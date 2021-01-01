Ivona рассказывает о главных запретах в уходе за кожей в холодную пору.

Читай также: Что делать, если сохнут губы зимой

1.Помните, что не любой бальзам для губ подойдет зимой. Слишком вязкие текстуры могут доставить лишние хлопоты, глубоко забиваясь в микротрещинки. Избегайте также бальзамов, в формулу которых входит ланолин (особенно если у вас слишком чувствительная кожа). Слишком тяжелый запах и вкус конфет – тоже не то, что вам сейчас нужно.

2. Затяжной горячий душ разрушает липидный барьер кожи, нанося удар по комплексу жирных кислот, которые помогают сохранить драгоценный запас влаги. Как бы вам ни хотелось погреться, выбирайте одно из двух: либо высокая температура (но не более пяти минут), либо долгие водные процедуры в щадящем тепловом режиме. В любом случае вам понадобится питательный крем для тела после душа.

ТОП-5 ошибок в уходе за кожей зимой pinterest.com

Читай также: Как сделать макияж, если кожа шелушится

3. Не наносите тональный крем на шелушащуюся кожу. Какая бы прекрасная формула ни была у вашего средства, в этом случае оно никогда не ляжет ровно. Регулярно делайте мягкий пилинг и используйте увлажняющие и смягчающие кремы. В особо тяжелых случаях, обратите внимание на насыщенные бальзамы и питательные масла. Еще один прием, облегчающий зимний макияж: добавить каплю масла для лица в привычный тональный крем ─ таким образом вы усилите уход и не потеряете красоту.

ТОП-5 ошибок в уходе за кожей зимой pinterest.com

4. Водостойкий макияж удобен не только летом. Когда на улице ветер и мокрый снег, подводка и тушь легко могут стечь под глаза и на щеки. Водостойкая тушь и кремовые тени этого не сделают. Тональный крем и румяна перед выходом на улицу достаточно закрепить с помощью рассыпчатой или компактной пудры.

5. Войдя в помещение с мороза, не трите лицо руками – это травмирует кожу, а румянец станет еще ярче. Если вы в офисе, дайте себе минут десять адаптироваться к новой температуре, а потом слегка припудрите лицо прозрачной (только не бронзирующей) пудрой.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.