Бьюти - экспертиза проведена: плюсы и минусы процедуры ламинирования
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Сейчас главная тенденция – это естественность, минимализм. Если говорить о маникюре, то в моду вошел маникюр, который практически не видно, с нюдовыми нежными оттенками, главная цель которого – ухоженные руки. Мастера по наращиванию ресниц применяют новые техники моделирования взгляда, а веера - в прошлом. Сейчас в моде естественный цвет волос, при этом однотонный. Тенденция естественности просочилась в мир красоты, что поспособствовало появлению новых процедур, например, ламинирование бровей и ламинирование ресниц.
Редакция ivona.bigmir.net предлагает разобраться в сути процедуры ламинирования бровей, чтобы, приходя в салон вы владели информацией и были во всеоружии.
«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова.
В чем суть процедуры «ламинирования»? Ламинирование – это долговременная укладка волос. Структура бровей у каждого человека индивидуальная, у кого-то они послушные и хорошо ложатся, а у кого-то волоски торчат в разные стороны и их практически невозможно уложить. Для таких людей есть спасение – это ламинирование, потому как оно позволяет зафиксировать волосок в нужном направлении и на длительное время. Помимо этого, брови станут гуще и плотнее.
Этапы процедуры ламинирования бровей. Процедура выполняется в течении часа, после чего эффект держится на протяжении двух месяцев. Добиться нужного эффекта после выполнения процедуры мастерам позволяет применение сывороток, в состав которых входит коллаген, эфирные масла, протеины шелка, минералы, после чего волоски насыщаются полезными веществами и становятся более здоровыми, послушными и блестящими.
Пообщавшись с экспертом в области ламинирования ресниц и бровей города Харькова – Еленой Марченко, мы узнали некоторые интересные детали, которые и вам знать было бы полезно.
Ламинирование противопоказано, если имеются такие проблемы как:
1.конъюнктивит
2.ячмень
3.герпес
4.ранки и порезы в области глаз
5.офтальмологические кожные заболевания
Плюсы процедуры ламинирования:
Улучшается состояние волосков
Цвет окрашивания дольше держится
Выполняет функцию коррекции, благодаря чему можно скрыть недостатки татуажа или дефекты
Облегчает процесс укладки бровей каждый день
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Минусы процедуры ламинирования:
Сутки после процедуры нельзя мочить область ламинирования и наносить косметику
Беременным и кормящим эта процедура запрещена
Возможна аллергическая реакция, поэтому заранее лучше сделать тест
Форма брови кардинально не изменится
Брови будут касаться шире и более плоскими,
Пробелы в бровях скрыть будет невозможно
«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, визажист преподаватель, brow-artist, эксперт в области ламинирования. После процедуры ламинирования бровей, волоски в этой области становятся более ломкими и окрашивание в ближайшие 2 месяца невозможно, хотя многие мастера не придерживаются этого правила. Что касается процедуры ламинирования ресниц, то у неё, по мнению бьюти-эксперта Елены, плюсов - куда больше. К ним можно отнести:
1.красивый изгиб, выразительный взгляд без туши и наращенных ресниц
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2.экономия времени на макияж по утрам ⠀
длительность 1,5 - 2 мес.
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3.ресницы становятся длиннее и плотнее на 30%
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4.восстановительный процесс повреждённых волосков
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5. питает, насыщает луковицы и способствует здоровому росту.
«После процедуры ламинирования, для ухода за волосками, можно использовать аргановое масло, а окрашивание нужно делать только краской, не содержащей аммиак», - советует Елена Марченко.
Для того, чтобы понять, подходит ли вам эта процедура, можно дома взять и зачесать брови с помощью стайлинга для волос и посмотреть, пойдёт ли вам эффект ламинирования, он конечно будет недолгим, но даст четкое понимание.
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