сгладив при этом неровности.
- Скрывает излишнюю пигментацию
Лучше всего в этом случае выбрать средство со светоотражающими частичками и фиолетовым подтоном, который визуально сгладит пигмент.
- Вместо тонального крема
Благодаря использованию праймера можно значительно уменьшить последующий слой тонального крема, консилеров или пудры, а это, в свою очередь, создаст эффект здоровой, красивой, светящейся кожи без эффекта маски на лице. Если у Вас нет выраженных проблем с кожей, можно ограничиться просто праймером и консилером для скрытия каких-то единичных проблемных зон на лице.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-3 лучших рецепта летних масок для лица
- Заспокоїти і відновити: правила догляду за шкірою чотири сезони
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.