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Натуральные солнцезащитные средства: плюсы и минусы

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Cолнцезащитные средства вовсе не препятствует загару .
Натуральные солнцезащитные средства: плюсы и минусы
Натуральные солнцезащитные средства: плюсы и минусы
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Загар для многих является непременным атрибутом хорошего отдыха. И если раньше страх перед ультрафиолетом все же ограничивал время, проводимое людьми на пляжах, то с появлением солнцезащитных кремов стало принято загорать часами. Сейчас все больше людей отдают предпочтение натуральным защитным средствам от солнце. Узнайте, действительно ли это более безопасный вариант? 

В чем отличия:

Самое большое и наиболее очевидное различие заключается в ингредиентах.  В обычных солнцезащитных средствах обычно используют химические вещества для борьбы с вредными ультрафиолетовыми лучами UVA и UVB, в то время как органические солнцезащитные кремы почти всегда используют минералы для защиты вашей кожи и предотвращения болезненных солнечных ожогов, избегая использования любых агрессивных химических веществ.

Натуральные солнцезащитные средства: плюсы и минусы
Натуральные солнцезащитные средства: плюсы и минусы
pinterest

Обычные солнцезащитные кремы на химической основе работают, поглощая солнечные лучи с помощью определенных химических веществ, таких как оксибензон.

Когда вы выбираете органический или натуральный солнцезащитный крем на минеральной основе, вредные солнечные лучи не впитываются в кожу. 

Натуральное солнцезащитное средство, помимо защиты ультрафиолета, имеет и другие преимущества:

  • Не содержит химических веществ и парабенов, вредных для нашей кожи.
  • Натуральный солнцезащитный крем содержит полезные минералы, которые действуют как барьер.
  • Помимо того, что защищает нас от солнца, он успокаивает и питает кожу.
  • В отличие от химических протекторов, не закупоривает поры.
  • Благодаря косметическим достижениям натуральный солнцезащитный крем лучше впитывается и водостойкий.
  • Натуральный солнцезащитный крем не загрязняет окружающую среду и является биоразлагаемым.

Минусы натуральных солнцезащитных средств:

Масла могут являться мощными аллергенами, их не всегда удается купить в первой же аптеке, а некоторые и вовсе придется заказывать в специализированных магазинах натуральной косметики. Кроме того, приготовленные собственноручно кремы от солнца не хранятся по 18-24 месяцев, как их промышленные конкуренты, а не портятся максимум полгода.

Ранее мы писали, почему не помогает солнцезащитный крем. 

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Теги: солнцезащитный крем
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