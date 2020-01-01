Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бьюти - экспертиза проведена: плюсы и минусы процедуры ламинирования

Комментариев: 0
Процедура ламинирования под микроскопом.

Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
pinterest.com
Раньше представительницы прекрасного пола любили сделать маникюр -  максимально ярким, да ещё и с камушками или пушками. Ресницы – веера, с самым большим объемом, чтобы было видно, что они есть и что их прекрасная обладательница, не пожалела денег и таки нарастила. Волосы – обязательно нарастить или выкрасить в какой-нибудь необычный цвет, а может даже и несколько цветов. Что касается бровей, то о существовании хны или краски, скорее всего никто не знал, потому как все делали татуаж, да такой, чтобы обязательно бровь отдавала либо синевой, либо зеленцой.  А прически? Прически – это отдельный вид искусства. Если у вас нет «дома» на голове, приукрашенного 10 литрами лака для волос, при чем – блестящего лака, значит у вас нет прически, потому что любую услугу из салона должно быть видно – такова тенденция прошлых лет.

Читай также: Beauty-шок: Несколько подводных камней процедуры моделирования взгляда

Сейчас главная тенденция – это  естественность, минимализм. Если говорить о маникюре, то в моду вошел маникюр, который практически не видно, с нюдовыми нежными оттенками, главная цель которого – ухоженные руки. Мастера по наращиванию ресниц применяют новые техники моделирования взгляда, а веера - в прошлом. Сейчас в моде естественный цвет волос, при этом однотонный.  Тенденция естественности просочилась в мир красоты, что поспособствовало появлению новых процедур, например, ламинирование бровей и ламинирование ресниц.

Редакция ivona.bigmir.net предлагает разобраться в сути процедуры ламинирования бровей, чтобы, приходя в салон вы владели информацией и были во всеоружии.

«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова.

Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова
Елена Марченко, brow – artist, визажист и преподаватель, эксперт в области ламинирования города Харькова
pinterest.com

В чем суть процедуры «ламинирования»? Ламинирование – это долговременная укладка волос. Структура бровей у каждого человека индивидуальная, у кого-то они послушные и хорошо ложатся, а у кого-то волоски торчат в разные стороны и их практически невозможно уложить. Для таких людей есть спасение – это ламинирование, потому как оно позволяет зафиксировать волосок в нужном направлении и на длительное время. Помимо этого, брови станут гуще и плотнее.

Этапы процедуры ламинирования бровей. Процедура выполняется в течении часа, после чего эффект держится на протяжении двух месяцев. Добиться нужного эффекта после выполнения процедуры мастерам позволяет применение сывороток, в состав которых входит коллаген, эфирные масла, протеины шелка, минералы, после чего волоски насыщаются полезными веществами и становятся более здоровыми, послушными и блестящими. 

Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
pinterest.com

Пообщавшись с экспертом в области ламинирования ресниц и бровей города Харькова – Еленой Марченко, мы узнали некоторые интересные детали, которые и вам знать было бы полезно.

Ламинирование противопоказано, если имеются такие проблемы как:

Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
pinterest.com

1.конъюнктивит

2.ячмень

3.герпес

4.ранки и порезы в области глаз

5.офтальмологические кожные заболевания

Плюсы процедуры ламинирования:

Улучшается состояние волосков

Цвет окрашивания дольше держится

Выполняет функцию коррекции, благодаря чему можно скрыть недостатки татуажа или дефекты

Облегчает процесс укладки бровей каждый день

Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/
 
Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/
 
Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/
 
Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
https://www.instagram.com/elenaa_marchenko/

Читай также: Как побороть вечное “нечего надеть“. Гардеробная капсула - оружие в руках современной женщины.

Минусы процедуры ламинирования:

Сутки после процедуры нельзя мочить область ламинирования и наносить косметику

Беременным и кормящим эта процедура запрещена

Возможна аллергическая реакция, поэтому заранее лучше сделать тест

Форма брови кардинально не изменится

Брови будут касаться шире и более плоскими,

Пробелы в бровях скрыть будет невозможно

Процедура ламинирования под микроскопом
Процедура ламинирования под микроскопом
pinterest.com

«На сегодняшний день ламинирование и восстановление ресниц - это единственная процедура, которая идёт ресничкам не во вред, а только на пользу», - говорит Елена Марченко, визажист преподаватель, brow-artist, эксперт в области ламинирования. После процедуры ламинирования бровей, волоски в этой области становятся более ломкими и окрашивание в ближайшие 2 месяца невозможно, хотя многие мастера не придерживаются этого правила. Что касается процедуры ламинирования ресниц, то у неё, по мнению бьюти-эксперта Елены, плюсов - куда больше. К ним можно отнести:

1.красивый изгиб, выразительный взгляд без туши и наращенных ресниц

2.экономия времени на макияж по утрам ⠀
длительность  1,5 - 2 мес.

3.ресницы становятся длиннее и плотнее на 30%

4.восстановительный  процесс повреждённых волосков

5. питает, насыщает луковицы и способствует здоровому росту.

«После процедуры ламинирования, для ухода за волосками, можно использовать аргановое масло, а окрашивание нужно делать только краской, не содержащей аммиак», - советует Елена Марченко.

Для того, чтобы понять, подходит ли вам эта процедура, можно дома взять и зачесать брови с помощью стайлинга для волос и посмотреть, пойдёт ли вам эффект ламинирования, он конечно будет недолгим, но даст четкое понимание.

Ранее мы писали о эффективных масках, которые можно сделать дома

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ламинирование, процедура ламинирования, ламинирование ресниц, ламинирование бровей, процедуры красоты, полезные советы, красивые ресницы, красивые брови, ламинирование плюсы, ламинирование минусы, ламинирование топ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь