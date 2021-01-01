ТОП-3 лучших рецепта летних масок для лица

Узнайте, какие летние маски наиболее эффективны для кожи лица.

Клубничная маска

Маска из клубники для лица защищает кожу от преждевременного старения, осветляет ее и очищает от всех накопившихся стрессов.

Читай также: Чек-лист: як зберегти красу шкіри Приготовление: разотрите клубнику вилкой и нанесите на кожу на 20 минут. После - смойте холодной водой. Для обладательниц сухой кожи после смывания стоит нанести питательный крем. 7-10 процедур за время клубничного сезона подарят коже второе дыхание.

Клубничная маска Pinterest

Малиновая маска

Маски из малины очень эффективны и полезны для девушек после 25 лет для предотвращения процесса раннего старения. Кроме того, малина освежает, увлажняет и приводит в порядок кожный обмен веществ, нормализируя иммунную функцию кожи.

Приготовление: разомните малину вилкой, добавьте чайную ложку растительного масла, которое больше всего подходит вашей коже. Нанесите на лицо на 30 минут. После - смойте прохладной водой. Курс процедур - 10 масок.

Малиновая маска Pinterest

Огуречная маска

Огурец - один из самых полезных овощей для кожи. Он тонизирует, увлажняет, уменьшает воспаления и жирный блеск.

Читай также: Бьюти-лайфхаки: как приучить себя реже мыть голову Приготовление: натрите огурец на крупную терку, добавьте столовую ложку запаренных овсяных хлопьев и половину чайной ложки тоника для лица, которым Вы регулярно пользуетесь. Нанесите смесь на лицо на 25 минут. После - смойте прохладной водой. 15 процедур будет достаточно.

Огуречная маска Pinterest

Автор: Анна Мельник

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