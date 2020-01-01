Бьюти - экспертиза проведена: плюсы и минусы процедуры ламинирования

Процедура ламинирования под микроскопом.

Процедура ламинирования под микроскопом pinterest.com

Раньше представительницы прекрасного пола любили сделать маникюр - максимально ярким, да ещё и с камушками или пушками. Ресницы – веера, с самым большим объемом, чтобы было видно, что они есть и что их прекрасная обладательница, не пожалела денег и таки нарастила. Волосы – обязательно нарастить или выкрасить в какой-нибудь необычный цвет, а может даже и несколько цветов. Что касается бровей, то о существовании хны или краски, скорее всего никто не знал, потому как все делали татуаж, да такой, чтобы обязательно бровь отдавала либо синевой, либо зеленцой. А прически? Прически – это отдельный вид искусства. Если у вас нет «дома» на голове, приукрашенного 10 литрами лака для волос, при чем – блестящего лака, значит у вас нет прически, потому что любую услугу из салона должно быть видно – такова тенденция прошлых лет.

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Сейчас главная тенденция – это естественность, минимализм. Если говорить о маникюре, то в моду вошел маникюр, который практически не видно, с нюдовыми нежными оттенками, главная цель которого – ухоженные руки. Мастера по наращиванию ресниц применяют новые техники моделирования взгляда, а веера - в прошлом. Сейчас в моде естественный цвет волос, при этом однотонный. Тенденция естественности просочилась в мир красоты, что поспособствовало появлению новых процедур, например, ламинирование бровей и ламинирование ресниц.

Редакция ivona.bigmir.net предлагает разобраться в сути процедуры ламинирования бровей, чтобы, приходя в салон вы владели информацией и были во всеоружии.

«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова.

Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова pinterest.com

В чем суть процедуры «ламинирования»? Ламинирование – это долговременная укладка волос. Структура бровей у каждого человека индивидуальная, у кого-то они послушные и хорошо ложатся, а у кого-то волоски торчат в разные стороны и их практически невозможно уложить. Для таких людей есть спасение – это ламинирование, потому как оно позволяет зафиксировать волосок в нужном направлении и на длительное время. Помимо этого, брови станут гуще и плотнее.

Этапы процедуры ламинирования бровей. Процедура выполняется в течении часа, после чего эффект держится на протяжении двух месяцев. Добиться нужного эффекта после выполнения процедуры мастерам позволяет применение сывороток, в состав которых входит коллаген, эфирные масла, протеины шелка, минералы, после чего волоски насыщаются полезными веществами и становятся более здоровыми, послушными и блестящими.

Процедура ламинирования под микроскопом pinterest.com

Пообщавшись с экспертом в области ламинирования ресниц и бровей города Харькова – Еленой Марченко, мы узнали некоторые интересные детали, которые и вам знать было бы полезно.

Ламинирование противопоказано, если имеются такие проблемы как:

Процедура ламинирования под микроскопом pinterest.com

1.конъюнктивит

2.ячмень

3.герпес

4.ранки и порезы в области глаз

5.офтальмологические кожные заболевания

Плюсы процедуры ламинирования:

Улучшается состояние волосков

Цвет окрашивания дольше держится

Выполняет функцию коррекции, благодаря чему можно скрыть недостатки татуажа или дефекты

Облегчает процесс укладки бровей каждый день

Процедура ламинирования под микроскопом https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/

Процедура ламинирования под микроскопом https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/

Процедура ламинирования под микроскопом https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/

Процедура ламинирования под микроскопом https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/

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Минусы процедуры ламинирования:

Сутки после процедуры нельзя мочить область ламинирования и наносить косметику

Беременным и кормящим эта процедура запрещена

Возможна аллергическая реакция, поэтому заранее лучше сделать тест

Форма брови кардинально не изменится

Брови будут касаться шире и более плоскими,

Пробелы в бровях скрыть будет невозможно

Процедура ламинирования под микроскопом pinterest.com

«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, визажист преподаватель, brow-artist, эксперт в области ламинирования. После процедуры ламинирования бровей, волоски в этой области становятся более ломкими и окрашивание в ближайшие 2 месяца невозможно, хотя многие мастера не придерживаются этого правила. Что касается процедуры ламинирования ресниц, то у неё, по мнению бьюти-эксперта Елены, плюсов - куда больше. К ним можно отнести:

1.красивый изгиб, выразительный взгляд без туши и наращенных ресниц

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2.экономия времени на макияж по утрам ⠀

длительность 1,5 - 2 мес.

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3.ресницы становятся длиннее и плотнее на 30%

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4.восстановительный процесс повреждённых волосков

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5. питает, насыщает луковицы и способствует здоровому росту.

«После процедуры ламинирования, для ухода за волосками, можно использовать аргановое масло, а окрашивание нужно делать только краской, не содержащей аммиак», - советует Елена Марченко.

Для того, чтобы понять, подходит ли вам эта процедура, можно дома взять и зачесать брови с помощью стайлинга для волос и посмотреть, пойдёт ли вам эффект ламинирования, он конечно будет недолгим, но даст четкое понимание.

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