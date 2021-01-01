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ТОП-3 лучших рецепта летних масок для лица

Узнайте, какие летние маски наиболее эффективны для кожи лица.
ТОП-3 лучших рецепта летних масок для лица
ТОП-3 лучших рецепта летних масок для лица
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Клубничная маска

Маска из клубники для лица защищает кожу от преждевременного старения, осветляет ее и очищает от всех накопившихся стрессов.

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    Приготовление: разотрите клубнику вилкой и нанесите на кожу на 20 минут. После - смойте холодной водой. Для обладательниц сухой кожи после смывания стоит нанести питательный крем. 7-10 процедур за время клубничного сезона подарят коже второе дыхание.

Клубничная маска
Клубничная маска
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Малиновая маска

Маски из малины очень эффективны и полезны для девушек после 25 лет для предотвращения процесса раннего старения. Кроме того, малина освежает, увлажняет и приводит в порядок кожный обмен веществ, нормализируя иммунную функцию кожи.

  • Приготовление: разомните малину вилкой, добавьте чайную ложку растительного масла, которое больше всего подходит вашей коже. Нанесите на лицо на 30 минут. После - смойте прохладной водой. Курс процедур - 10 масок.

Малиновая маска
Малиновая маска
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Огуречная маска

Огурец - один из самых полезных овощей для кожи. Он тонизирует, увлажняет, уменьшает воспаления и жирный блеск. 

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    Приготовление: натрите огурец на крупную терку, добавьте столовую ложку запаренных овсяных хлопьев и половину чайной ложки тоника для лица, которым Вы регулярно пользуетесь. Нанесите смесь на лицо на 25 минут. После - смойте прохладной водой. 15 процедур будет достаточно.

Огуречная маска
Огуречная маска
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Автор: Анна Мельник

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Теги: маски для волос в домашних условиях, летние маски, рецепты масок
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Источник: ivоna bigmir)net

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