Beauty-шок: Несколько подводных камней процедуры моделирования взгляда

Тонкости процедуры наращивания ресниц.

Тонкости процедуры наращивания ресниц pinterest.com

Глаза- это зеркало души женщины, поэтому девушек так беспокоит момент моделирования взгляда. Красивые объемные ресницы- это мечта любой девочки, потому как с ними взгляд кажется более глубоким, выразительным. Для того, чтобы после процедуры моделирования взгляда остаться довольной и красивой, нужно немного подготовиться. Девушки делают много ошибок.Редакция ivona.bigmir.net предлагает рассмотреть некоторые аспекты этой процедуры, потому что, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией.

1. Качественное наращивание ресниц - трудоемкий процесс

Чтобы искусственные ресницы долго носились, не доставляли дискомфорт и не портили натуральные ресницы нужно соблюдать следующие правила:

▪️правильный отступ

▪️отсутствие склеек

▪️направление

▪️постановка ресниц

▪️симметрия

▪️количество клея

▪️площадь соприкосновения

▪️подбор длин и толщин искусственных ресничек относительно натуральных

▪️моделирование

▪️заполняемость

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Конечно, для идеального результата, соблюдать необходимо все перечисленные пункты, но часто начинающие мастера пытаются сделать акцент на заполняемости, мы знаем что она должна быть 100% ( к каждой натуральной ресничке должна быть прикреплена искусственная), но, если «гнаться» за количеством, то, на первых порах, неизбежно пострадает качество. От нескольких пропущенных ресниц эффект не уменьшиться, а комфорт непосредственно от качественного наращивания клиент будет ещё долго вспоминать с улыбкой.

Тонкости процедуры наращивания ресниц pinterest.com

2.Дезинфекция и гигиена

Этот момент очень важен в процедуре наращивания ресничек, ведь глаза - это в первую очередь наше зрение и наше лицо. И при работе со слизистой глаза, необходимо соблюдать важные правила.

При качественном выполнении работы - это полностью безопасно и не несёт вреда для вашего здоровья.

▪️Стоит отметить, что во время процедуры глаза закрыты, специальными коллагеновыми или виниловыми патчами, которые фиксируют нижние реснички

▪️Весь расходный материал обязан быть одноразовым

▪️ Перед процедурой пучки обрабатываются антисептиком, а инструменты дезинфецирующим средством

▪️Так же очень важно соблюдать чистоту в межресничном пространстве, после процедуры

Регулярное умывание, протирание ресничек, обеспечит вам долгую носку и обезопасит от различных бактерий.

Существует распространённое и ошибочное мнение - «если я не буду мочить глаза, то ресницы продержатся дольше» - нет, это не так.

Если долго не умываться, в межресничном пространстве будет скапливаться жир, выделяемый сальными железами, а это, в свою очередь, повлечёт более быстрое выпадение искусственных ресничек.

На ресницах оседает очень много пыли. Пренебрежение гигиеной может привести к таким неприятным кожным заболеваниям, как демодекоз. Умываться нужно обязательно. Но следует научиться делать это правильно:

1. Смыть косметику с помощью мицеллярной воды и ватного диска, аккуратно протереть веки, стараясь не задеть реснички (иначе ворсинки с ватного диска могут застрять между ресниц и вытащить их будет нелегко)

2. Очень удобно промывать ресницы в душе. Аккуратно наносим пенку или гель для умывания на реснички и направляем душ на них. Или же набираем в ладошки побольше воды и ополаскиваем глаза до полного вымывания средства.

3. Промакиваем реснички полотенцем ( лучше использовать безворсовое)

4. Расчёсываем реснички специальной щёточкой.

С ответственностью подойдите к выбору мастера, не стоит экономить на своём здоровье.

2D объём сейчас считается самым популярным в мире наращивания ресниц.

Толщину лучше использовать от 0,05 до 0,10.

Тонкости процедуры наращивания ресниц pinterest.com

3.Время процедуры

Чем опытнее мастер, тем меньше времени у него занимает наращивание, но подробнее:

При классике на проработку 1 реснички лэшмейкер тратит в среднем 15-20 секунд. А на верхнем веке у человека находится от 150 до 250 ресниц. Добавим к этому время на подготовку натуральных ресниц к процедуре, подбор эффекта, длины, изгиба, коррекцию ресничек в процессе и минимальные отвлекающие факторы. Итого, у опытных мастеров “классика“ занимает примерно от 1,5 до 2,5 часов, 2D-6D наращивание — конечно, больше. Однако, если мастер прошел курсы скоростного наращивания и имеет уже достаточный опыт работы, он может справиться и быстрее, а вот когда вам предлагают сделать наращивание, стоимость которого более 500 грн и тратят на вас час, это повод задуматься о качестве такой работы. Если же мастер работает медленнее, клиенту не стоит его торопить. Ведь некоторые лэшмейкеры работают медленно, но очень качественно.

Тонкости процедуры наращивания ресниц pinterest.com

4.Комфорт

Комфорт клиента один из самых важных моментов во время любой процедуры.

Клиенты пойдут к мастеру, у которого есть:

1.️ Удобная кушетка или вообще специальное кресло.Кресло - удовольствие дорогое, но хорошую кушетку мастер просто обязан иметь.

2.Мягкая удобная подушка.

Подушка - подкова самая стандартная, но и здесь нужно найти действительно качественную и удобную, чтобы шея не затекала и в голову не давила.

️3.Тёплый плед - согреет течение всей процедуры

4. Кофе/чай - хорошая манера, которая украсит любого мастера.Клиент может и отказаться, но гостеприимство и заботу о нём проявили, а это бесценно.

Тонкости процедуры наращивания ресниц pinterest.com

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