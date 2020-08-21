Вечное сияние чистой кожи: ТОП -10 масок для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Маленькие тайны домашней косметологии.

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Совершенно естественно, что современная женщина – это птица высокого полёта и у неё плотный график, она правильно питается, потому что следит за своим здоровьем, правильно подбирает одежду, потому что держит марку и ходит к косметологу, чтобы держать своё лицо в идеальном состоянии. Но не стоит забывать, что она хрупкая и нежная, и конечно же наступают моменты усталости. К сожалению усталости, свойственно проявляться на коже, в виде морщинок или бледного тона лица, тёмных кругов под глазами. Лицо выглядит так, будто утратило своё блеск и силы, а кожа кричит о том, что ей нужно внимание. Многие скажут, что нужно срочно идти к косметологу. Да, верно, можно и к косметологу сходить, но ведь времени может не быть, да и зачем постоянно бегать к профессионалу, когда позаботиться о своей коже и вернуть её к жизни вы можете сами. Ведь косметолог не может повлиять на все сферы вашей жизни, это можете сделать только вы сами.

Если отражение в зеркале и состояние кожи перестали радовать, есть несколько приемов, которые помогут вернуть её к жизни. Домашний уход тоже нужен, потому как он добавляет тонуса вашему лицу и кожа, чувствуя вашу заботу, в знак благодарности, дольше прослужит вам.

ТОП 10 масок для лица в домашних условиях, которые сделают вашей коже настоящий праздник:

1. Банановая маска

Маски, приготовленные на основе банана, обладают чудесным свойством разглаживать морщины. Для приготовления требуется раздавить вилкой половину банана без кожуры. Всё это делается в тарелке. Затем добавляется желток и чайная ложка мёда. После чего нужно эту смесь размешать и нанести на лицо на 20 минут.

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2. Овсяная маска

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Маска на основе овсяных хлопьев имеет очищающий эффект. Смягчает и питает кожу. Для приготовления такой маски, нужно взять горсть овсяных хлопьев и залить их водой, воды должно быть совсем немного, чтобы хлопья набухли. Затем нужно нанести их на лицо на 15 минут. Если кожа сухая, то в эту маску можно добавить ложку оливкового масла.

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3. Клубничная маска

Клубника обладает отбеливающим эффектом, способствует устранению пигментных пятен. Сделать из клубники – клубничную кашицу, затем добавить лимонный сок, после чего нанести смесь на лицо и подержать 20-30 минут.

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4. Яичная маска

Маска из яиц прекрасно очищает кожу и вступает в активную борьбу с черными точками и высыпаниями на коже. Для приготовления нужно взбить яичный белок в пену, а затем добавить в неё ложку лимонного сока и перемешать. Держать на лице не более 20 минут.

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5.Творожная маска

Творог положительно влияет на кожу, потому как отбеливает и увлажняет её. Для приготовления понадобится две чайные ложки творога, смешать с ложкой меда и добавить оливкового масла – пару капель. Полученную смесь нанести на лицо на 10 минут.

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6. Мятная маска

Маска из мяты обладает тонизирующим и освещающим эффектом. Она повышает защитную функцию кожи. Для приготовления потребуется 1 столовую ложку сухих листьев мяты и три столовые ложки свежих листьев залить кипятком и оставить на 30 минут. Затем, после того как мята настоялась, добавляем к ней картофельный крахмал таким образом, чтобы получилась консистенция как у сметаны. Маску следует держать 20 минут, а потом смыть тёплой водой.

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7. Картофельно-морковная маска

Обладательницам жирной кожи стоит уделить этой маске особое внимание. Для приготовления следует натереть картофель и морковь, затем добавить к ним муку и воду. Тщательно всё перемешать и нанести на лицо. Держать маску нужно 15 минут. Если регулярно делать эту маску, то кожа станет матовой и ухоженной.

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8. Медовая маска

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Маска из мёда способствует устранению черных точек и воспалений. Для того, чтобы получить медовую маску, нужно взять 1 чайную ложку меда, щепотку муки и добавить к ним пенку яичного белка. После чего нужно тщательно всё перемешать и нанести на лицо на 10 минут.

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9. Кинзовая маска

Кинза содержит очень большое количество витамина С, который имеет омолаживающее свойство. Для приготовления нужно будет пару веточек кинзы (свежей), одна столовая ложка йогурта, столовая ложка геля алоэ, чайная ложка кокосового молока, столовая ложка косметической глины, и немного риса. Затем нужно смешать все ингредиенты до однородной консистенции. После того, как нанесли маску на лицо нужно подержать её до полного высыхания, это примерно 15-20 минут.

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10. Огуречная маска

Всем известно, что огуречный сок освежает и тонизирует. Маска из огурца быстро поможет обрести бодрый и цветущий вид. Для того, чтобы приготовить такую маску, нужно тёртый огурец смешать с огуречным соком и нанести на лицо на 15 минут, после чего смыть маску прохладной водой.

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