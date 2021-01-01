Праймер для лица: что это за "волшебное" бьюти-средство и в чем его преимущества.

Праймер для лица: тонкости и лайфхаки в использовании Pinterest

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Праймер для лица — это средство, которое наносят для подготовки кожи к макияжу. Все праймеры без исключения выравнивают рельеф кожи, чтобы косметические средства лучше распределялись и дольше держались. Но у разных видов есть и свои специфические особенности и функции: есть праймеры, которые матируют, заполняют поры, увлажняют, выполняют цветокоррекцию, добавляют сияния.

Многие девушки считают, что праймер - не самый важный гость в косметичке, ведь спокойно можно обойтись только тональной оcновой. Спешим развеять этот миф, ведь в большинстве случаев именно он благодаря своей лёгкой текстуре в состоянии заменить тот же тон. О полезных лайфхаках в использовании праймера делимся ниже.

Дарит стойкий макияж при жирной коже

Праймер выручает обладательниц жирной кожи. Ведь это самая капризная кожа в плане тонального крема. И здесь использование праймера просто необходимо. Он будет поглощать избытки себума в течение дня, перекроет поры и оставит макияж стойким до вечера.

Праймер для лица: тонкости и лайфхаки в использовании Pinterest

Сглаживает шелушения

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Сухая кожа тоже не очень хорошо контактирует с тональным кремом — зачастую он только подчеркивает шелушения. И вот здесь может помочь праймер. Он дополнительно подарит коже сияние на весь день, сгладив при этом неровности.

Праймер для лица: тонкости и лайфхаки в использовании Pinterest

Скрывает излишнюю пигментацию

Лучше всего в этом случае выбрать средство со светоотражающими частичками и фиолетовым подтоном, который визуально сгладит пигмент.

Праймер для лица: тонкости и лайфхаки в использовании Pinterest

Вместо тонального крема

Благодаря использованию праймера можно значительно уменьшить последующий слой тонального крема, консилеров или пудры, а это, в свою очередь, создаст эффект здоровой, красивой, светящейся кожи без эффекта маски на лице. Если у Вас нет выраженных проблем с кожей, можно ограничиться просто праймером и консилером для скрытия каких-то единичных проблемных зон на лице.

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