ТОП-3 укладки, которые вас омолодят

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Волнистый боб

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Стрижка боб отлично подходит любому типу волос. Она корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо. Боб, уложенный волнами, не только зрительно добавит объема тонким волосам, но и сделает вас на пару-тройку лет моложе.. Экспериментировать с укладкой таких волос можно бесконечно: например, сделать легкие пляжные волны, «мокрые» локоны, уложить волосы на прямой пробор, или на одну сторону.

Волнистые волосы, уложенные на прямой пробор

Если с тяжелыми прямыми волосами на прямой пробор, вы рискуете прибавить себе несколько лишних лет, то укладка крупными локонами обеспечит прямо противоположный эффект. Такая укладка универсальна и подчеркивает любой тип внешности и любую форму лица. Единственный минус — прямые от природы волосы плохо держат волны, так что придется запастись средством для укладки с сильной фиксацией.

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Волосы, убранные назад

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Универсальная, очень комфортная в носке укладка «открывает» лицо и делает его визуально моложе. Уложите волосы при помощи средства средней фиксации (чтобы они не выглядели склеенными) и не забывайте про прикорневой объем. С такой укладкой можно отправиться в офис, на вечеринку или на прогулку с друзьями — она позволит выглядеть стильно в любом месте.

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