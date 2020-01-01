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Татуаж бровей: Почему лучше отказаться от искусственной "красота"

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Противопоказания к процедуре, и особенности каждого из вариантов моделирования.
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

Брови - каркас лица, без четкой прорисовки которого невозможно презентовать свою внешность в полной мере. Вспомните, насколько странно, безлико и размыто выглядят девушки, смотрящие на нас с шедевров Леонардо да Винчи, Пьера делла Франческа и Доменико Гирландайо. XV век - время тихой красоты, которая заключалась в полностью “обнаженном” лице. Для того, чтобы соответствовать стандартам, женщинам приходилось избавляться от любой растительности на лице - радикально и жестоко. В 2020 году мода на широкие, густые и натурально выглядящие брови вернулась, а потому и возросла популярность всевозможных техник моделирования. Не будем напоминать, что естественная красота всегда выглядит в разы выигрышнее, чем любая ее искусственная имитация. Но, если уж вам так хочется приобрести брови как у молодой Брук Шилдс, то удержать вас от похода к броу-мастеру, не смогут никакие рекомендации. И все же Ivona постарается отговорить вас от татуажа, открыв все особенности выполнения трех самых популярных его техник, и рассказав о противопоказаниях.  

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  • Микроблейдинг 

Микроблейдинг - самый популярный вид перманентного макияжа, позволяющий при мастерском исполнении добиться эффекта натуральных бровей. С помощью профессионального инструмента бровиста «рисует» каждый волосок. Тонким лезвием пигмент заносится в эпидермис, добавляя вашей натуральной брови густоты. 

Минусы процедуры татуажа бровей с помощью микроблейдинга: 

  • на жирной, рыхлой коже линии могут начать утолщаться и расплываться; 
  • микроблейдинг оставляет след в виде легкой, едва заметной серой тени; 
  • могут остаться микрошрамы, если мастер неопытный, и ваша кожа склонна к образованию рубцов. 

Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

  • Напыление 

Достаточно молодая, но завоевавшая доверие многих клиенток процедура, является идеальным решением проблемы с бровями для блондинок и шатенок. Эта разновидность микропигментирования отличается тем, что мастер делает не сплошное заполнение всего контура, а растушевывает краску в верхнем слое эпидермиса. Выглядят подобные брови достаточно натурально, будто вы просто подрисовали их с помощью теней или карандаша. 

Минусы процедуры татуажа бровей с напылением:  

  • в процессе заживления краска может слегка изменить оттенок; 
  • вблизи брови все равно выглядят накрашенными; 
  • есть риск, что брови будут слишком яркими для “обнаженного» лица, поэтому краситься придется всегда. 

Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

  • “Акварель” 

Как вы можете понять из самого названия, акварельная техника “прорисовки” бровей предполагает похожий на традиционную технику живописи результат. Абсолютно ничего необычного в подобном татуаже нет, но девушки любят его за абсолютную естественность. Мастер старается воплотить все несовершенство натуральных бровей, с помощью затемнения определенных участков, отсутствия контуров и растушевки. 

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Минусы процедуры татуажа бровей “Акварель“:  

Техника требует особенного художественного чутья, а потому мастер должен быть не просто профессионалом своего дела, но еще и эстетическим фантазером.  

Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

Противопоказания татуажа

В первую очередь вы должны понимать, что существуют определенные запреты, которые нарушать нельзя даже в том случае, если от природы ваши брови похожи на те, что красуются на портретах девушек эпохи Ренессанса. Как бы сильно вам не хотелось удивить своих знакомых идеальным “каркасом лица”, а ставить красоту выше собственного здоровья - непозволительная роскошь. Если ваше состояние подходит под одно или сразу несколько из перечисленных ниже, то откажитесь от татуажа бровей. Как бы там ни было, а рисовать вручную идеальные волоски, вы ведь еще не разучились?  

Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

Итак, поручать ваши брови мастеру перманентного макияжа запрещено в случае, если у вас: 

  • Сахарный диабет 
  • Плохая свертываемость крови 
  • Эпилепсия 
  • Онкозаболевания 
  • Воспалительные заболевания 
  • Соматические проблемы 
  • Психические расстройства 

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Также нужно очень внимательно подходить к выбору времени записи к броу-мастеру. Например, не стоит делать татуаж во время менструации, периода беременности или кормления грудью, обострения проблем с герпесом, а также в состоянии алкогольного опьянения или наркотической зависимости.  

Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
Минусы техник татуажа бровей и противопоказания
pinterest

Делать татуаж или лишь слегка моделировать собственноручно брови - личное дело каждой. Мы бы рекомендовали прислушиваться к мнению ведущих визажистов, отговаривающих своих клиенток от любого искусственного моделирования внешности. Конечно, в том, чтобы придать своим бровям стильного вида вреда гораздо меньше, чем в решении изменить форму носа, но смысл самой процедуры остается неизменным. Если вы не готовы полюбить себя такой, какая вы есть, то и после совершения всевозможных бьюти-процедур уверенности в своей красоте у вас не прибавится ни на грамм.  

Раннее мы писали о том, как ухаживать за чувствительной кожей летом 2020.

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Теги: татуаж, красивые брови, микроблейдинг бровей, перманентный макияж
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Источник: ivona.bigmir.net

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